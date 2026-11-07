España - Uruguay: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de rugby de la selección española en la Nations Cup

España se estrena en casa ante los Teros en un duelo histórico de la Copa de Naciones, que va a acoger el Estadio Nacional Complutense de Madrid

La selección española masculina de rugby XV vuelve a escena este sábado con un importante desafío frente a Uruguay en el Estadio Nacional Complutense de Madrid, valedero para la novedosa Copa de las Naciones.

Los Leones, bajo la dirección de Pablo Bouza, reciben a Los Teros a partir de las 16:00 horas en el primero de los tres partidos que disputarán durante la ventana internacional de noviembre, en la que también se enfrentarán a Chile y Samoa.

El combinado español afronta esta cita con la intención de seguir consolidando su proyecto deportivo. El choque ante Uruguay será una nueva oportunidad para poner a prueba los avances del equipo y continuar con su preparación de cara al gran objetivo de la Copa del Mundo de Australia 2027. Para ello, España toma como referencia los tres encuentros del pasado mes de julio ante Canadá, Tonga y Estados Unidos, que sirvieron para medir el nivel del grupo y continuar avanzando en su evolución.

Si entonces se saldaron con resultados dispares, el XV del León espera que el hecho de jugar ante su público les permita avanzar también en la clasificación, en una Nations Cup 'B' donde es una de las favoritas.

"Hay que pensar en la visión a largo plazo, en el Mundial, pero también en Uruguay, Chile y Samoa", señala un Pablo Bouza que se mostró contento con la colaboración de los clubes galos a la hora de poder incorporar jugadores. Sobre todo porque, en otros momentos, ha sido polémica y han tenido dificultades para llamar a los jugadores seleccionables que militan en las ligas francesas.

España se refuerza con la 'legión gala'

El capitán Jon Zabala, de Section Palois PAU Rugby, es uno de esos 'galos' que estarán presentes en esta ventana, donde destaca el regreso de Mario Pichardie, de Bourgoin-Jailleu, tras una lesión, y continúa con Thierry Futeu, de US Carcassonne; Hugo Pirlet y Kerman Aurrekoetxea, de Biarritz Olympique; Oriol Marsinyac, de Stade Toulousain; Raphael Nieto, de RC Massy; y Manex Ariceta, de SO Chambéry.

“Preparamos los partidos pensando siempre en el siguiente. El objetivo del grupo es este partido contra Uruguay y poder crecer como equipo”, afirmaba Bouza en la previa, que no quiere saber más allá de lo que ocurra este sábado en Madrid.

Tras este partido, la selección española se enfrenta el 14 de noviembre se enfrentará a Chile en el Estadio de Butarque de Leganés, en Madrid; y cerrará la ventana ante Samoa el 21 en el Ciudad de Málaga.

Bouza considera que Uruguay y Chile presentan características similares y augura dos partidos parejos, al tiempo que el choque ante Samoa lo ve como un desafío físico todavía mayor. Una exigencia que permitirá a Los Leones seguir creciendo su nivel competitivo ante rivales a los que se podría ver en Australia.

A qué hora es el España - Uruguay A de rugby

El Estadio Nacional Complutense de Madrid, sede habitual del XV del León, acoge este partido entre la selección española de rugby y la selección uruguaya este sábado 7 de noviembre a partir de las 16:00 horas.

Dónde ver por TV y online el España - Uruguay de rugby

Los aficionados al rugby que no puedan verlo in situ también tendrán la posibilidad de seguir este encuentro a través de televisión. Movistar lo retransmitirá en directo a través de M+ Vamos 3.

Por otro lado, por RugbyPass TV, la plataforma de streaming gratuita de World Rugby, también lo ofrece. En ESTADIO Deportivo también podrán conocer todo lo que suceda en este encuentro de la selección española de rugby.