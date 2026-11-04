El 'superordenador' cuantifica las opciones de Real Madrid, Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Alcanzado el ecuador de la fase liga, se empieza a dibujar un camino nítido de los españoles hacia los octavos de final; el modelo sitúa a Barça y Madrid favoritos para acabar entre los ocho primeros, mientras que los otros representantes hispanos afrontan escenarios ya más exigentes

La Champions League llega al ecuador de su primera fase tras dejar atrás la mitad de las ocho jornadas de la denominada fase liga y las posibilidades de cada equipo comienzan a tomar forma real.

El nuevo formato premia a los ocho primeros con el pase directo a octavos, mientras que los clasificados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto tendrán que disputar una eliminatoria de playoff. A partir del puesto 25, la aventura europea termina.

El 'superordenador' ha utilizado un modelo de predicción basado en simulaciones de los partidos que restan, colocando a dos equipos españoles en una posición privilegiada: FC Barcelona y Real Madrid.

En el otro extremo, el Villarreal es el que se enfrenta a un panorama más complicado, con el Atlético también obligado a reaccionar.

El Barcelona, entre los favoritos para acabar en el 'top 8'

El FC Barcelona, quinto en la clasificación real de la fase liga, aparece como el equipo español mejor situado en la proyección del modelo. Con nueve puntos en cuatro partidos y una diferencia de goles de +8, el conjunto azulgrana figura en la segunda posición de la clasificación proyectada, con una previsión de 17,1 puntos al término de la fase liga.

Sus opciones de acabar entre los ocho primeros alcanzan el 81%, mientras que el modelo le concede un 19% de posibilidades de terminar entre el noveno y el vigesimocuarto puesto, lo que le obligaría a disputar el playoff. La probabilidad de quedar eliminado antes de las rondas de cruces es prácticamente nula: 0% en la estimación.

Pese a caer en París ante el gran favorito y doble campeón actual, la victoria ante el Aston Villa multiplica las opciones del equipo azulgrana, que se encuentra en una posición muy favorable para evitar la ronda adicional y acceder directamente a los octavos de final.

El Real Madrid, con un 80% de opciones de pasar directamente

El Real Madrid también se encuentra en el grupo de aspirantes a terminar entre los ocho primeros. El modelo le asigna una probabilidad del 80% de alcanzar el 'top 8', frente a un 20% de acabar en la zona de playoff.

Mourinho valoró la remontada en Atenas (2-3) como un paso adelante hacia la clasificación y no se equivoca, al menos en cuanto a porcentajes: la posibilidad de quedar fuera de los 24 primeros es ahora del 0% en la proyección.

La estimación de puntos finales se sitúa en 16,9, con el equipo blanco en la quinta posición proyectada. El triunfo ante el AEK refuerza sus opciones y le deja un escenario muy favorable para seguir avanzando y evitar el playoff, aunque el modelo no lo coloca todavía entre los primeros de su clasificación estimada pese a que actualmente es segundo en la clasificación real.

Según la estimación, el PSG será el primer clasificado de la fase liga, seguido por Barça, Arsenal, Liverpool, Real Madrid, Aston Villa, Bayern Munich y Manchester City.

El Atlético, condenado a mirar hacia el playoff

La situación del Atlético de Madrid es más delicada. Después de cuatro jornadas, el equipo rojiblanco es 23º en la fase liga y suma tan solo cuatro puntos, presentando una diferencia de goles de -1. La proyección final lo sitúa en el puesto 16, con una media estimada de 11,7 puntos al cierre de la fase liga.

El modelo solo le concede un 7% de posibilidades de terminar entre los ocho primeros. Su designio más probable es disputar el playoff puesto que tiene un 81% de opciones de acabar entre los puestos 9 y 24. Además, existe un 12% de riesgo de quedar eliminado al terminar en la zona comprendida entre el puesto 25 y el 36.

La derrota ante el Bayern de Múnich en el Metropolitano ha complicado el camino del equipo de Diego Pablo Simeone. La clasificación directa a octavos todavía es posible, pero la predicción estadística dibuja una ruta mucho más probable a través de la eliminatoria previa.

El Villarreal, el español con más riesgo de quedarse fuera

El Villarreal, 28º clasificado de la fase liga tras las cuatro primeras jornadas, es el equipo español que aparece en una situación más comprometida. Con tres puntos en cuatro encuentros y una diferencia de goles de -6, la proyección lo coloca en el puesto 21 de la tabla, con 10,4 puntos previstos al finalizar la fase liga.

Sus opciones de meterse directamente en octavos son de apenas el 1%. El modelo considera más probable que tenga que disputar el playoff, con un 71% de posibilidades de terminar entre los puestos 9 y 24. Sin embargo, la amenaza de eliminación es importante puesto que alcanza el 28%.

La goleada encajada ante el Paris Saint-Germain (0-6) ha empeorado el panorama del conjunto amarillo. Todavía tiene cuatro jornadas por delante para corregir el rumbo, pero la simulación lo sitúa en una zona de mucho peligro, con más de una posibilidad entre cuatro de quedarse fuera de las eliminatorias.

El Betis pierde terreno para entrar en el 'top 8'

Tras caer con la cabeza alta en Dortmund (2-1), el Betis desciende al puesto 11º de la fase liga y se queda con 9 puntos después de cuatro jornadas (tres victorias y una derrota).

Teniendo en cuenta los partidos que le restan y que todavía tiene que visitar Munich, el modelo le atribuye la suma de un total de 14,7 puntos al término de la fase liga, lo cual le deja con un 33% de opciones de acabar en el 'top 8'. El modelo considera que el equipo de Pellegrini ganará al menos dos de los cuatro partidos que le restan.

El equipo heliopolitano visitará en la próxima jornada a un defenestrado Slovan de Bratislava, después recibirá al sorprendente Como 1907 y al Arsenal de Arteta, terminando la fase liga visitando al Bayern en el Allianz Arena.

En estos momentos, su mayor porcentaje, un 66%, apunta a que termine entre los puestos 9 y 24, con acceso al playoff. Su riesgo de quedar eliminado es mínimo pues tan solo tiene un 1%.