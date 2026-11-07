Polémica por el incidente entre Marc Márquez y Bezzecchi: "Por esa razón Jorge Martín me ha atacado ahí"

El piloto de Ducati se tocaba con el italiano en la cuarta vuelta después de que el de Cervera se fuese largo y tratando de recuperar la línea, tocaba a uno de sus rivales por el título que terminó en el suelo. "Cuando he puesto una distancia de 0,5 - 0,8, he tratado de controlar la carrera"

La carrera al sprint del GP de Catar no iba a ser definitiva pero si lo terminó siendo para uno de los aspirantes a birlarle el título a Marc Márquez en los tres últimos grandes premios: Marco Bezzecchi. El piloto italiano de Ducati, en una carrera al sprint que se reinició de segundas tras la dura caída de Bagnaia, volvió a salir en la pole pero se encontró a un Márquez que fue más agresivo a la hora de arrancar las 10 vueltas (una menos de las previstas de inicio).

El piloto de Ducati se colocó primero en la salida y ahí inició una batalla por el liderato con Marco Bezzecchi mientras que por detrás, Jorge Martín parecía no estar mermado físicamente y terminó llegando a la tercera plaza.

Caída de Bezzecchi tras tocarse con Marc Márquez que enfada a Aprilia

En la vuelta cuarto, justo en la primera curva, Marc Márquez, que iba líder en ese momento, se iba un poco largo en un giro muy rápido y Marco Bezzecchi, al ver el espacio, trató de aprovecharlo para auparse a la primera plaza. El piloto italiano trató de encontrar el espacio y cuando Marc Márquez trataba de volver a la línea de la curva, se tocó con un Bezzecchi que terminó perdiendo la verticalidad y yéndose al suelo.

En ese instante, Marc Márquez levantaba la mirada un tanto atónito por lo que había pasado y ya con Bezzecchi fuera de la carrera por la caída. A Marc Márquez le saltó el airbag del mono por el toque con Bezzecchí y así lo explicó tras coronarse ganador de su décima sprint de la temporada y la vigésimo quinta de su carrera. "Ha sido una carrera extraña", confesaba Marc Márquez casi al instante de bajarse de su Ducati. Además el piloto español deseó que Bagnaia estuviese bien: "Al sprint, con la bandera roja. Sobre todo esperamos que Peco (Bagnaia) esté bien. Ha sido una caída fea".

La explicación de Marc Márquez de su incidente con Bezzecchi

Desde MotoGP se investigó el toque entre Marc Márquez y Marco Bezzecchi y rápidamente dictaminó que no había nada sancionable. "No se tomó ninguna acción adicional tras revisar el incidente", apuntó la cuenta oficial de MotoGP. Parece que estas explicaciones desde la dirección de carrera no gustaron demasiado a Aprilia ya que tal y como se apuntó en la retransmisión de DAZN, no querían hacer declaraciones después de lo sucedido como muestra de 'protesta'.

Marc Márquez aclaró que cuando se tocó con Bezzecchi, el airbag de su mono se activó y eso provocó que Jorge Martín le atacase y durante algunos metros de esa cuarta vuelta, estuviese líder el piloto de Aprilia. "Estaba súper concentrado, me he defendido de la mejor manera posible pero una vez que en esa curva uno, cuando he tenido el impacto, incluso se me ha hinchado el airbag y por esa razón Jorge (Martín) me ha atacado porque ahí pasa cierto tiempo hasta que vuelve la forma normal al mono", declaró Marc Márquez.

Por último el de Cervera dejó claro que una vez que alcanzó una distancia de aproximadamente medio segundo, se dedicó a controlar la carrera mientras que por atrás Jorge Martín veía como Giannantonio le arrebataba la segunda plaza en la última vuelta: "El resto iba muy bien, perfecto y cuando he puesto una distancia de 0,5 - 0,8, he tratado de controlar la carrera y nos llevamos 12 puntos muy importantes".