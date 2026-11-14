El curioso caso de Alberto Moleiro: el décimo jugador más valioso de España y ni una sola llamada de la Selección

ESTADIO Deportivo desgrana el ránking de los valores de mercado de Transfermarkt y se arrojan datos reveladores: ningún futbolista sin debutar con su selección está mejor cotizado en el mercado internacional que el canario del Villarreal; la anomalía estadística retrata tanto su espectacular progresión como la enorme competencia que existe actualmente para entrar en los planes de Luis de la Fuente

Alberto Moleiro es el décimo jugador más valioso de España y aún no ha sido internacional / Imago

Una ventana internacional más, Alberto Moleiro sigue sin ser llamado por la selección española absoluta. El extremo canario, que estuvo en muchas quinielas para formar parte de la convocatoria del pasado Mundial, finalmente se quedó a las puertas de la gran llamada y sigue haciendo méritos sobre el césped a la espera de que el número de Luis de la Fuente aparezca en la pantalla de su móvil.

Mientras eso ocurre o no, los análisis de su situación pueden llegar a resultar reveladores. ESTADIO Deportivo ha desgranado su particular tesitura atendiendo a los valores de mercado del mundo de fútbol, unas cantidades valoradas por Transfermarkt, portal especializado que no utiliza un algoritmo automático sino que calcula el valor de mercado de los futbolistas combinando modelos de fijación de precios, el análisis de expertos y scouting y una fuerte participación de la comunidad de usuarios en sus foros.

Y es que hay cifras que explican la dimensión de un futbolista y después está el caso de Alberto Moleiro. A sus 23 años, el jugador del Villarreal tiene un valor de mercado de 50 millones de euros, una cotización que le sitúa en el puesto 113 del ranking mundial. Sin embargo, llama la atención porque todavía no ha debutado con la selección española absoluta. La lectura es simple: ningún otro futbolista del planeta que no haya sido internacional con su selección alcanza actualmente una valoración tan elevada.

El seleccionador Luis de la Fuente sigue obviando a Alberto Moleiro de sus llamadas internacionales. / Imago

Su cotización le coloca a la altura de futbolistas consagrados en las principales ligas europeas, pero su expediente internacional continúa sin estrenar. La 'afrenta' adquiere todavía más relevancia cuando se analiza el contexto de la selección española y la competencia que tiene por delante.

A la altura de campeones del mundo: 50 millones de euros

Moleiro ocupa la posición 113 del ranking mundial de Transfermarkt, una clasificación que encabeza Lamine Yamal con 220 millones de euros, seguido por Kylian Mbappé, con 200, y Jude Bellingham, con 160.

Sus 50 millones le permiten compartir cotización con jugadores de primerísimo nivel como Eduardo Camavinga, Rúben Dias, Nicolò Barella, Marcus Thuram, Nico González, Omar Marmoush, Boubacar Kamara o Murillo, entre otros. También comparte el mismo valor que el colchonero Marc Pubill, ya internacional absoluto con España y campeón del mundo, o Álvaro Carreras, que todavía no ha debutado con la absoluta, aunque sí ha pasado por las categorías inferiores, concretamente la sub-19 y la sub-21, igual que Moleiro.

La comparación resulta todavía más llamativa cuando se observa quiénes aparecen por debajo. Futbolistas como Franco Mastantuono, Leny Yoro, Jacobo Ramón o Nicolas Jackson tienen una valoración ligeramente inferior a la del centrocampista amarillo.

Jacobo Ramón es uno de los llamados por De la Fuente cuyo valor de mercado es inferior al de Moleiro. / Imago

El 22º de LaLiga y el primero fuera de los tres grandes

Si reducimos la mirada al campeonato español, Moleiro aparece en la posición 22 del ranking de futbolistas más cotizados de LaLiga. Por delante tiene a 21 jugadores, todos ellos internacionales absolutos con sus respectivos países. El canario viene por detrás de Lamine Yamal (220 M€), Kylian Mbappé (200), Jude Bellingham (160), Pedri (150), Vinicius Junior (130), Yan Diomande (120), Fermín López (110), Julián Álvarez (110), Pau Cubarsí (100), Arda Güler (100), Fede Valverde (90), Anthony Gordon (80), Pablo Barrios (70), Aurelien Tchouaméni (70), Raphinha (70), Dean Huijsen (60), Trent Alexander-Arnold (60), Marc Cucurella (60), Dani Olmo (60), Rodri Hernández (60) y Jules Koundé (55).

Como se puede apreciar, la clasificación está dominada por futbolistas del Real Madrid y el Barcelona. Los únicos jugadores que rompen el dominio de los dos gigantes son dos futbolistas del Atlético de Madrid: Julián Álvarez, valorado en 110 millones, y Pablo Barrios, que alcanza los 70. Moleiro aparece inmediatamente después de ese grupo de 21 internacionales y se convierte en el primer futbolista de un equipo distinto al Real Madrid, Barcelona o Atlético en esta clasificación. También es, evidentemente, el jugador más cotizado de toda la plantilla del Villarreal.

Líder del Villarreal, supera a todos los internacionales absolutos

Dentro del 'Submarino' amarillo, la diferencia de cotización de Moleiro respecto a buena parte de sus compañeros también resulta significativa. Sus 50 millones superan los 40 de Pape Gueye y Georges Mikautadze, internacionales absolutos con Senegal y Georgia, respectivamente, y los 30 millones de Renato Veiga, que también es un fijo con la camiseta de Portugal.

El siguiente futbolista de la plantilla que todavía no ha debutado con su selección es Carlos Romero, cuyo valor de mercado alcanza los 30 millones de euros. El lateral zurdo ocupa así la quinta posición dentro de la plantilla amarilla.

Por detrás aparecen otros internacionales como Santiago Mouriño (Uruguay), Logan Costa (Cabo Verde), Nathan Saliba (Canadá) o Alex Freeman (Estados Unidos). Entre los que todavía no han tenido esa oportunidad figuran Pau Navarro y Carlos Maciá.

Alex Freeman es internacional absoluto con la selección de Estados Unidos. / ED

También llama la atención el caso de Tajon Buchanan, internacional con Canadá, pero cuyo valor de mercado se queda en 12 millones de euros, muy lejos de los registros del futbolista tinerfeño.

El décimo español más valioso, pero sin debutar con De la Fuente

El 'expediente' de Moleiro adquiere todavía una mayor dimensión cuando se compara exclusivamente con los futbolistas españoles. El canario es el décimo nacional más valioso del mercado, solo por detrás de Lamine Yamal, Pedri, Fermín López, Pau Cubarsí, Pablo Barrios, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Dani Olmo y Rodri Hernández.

Atendiendo a la última llamada de Luis de la Fuente para esta ventana internacional de la Nations League contra República Checa e Inglaterra -una lista en la que hay importantes bajas por lesión como Rodri Hernández o Dani Olmo, por cierto-, si De la Fuente hubiese tenido en cuenta las cotizaciones de los jugadores seleccionables en condiciones aptas, Moleiro entraría también en el 'top 10' de los internacionales más valiosos superando a hombres como Joan García, Pedro Porro, Nico Williams, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino o Unai Simón, entre otros.

El ranking de valores de mercado de la última llamada de la Selección es el siguiente:

- Lamine Yamal (220 M€)

- Pedri (150 M€ - Fermín (110 M€)

- Pau Cubarsí (100 M€)

- Pablo Barrios (70 M€)

- Martín Zubimendi (65 M€)

- Marc Cucurella (60 M€)

- Dean Huijsen (60 M€)

- Ferran Torres (55 M€)

- Marc Pubill (50 M€)

- Joan García (45 M€)

- Pedro Porro (45 M€)

- Álex Baena (45 M€)

- Jacobo Ramón (45 M€)

- Nico Williams (40 M€)

- Fabián Ruiz (30 M€)

- David Raya (30 M€)

- Yermey Pino (30 M€)

- Mikel Oyarzabal (25 M€)

- Mikel Merino (25 M€)

- Unai Simón (22 M€)

- Alejandro Grimaldo (20 M€)

- Roberto Fernández (20 M€)

- Jorge de Frutos (12 M€)

- Álvaro Valles (10 M€)

- Marc Roca (4 M€)

Todos ellos están ya consagrados con la absoluta. Moleiro, en cambio, sigue esperando una oportunidad que nunca llega. Su caso es especialmente llamativo puesto que Luis de la Fuente fue quien le hizo debutar con la sub-21 en septiembre de 2022. Desde entonces, acumuló 14 encuentros con esa categoría, incluidos los cuatro del Europeo de 2025.

Alberto Moleiro debutó con la selección española Sub 21 en septiembre de 2022. / Imago

Sus números también respaldan su candidatura. En su primera temporada completa en el Villarreal firmó diez goles y cinco asistencias en 37 partidos de Liga. En el presente campeonato, después de las primeras doce jornadas, suma dos tantos y cuatro asistencias en 733 minutos, con participación en todos los encuentros y nueve titularidades. En todas las competiciones alcanza ya las cinco asistencias.

De hecho, estuvo muy cerca de entrar en la convocatoria para el pasado Mundial. El cuerpo técnico de De la Fuente siguió estrechamente sus evoluciones y mantuvo contactos con Marcelino para conocer tanto su rendimiento como su comportamiento dentro del vestuario. Finalmente, no consiguió hacerse un hueco entre los elegidos.

Moleiro comparte valor con otros tres talentos sin internacionalidad absoluta

La competencia es feroz y el seleccionador ha demostrado que prioriza la continuidad de un bloque que le ha dado grandes resultados. Aún así, los 50 millones de cotización dejan una fotografía difícil de ignorar puesto que es el futbolista más valioso del mundo que todavía no ha sido internacional absoluto.

Pese a ello, su situación no es un caso aislado en el fútbol europeo. Según las valoraciones de mercado, comparte los 50 millones de euros con otros tres futbolistas que tampoco han debutado con sus respectivas selecciones absolutas: el inglés Max Dowman, el español Álvaro Carreras y el argentino Nico González.

Además, España cuenta con otros dos representantes entre los 15 jugadores más cotizados sin internacionalidad absoluta: Gerard Martín, valorado en 40 millones, y Gabri Veiga, que alcanza los 35. En definitiva, que existen datos muy relevantes que reflejan el potencial de una generación que todavía espera su oportunidad en el máximo escenario internacional.