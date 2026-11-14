La jornada internacional deja varios nombres propios del fútbol español: el brasileño del Real Madrid brilló con dos tantos de categoría, Óskarsson prolongó su espectacular racha y los canadienses Oluwaseyi (Villarreal) y Jonathan David (Atlético de Madrid) también vieron puerta

Vinicius resucita con un doblete infructuoso ante Japón con un golazo de Kubo / Imago

Los partidos internacionales dejaron un goteo constante de goleadores de LaLiga en distintas partes del planeta. El parón está sentando bien a muchos futbolistas que están manteniendo sus dinámicas con sus selecciones, aunque si hay un futbolista que ha recuperado la sonrisa ese es Vinicius Junior.

Vinicius resucita con un doblete infructuoso ante Japón con un golazo de Kubo / Imago

Vinicius se reivindica con dos golazos, pero Brasil vuelve a naufragar

El madridista fue el gran protagonista de la jornada internacional con su particular resurrección futbolística pese a la derrota de Brasil ante Japón (3-2). El futbolista del Real Madrid firmó un doblete en con dos auténticas genialidades desde fuera del área, pero su exhibición individual no evitó un nuevo tropiezo de la selección dirigida por Carlo Ancelotti.

El brasileño apareció cuando más lo necesitaba su equipo. Después de que Japón tomara dos goles de ventaja, primero con un gran tanto de Take Kubo. El internacional japonés de la Real Sociedad se sacó un recurso de crack para adelantar a su selección. Celebró el tanto dedicándoselo a su compañero Barrenetxea﻿, lesionado de gravedad, con un mensaje de ánimo bajo la camiseta.

La selección asiática anotó el segundo por medio de Nakamura, pero el madridista apareció para recortar distancias antes del descanso con un zurdazo espectacular a la escuadra.

Ya en la segunda mitad, volvió a demostrar su calidad con otra gran acción individual. Recibió cerca del vértice del área, se perfiló hacia dentro y conectó un disparo que golpeó en la base de los dos postes antes de acabar en la red.

Era el 2-2 y parecía que Brasil podía completar la remontada, pero Sakamoto, en el minuto 91, terminó dando la victoria a Japón.

Óskarsson encadena seis goles en sus últimos siete partidos

Otro de los nombres propios fue Orri Óskarsson. El delantero de la Real Sociedad atraviesa un momento especialmente dulce y volvió a demostrarlo con Islandia, en la goleada por 0-5 ante Bulgaria.

El atacante txuri urdin fue titular y capitán, aunque solo disputó la primera mitad. Le bastaron 45 minutos para dejar su sello: provocó el penalti que abrió el marcador y anotó el segundo con una definición de delantero centro, aprovechando un balón a la espalda de la defensa para resolver el mano a mano.

Orri Óskarrson fue protagonista en la victoria de Islandia con un doblete. / Imago

Con este tanto, Óskarsson ya ha marcado en seis de sus últimos siete partidos, una racha que confirma su crecimiento y supone una excelente noticia para la Real Sociedad. Islandia, además, dio un paso importante hacia el ascenso en la Nations League y se jugará el primer puesto en la última jornada frente a Luxemburgo.

Oluwaseyi y Jonathan David también celebran con Canadá

La jornada también fue productiva para los delanteros canadienses de LaLiga. Tani Oluwaseyi, futbolista del Villarreal, y Jonathan David, del Atlético de Madrid, marcaron en la victoria de Canadá por 2-3 ante Guatemala, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Oluwaseyi abrió el marcador en el minuto 17 con un potente disparo con la zurda, mientras que David amplió la ventaja justo antes del descanso al rematar un centro dentro del área. Entre ambos contribuyeron a encarrilar un triunfo que acerca a Canadá a las semifinales, aunque el conjunto norteamericano tendrá que resolver la eliminatoria en el encuentro de vuelta.

De esta forma, los clubes españoles siguen de enhorabuena con los goles de los dos delanteros canadienses, una nueva exhibición de Óskarsson y un doblete de Vinicius que, pese a la derrota brasileña, espera que le sirva para recuperar sensaciones y esa capacidad individual que tanto está echando de menos el Real Madrid.