Un cambio revolucionario en MotoGP que afectaría directamente Marc Márquez y Jorge Martin: "Deberíamos encontrar la manera de cambiar el sistema de puntuación del campeonato"

Massimo Rivola, CEO de Aprilia, planteó modificar un sistema que ha beneficiado al de Ducati para ser líder. Sin las carreras de sprint, el de Cervera sería segundo por detrás de Bezzecchi. "He escuchado que a veces cuatro aprilias son insuficientes para vencer a Marc Márquez"

Marc Márquez tiene en su mano el próximo fin de semana ser campeón del mundo de MotoGP. Será la octava vez que Marc Márquez se corone en la categoría reina del motociclismo y la décima en toda su carrera. A Marc Márquez le vale con ganar la carrera al sprint del sábado para sumar 12 puntos aunque también podría servirle ser segundo siempre y cuando Jorge Martín termine por detrás.

El nuevo sistema de puntuación de MotoGP, con dos carreras cada fin de semana que si un piloto es capaz de ganar en ambas suma 37 puntos, ha sido clave para que Marc Márquez esté muy cerca del título de MotoGP. Sobre este sistema de puntuación ha hablado el jefe de Aprilia, Massimo Rivola.

Un cambio en la puntuación de MotoGP que evitaría el título de Márquez y el subcampeonato de Jorge Martín

De las 20 carreras disputadas hasta el momento al sprint, el auténtico rey de esta disciplina es con mucha diferencia Marc Márquez. El de Ducati ha sumado 10 triunfos y dobla a su perseguidor en triunfos: el también español Jorge Martín que ha ganado cuatro. Por detrás están las dos de Pedro Acosta, Raúl Fernández y una solitaria de Álex Márquez. Bezzecchi, que el pasado fin de semana ganó en la tanda larga, donde suele rendir mejor, no ha ganado ni una carrera al sprint en lo que va de temporada.

Estos malos resultados de Bezzecchi han sido posiblemente los que han llevado a Massimo Rivola a poner sobre la mesa un cambio en el sistema de puntuación: "Creo que deberíamos encontrar la manera de cambiar el sistema de puntuación del campeonato. He escuchado que a veces cuatro Aprilias no son suficientes para vencer a Marc Márquez. Es cierto, son los hechos", declaró a Sky.

Márquez y Jorge Martín han vivido una interesante batalla por el título

Massimo Rivola no se equivoca cuando afirma que la clasificación sería diferente si no hubiese tantas carreras al sprint: "Diría que está claro que tenemos demasiados carreras al sprint. Hace años habríamos estado en una clasificación diferente". El italiano tiene argumentos reales para esta afirmación ya que si no contásemos las tandas de los sábado y la clasificación solo se elaborase con las carreras de los domingos, el liderato sería para Marco Bezzecchi con 277 puntos, seguido de Marc Márquez con 267 y Jorge Martín con 252. Además la realidad de las carreras al sprint entre Bezzecchi y Marc Márquez es inapelable ya que el italiano apenas ha sumado 80 puntos por los 164 del español.

Elogios a Marc Márquez desde Aprilia

Pero Massimo Rivola supo reconocer la superioridad de Marc Márquez durante el presente mundial al que solo le quedan dos grandes premios: "No hemos perdido el Mundial, lo ha ganado Marc Márquez. Sinceramente, marcó la diferencia, como volvió a demostrar en Qatar. Veamos la diferencia con las demás Ducatis. La forma en que gestionó los fines de semana, sumando 37 puntos cuando sabía que podía, y logrando el triunfo en los circuitos más difíciles, es admirable. Me quito el sombrero ante él. No es casualidad, Marc es realmente grande".

"Cuando hay un accidente, el protocolo del Panel de Comisarios analiza de inmediato cuál de los dos pilotos tiene mayor responsabilidad"

Por último volvió a insistir con el toque entre Marco Bezzecchi (que acabó en el suelo) y Marc Márquez en el sprint del GP de Catar: "Debido a mi trabajo anterior a Aprilia, he pasado muchos años trabajando con comisarios. Cuando hay un accidente, el protocolo del Panel de Comisarios analiza de inmediato cuál de los dos pilotos tiene mayor responsabilidad. Para determinarlo, hacen una pregunta sencilla: ‘¿Cuál de los dos puede evitar el contacto con el otro?’. En base a eso, comenzamos a evaluar la responsabilidad".