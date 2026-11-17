El brasileño anota tres goles ante Singapur y suma cinco en sus dos últimos partidos con la selección, aunque se marcha otra vez contrariado al ser sustituido por Carlo Ancelotti

Vinicius Junior ha recuperado la sonrisa con la selección brasileña. Tras firmar un doblete ante Japón, el atacante del Real Madrid se desató definitivamente frente a Singapur con tres goles en apenas doce minutos y lideró una goleada (0-7) que permite a la 'Canarinha' cerrar el año con mejores sensaciones.

El recital también tuvo como protagonista a Endrick, autor de otro tanto﻿, y confirma el gran momento del madridista de cara a su regreso a la competición de clubes.

Brasil necesitaba una actuación convincente después del tropiezo ante Japón (3-2), también en Singapur, y encontró en Vinicius a su principal argumento ofensivo﻿. El equipo de Carlo Ancelotti, que no pudo dirigir desde el banquillo al encontrarse sancionado, salió decidido a resolver el encuentro cuanto antes. Y el delantero blanco se encargó de acelerar el proceso a lo bestia.

Vinicius desata el festival brasileño en doce minutos

El primer aviso llegó en el minuto ocho, cuando Vinicius estrelló un balón contra la madera. Fue el preludio de una exhibición que comenzó poco después. En el 9', el madridista recibió dentro del área, se deshizo de su marcador con un recorte y encontró el espacio necesario para ajustar el disparo con su pierna izquierda y abrir el marcador.

Seis minutos más tarde llegó el segundo﻿. Endrick condujo una rápida contra y, en lugar de buscar la finalización, encontró a su compañero en el costado izquierdo. Vinicius apareció lanzado y resolvió prácticamente a puerta vacía. El doblete ya estaba en el bolsillo, pero todavía quedaba una celebración más.

Vinicius se desata con Brasil: 'hat trick' en doce minutos y aviso al Real Madrid / IMAGO

En el minuto 21, Estevao recibió libre de marca a la espalda de la defensa y puso el balón en fantásticas condiciones para que el atacante del Real Madrid empujara el tercero. Tres goles en doce minutos y el primer 'hat-trick' de Vinicius con la camiseta de Brasil﻿.

Su actuación viene a prolongar las buenas sensaciones que ya había dejado ante Japón, cuando anotó los dos tantos de su selección.

La goleada no se detuvo. Endrick se sumó a la fiesta en el minuto 31 con un potente disparo raso desde fuera del área que sorprendió al meta local.

Antes del descanso, Estevao llegó a marcar el quinto, pero el colegiado anuló la acción por una falta previa de Vinicius sobre el guardameta Mahbud.

Estevao y Rayan completan la goleada

Brasil mantuvo el ritmo tras el paso por los vestuarios. Estevao encontró finalmente su premio con el quinto tanto, mientras que Vinicius volvió a ver portería, aunque su nuevo gol fue invalidado por fuera de juego. Rayan también rozó el tanto con un disparo que terminó estrellándose contra el poste.

Con el encuentro resuelto, Ancelotti optó por dosificar esfuerzos y retiró a Vinicius en el minuto 60. El madridista abandonó el terreno de juego con gesto de contrariedad﻿, ya que todavía tenía ganas de seguir buscando goles. Rayan anotó después el sexto y Allan cerró el marcador con un centro que terminó introduciendo en su propia portería Suhaimi.

Vinicius explica su enfado: "Siempre quiero marcar más"

Tras el encuentro, el brasileño celebró el primer triplete de su trayectoria con la selección y dejó claro que espera repetirlo en más ocasiones. "Es mi primer 'hat-trick', el primero de muchos espero. Entramos muy concentrados, parecía fácil pero luego hay que jugar bien y crear ocasiones. Estoy contento con los goles y con la victoria. Ahora toca volver a centrarme en mi club y estar al 100%", explicó.

También se refirió a su sustitución, que no terminó de convencerle. "Estaba acordado que jugaría 15 minutos más, pero siempre quiero marcar más goles". ﻿Pese a ello, Vinicius valoró el rendimiento colectivo y ya mira hacia los próximos retos de Brasil. "Estoy contento porque todo el mundo ha participado. Jugaron todos y ahora toca pensar en la Copa América".

El atacante cierra así el año con once goles con Brasil en 2026 y podrá regresar con la flecha para arriba a la disciplina del Real Madrid. Su próximo objetivo será volver a competir en LaLiga, donde estará disponible para la visita al Celta después de cumplir los cuatro partidos de sanción por su agarrón del pelo a Nathan Saliba ante el Villarreal.