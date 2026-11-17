El nadador del CN Terrassa ha batido el récord de España de los 200 metros libre con una marca de 1:42.07, rebajando 33 centésimas la anterior, y estará en el Mundial de piscina corta de Pekín, junto a la onubense Alba Vázquez

Miguel Pérez-Godoy se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del Campeonato de España Absoluto de Invierno de Natación. El sevillano firmó una actuación sobresaliente en la final de los 200 metros libre, donde se proclamó campeón nacional y estableció un nuevo récord de España con un registro de 1:42.07. Una marca que, además, le permitió conseguir la mínima para disputar el próximo Mundial de piscina corta, que se celebrará en Pekín del 1 al 6 de diciembre.

El nadador del CN Terrassa rebajó en 33 centésimas la anterior marca nacional que llevaba vigente desde diciembre de 2024. El andaluz no se llevó el oro simplemente, sino que confirmó su gran momento de forma en una de las pruebas más exigentes.

La final del campeonato tuvo un desenlace muy emocionante. Luca Hoek dominó gran parte de la carrera y llegó a los metros finales por delante, pero el sevillano logro remontar para hacerse con la victoria. Hugo González completó el podio con una marca de 1:42.68. Los tres nadadores del podio lograron bajar de la mínima mundialista.

De Madrid a Pekín con dos pruebas por delante

La recompensa para el nadador proveniente del barrio de Sevilla Este, no se ha quedado únicamente en el título nacional. La Real Federación Española de Natación ha incluido al sevillano en la convocatoria definitiva de 14 deportistas que representarán a España en el Mundial de piscina corta. En la capital china competirá en los 100 y 200 metros libre, dos pruebas en las que intentará rendir al mismo nivel mostrado en el campeonato celebrado en la capital española.

La presencia del sevillano supone una gran noticia para la natación andaluza, que contará con dos representantes de la comunidad en la cita mundialista. Junto al sevillano, estará la onubense Alba Vázquez, también integrante del CN Terrassa, y que participará en los 200 y 400 metros estilos.

Alba Vázquez, nadadora onubense. / RRSS.

Carlos Garach también bate un récord, pero no estará en Pekín

Otro gran nombre propio del campeonato ha sido el de otro andaluz, el granadino, Carlos Garach. El nadador del CN Mairena del Aljarafe se impuso en los 800 metros libres con un tiempo de 7:35.35, estableciendo otro récord de España y logrando una marca necesaria para el mundial. Sin embargo, finalmente ha renunciado a participar en la competición para centrarse en la preparación de la próxima temporada de aguas abiertas.

De esta forma, Perez-Godoy y Alba Vázquez serán los representantes andaluces en la capital china. Ambos afrontarán la próxima gran cita internacional después de firmar en Madrid una de las actuaciones más destacadas de sus trayectorias, con incluso un récord del sevillano, que le ha abierto las puertas del Mundial.