Marc Márquez, señalado por un incidente en MotoGP

El piloto de Ducati chocó en la sprint de Catar con Mario Bezzecchi. El italiano se fue al suelo y el director deportivo de Aprilia, Massimo Rivola, no dudó en señalar al de Cervera en declaraciones con DAZN. "Los comisarios tienen que entender quién tiene más culpa", declaró

Marc Márquez salió del GP de Catar disputado este pasado fin de semana un poco más cerca del campeonato del mundo de MotoGP, el décimo de su carrera para el de Aprilia. Marc Márquez ganó en la sprint del sábado y fue segundo en la carrera larga del domingo, justo por detrás de Bezzecchi. Precisamente con Bezzecchi, en la sprint del sábado, Marc Márquez se tocó con el italiano en la vuelta cuatro.

Marc Márquez se fue largo en la primera curva y al recuperar la línea de la trazada, se encontró por la derecha con Marco Bezzecchi, que buscaba aprovechar el espacio dejado por el piloto de Ducati. En el choque pasaron varias cosas. Marc Márquez se tocó con Bezzecchi y el español vio como su airbag se activaba y se mantenía así durante varias curvas. Por otro lado Marco Bezzecchi, que trataba de mantener la verticalidad, terminó cayendo al suelo.

El incidente de Marc Márquez con Bezzecci que señala al de Ducati

El incidente fue investigado por MotoGP y se dictaminó que era un lance más de carrera entre Marc Márquez y Marco Bezzecchi. A pesar de que en teoría se le dio carpetazo a una caída que perjudicó notablemente a las pocas opciones de Bezzecchi para ganar el mundial de MotoGP. Este pasado domingo, ya con todo lo ocurrido más templado, que no frío, Massimo Rivola, director deportivo de Aprilia, dejó claro que la resolución de los comisarios de MotoGP no le hizo demasiada ilusión.

En declaraciones a DAZN, Massimo Rivola insistió que si el sábado no estaba de acuerdo, el domingo tampoco había cambiado su opinión. "Ya hemos visto todos lo que ha sucedido. No estaba de acuerdo ayer ni tampoco hoy (domingo)". El director deportivo de Aprilia dejó claro que la decisión de los comisarios de MotoGP no era apelable y explicó dos puntos claves para tomar una decisión final diferente: "No son decisiones que se pueden apelar, pero quiero resaltar dos temas".

Entender quien tiene más culpa entre Marc Márquez y Marco Bezzecchi

Massimo Rivola aclaró que lo primero es que los comisarios de carrera tienen que tener claro quién de los dos pilotos (Marc Márquez y Marco Bezzecchi) tiene más culpa en el incidente: "El primero es que cuando hay un incidente entre dos pilotos, los comisarios tienen que entender quién tiene más culpa". Añadió el italiano que los comisarios debían entender el incidente desde el punto de vista de quién podría haberlo evitado: "Lo que tienen que hacer es entender quién de los dos podría haber evitado ese incidente".

Massimo Rivola defiente a Marco Bezzecchi

Massimo Rivola no dudó en dejar claro que Bezzecchi no podía evitarlo y culpar además a Marc de acercarse al italiano: "Marco, sin duda, no podía evitarlo. Marc es el que se ha acercado a Marco y no al revés". Por último, apostó por hablar con los pilotos para entender qué había sucedido, más aún teniendo en cuenta el momento tan delicado de la temporada en el que se encuentra MotoGP: "El segundo tema es que, siendo tan delicado el punto de la temporada, en un sprint donde una sanción sería aplicada en la siguiente carrera, creo que hablar con los pilotos después habría ayudado a adoptar la decisión adecuada".