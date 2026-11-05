Álvaro Valles, portero del Betis, espera la llamada de la Selección Española con un aliado para presionar a Luis de la Fuente

El meta bético tiene posibilidades de ser citado este viernes por la 'Roja' al estar en la prelista y cuenta con el respaldo de la IA, que lo señala como merecedor de la internacionalidad con un criterio imparcial

Álvaro Valles afronta la mañana de este viernes con la ilusión de tener opciones de poder entrar por primera vez en una convocatoria de la Selección Española. Y es que Luis de la Fuente ofrece a partir de las 11:30 horas la convocatoria para los dos próximos partidos oficiales de la 'Roja' y el rinconero se encuentra entre los preseleccionados.

Así, como confirmó ESTADIO Deportivo, el meta bético ha entrado en la prelista elaborada por el seleccionador, confirmada por los jugadores que están bajo el punto de mira de los técnicos y que disponen de posibilidades de formar parte de la convocatoria de hoy.

Seguimiento a Valles desde hace tiempo

Valles es objeto de seguimiento desde hace un tiempo debido a su excelso rendimiento en el presente curso, donde colecciona actuaciones e intervenciones que le hacen merecedor de recibir el premio de la internacionalidad, como las paradas realizadas contra el Borussia Dortmund para mantener vivo a los verdiblancos.

Ya pudo haber entrado en la anterior, donde se abrió más la puerta por la baja de Joan García, pero De la fuente se decantó por Josep Martínez, del Inter. Ahora el meta del Barça vuelve a estar disponible, por lo que se recrudece ganarse un puesto en esta nueva doble cita de la Nations League contra Inglaterra y Chequia. No en vano, tendría que destronar a uno de los tres fijos, casos del mencionado Joan García, Unai Simón y David Raya.

En este sentido, el propio Valles conoce la dificultad de que su nombre aparezca en la lista definitiva, pero nadie le quita la ilusión, pues nunca lo ha tenido tan cerca como ahora al estar en la famosa prelista.

La IA pide la citación de Valles con un criterio imparcial

Además, el portero del Betis cuenta con un aliado en esta difícil misión que sirve en cierto modo para meter más presión a Luis de la Fuente más allá de los números que sitúan a Valles como uno de los porteros más fiables de las grandes ligas y con más portería a cero, cinco.

No en vano, la Inteligencia Artificial, en función del valor que generan las acciones de cada jugador y de cómo modifican las probabilidades de marcar o encajar, señala a Álvaro Valles como uno de los porteros que debería ser llamado por Luis de la Fuente por su influencia en el Betis y en los resultados.

Solo David Raya cuenta de los habituales para la Inteligencia Artificial

En el informe realizado por Olocip, compañía especializada en la aplicación de inteligencia artificial, análisis de datos y consultoría para la industria del deporte, Álvaro Valles forma parte de una convocatoria confeccionado con datos objetivos e imparciales sin tener ninguna preferencia determinada. El verdiblanco conformaría la demarcación junto a David Raya, del Arsenal, y Ángel Fortuño, titular en los último cuatro partidos del Espanyol.

El mediodía de este viernes se desvelará si Valles cumple su sueño o tiene que seguir esperando. La IA, desde luego, lo tiene claro.