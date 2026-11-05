Los puntos exactos que necesita el Betis para firmar la proeza en Champions de clasificarse en el 'top 8'

Con la clasificación entre los 24 primeros casi cerrada, el Betis busca la proeza histórica de terminar entre los ocho mejores y tiene sus propias cuentas para conseguirlo

La derrota contra el Borussia Dortmund, lo que entraba dentro de lo posible en su calendario de Champions, no supone un drama en absoluto para el Betis ni complica sobremanera su clasificación para la siguiente ronda a falta de cuatro partidos por disputarse.

De hecho, los de Pellegrini acarician ya el pase a la siguiente ronda entre los 24 primeros, lo que puede sellar en el próximo partido lejos de casa ante el Slovan de Bratislava el 24 de noviembre.

Con dos puntos garantiza su clasificación entre los 24 primeros

No en vano, el superordenador, tras 500.000 simulaciones realizadas, dicta que tiene un 98,12% de posibilidades de clasificarse para la siguiente ronda de la máxima competición continental, lo que garantiza con dos puntos. No obstante, según apunta la cuenta @LaLigaenDirecto, con un solo punto de 12 posibles sus opciones de meterse serían nada más y nada menos del 95,1%, mientras que perdiendo todos los choques mantendría un 54,9% de oportunidades.

Con este objetivo prácticamente cumplido, en el Betis miran más hacia arriba y nadie esconde que lucharán por acabar entre los ocho primeros, lo que le permitiría saltarse una ronda eliminatoria.

Una meta que podría parecer utópica cuando conoció sus rivales en el sorteo, pero que dista de serlo a día de hoy al haber sumado nueve puntos de doce en lala primera mitad de la Fase Liga de la Champions.

Las opciones del Betis de acabar en el 'top 8' según el superordenador

De este modo, ahora ocupa la undécima plaza, pero empatado a nueve puntos con el cuarto, y el superordenador le otorga a día de hoy un 24,34 % de opciones de lograr la proeza.

En este contexto, la gran pregunta es cuántos puntos necesitarían sumar los verdiblancos para colarse en el 'top 8' y hacer historia a lo grande. La respuesta no asusta a nadie a tenor de las prestaciones heliopolitanas, hasta ahora, pues si en los siguientes cuatro partidos suma un punto menos que los que ha acumulado en los cuatro primeros, dispondrá de michas posibilidades de codearse con los grandes del continente. Cabe recordar que al Betis le quedan por delante las visitas a Bratislava y a Múnich contra el Bayern -último partido de esta fase- y recibir en casa a Como y Arsenal.

El Betis empieza a tener posibilidades reales a partir de los siete puntos

Así, como indica el superordenador, empezaría a haber opciones reales a partir de los siete puntos, con un 53,7%, pues con menos es casi imposible: 0,7% con cinco y 8% con seis. Es decir que tendría que rascar algo contra Arsenal o Bayern además de ganar los otros dos compromisos.

Con ocho tendría la clasificación en la mano, con un 97,1%, más aún con nueve (99,3%), mientras que con diez o más la tendría completamente garantizada, si bien estos últimos guarismos serían una auténtica barbaridad.

La intención del Betis es llegar con opciones a los dos últimos partidos, en casa contra los 'Gunners', y en el Allianz Arena, para lo que debería imponerse al Bratislava fuera y al Como, ahora arriba en la tabla, en La Cartuja.