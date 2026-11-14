Jorge Martín asombra en Moto GP: "Realmente extraordinario" y "una especie de milagro"

Massimo Rivola, jefe de Aprilia, elogió el papel del madrileño en el último GP de Catar en el que terminó tercero en la sprint y séptimo en la tanda del domingo

Jorge Martín dejó claro tras lesionarse del radio en Phillip Island que el hecho de estar peleando por el título de campeón del mundo de MotoGP le llevó a no marcharse a casa a recuperarse. En el último GP de Catar demostró que sus declaraciones no caerían en saco roto. En la carrera al sprint del sábado, Jorge Martín cambió su neumático trasero tras la bandera roja y eso le permitió llevar a cabo una remontada que por el momento le puso líder, por delante de Marc Márquez.

Jorge Martín aprovechó el toque de Marc Márquez con Bezzecchi para colocarse líder de manera momentánea aunque al final terminó en tercera posición. En la carrera del domingo tampoco tiró la toalla y en una tanda larga, peleó contra sus problemas físicos para terminar séptimo. Sobre el esfuerzo y el gran papel de Jorge Martín en Catar, Massimo Rivola, jefe de Aprilia, habló esta semana.

Massimo Rivola reconoce el esfuerzo de Jorge Martín

Massimo Rivola elogió el esfuerzo y el resultado de Jorge Martín en el GP de Catar: "Lo que ha hecho Jorge este domingo ha sido realmente extraordinario, y lo que hizo el sábado fue una especie de milagro".

El jefe de Aprilia también apuntó al aspecto psicológico ya que la pasada temporada, precisamente en Catar, Jorge Martín estuvo cerca de tener que dejar el motociclismo: "Además del problema físico, me gustaría añadir el hecho de que el año pasado, en este circuito, estuvo a punto de perder su carrera deportiva, de tener que dejarla. Así que creo que… Bueno, no puedo ponerme realmente en su piel, pero si me pusiera en su lugar, volver aquí sin duda ha sido algo especial, y hacerlo en esas condiciones físicas, aún más".

También elogió Rivola el papel de Marco Bezzecchi: Creo que se lo merecía. También se habría merecido la victoria si hubiéramos corrido en primavera. Marco no ha sido el mejor los sábados en lo que va de temporada, así que esperemos que pueda dar la talla en las dos próximas citas, y ya veremos. Pero aquí ha sido muy, muy rápido desde la FP1, ha mantenido el ritmo, estaba muy concentrado en mantenerse en la pelea, y creo que lo ha hecho a la perfección".

Por último, cuestionado Rivola sobre la mentalidad de Aprilia de aquí a final de curso, el jefe de Aprilia apostó por ganar todas las carreras que quedan por delante: "No quiero decir que esté bien, pero tenemos que ganar todas las carreras y luego ya veremos qué pasa. Ese ha sido nuestro enfoque desde el principio del curso, y nos ha costado muchos puntos y errores. Pero es así, quiero decir que estamos listos para luchar, para darlo todo hasta el último momento y, con suerte, podremos llevarnos a casa muy pronto el campeonato de equipos. Y queremos luchar por el título de constructores, porque es algo que nos importa mucho y creo que también nos lo merecemos".