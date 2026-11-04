AEK Atenas 2-3 Real Madrid: Un 'Valverdazo' resucita a los blancos en Grecia

El conjunto blanco se lleva tres puntos de oro gracias a un misil del uruguayo en el descuento después de un choque anárquico en el que volvió a sacar sus dos caras; fue por detrás en el marcador hasta en dos ocasiones y remontó al final para mantener su pleno de victorias en Champions

El Real Madrid sigue contando sus partidos europeos por victorias, aunque esta vez tuvo que sufrir hasta el último suspiro.

Un golazo de Fede Valverde en el minuto 92 permitió a los de José Mourinho salir victoriosos de su visita al AEK de Atenas (2-3), en un encuentro de continuas alternativas en el que los madridistas fueron de menos a más, volvieron a atascarse tras el descanso y acabaron encontrando la solución en el talento individual de su capitán.

El AEK golpea primero y pone contra las cuerdas al Madrid

El Real Madrid aterrizaba en Atenas con la confianza reforzada después de sus últimos triunfos, pero se encontró con un AEK que salió dispuesto a ponerle las cosas muy difíciles. Mourinho introdujo varias novedades en el once, dando entrada a Dumfries, Militao, Rüdiger, Vinicius y Camavinga, mientras que Güler y Tchouaméni se quedaron en Madrid.

La apuesta inicial no funcionó. Los griegos imprimieron una marcha más al encuentro y aprovecharon las dudas de un Madrid que no encontraba la manera de frenar sus acometidas. Jovic, muy activo en zona ofensiva, se convirtió en el principal argumento de los locales, que comenzaron a acumular ocasiones, pero emergió una vez más Courtois para hacer paradas varias de valor gol.

El meta belga tuvo que intervenir para frenar un disparo de Gacinovic y también apareció ante otro intento del delantero serbio, que poco después desperdició un cabezazo cuando tenía todo a favor.

La insistencia del AEK encontró premio en el minuto 12. Jovic volvió a participar en la jugada y Koita, rodeado de defensores madridistas, encontró el espacio suficiente con una filigrana inesperada hacia dentro para soltar un zurdazo potente que terminó en el fondo de la portería. El gol hacía justicia a lo que estaba sucediendo sobre el césped.

El Madrid estaba desdibujado. Mbappé apenas aparecía, Vinicius se encontraba con un Rota que le cerraba todos los caminos y Diomande no conseguía generar peligro por la derecha. Tampoco funcionaba el centro del campo, con Camavinga y Bernardo Silva sin encontrar claridad.

Bellingham devuelve al Real Madrid al partido

El desgaste de los griegos fue cambiando el dibujo. El AEK perdió intensidad y el Real Madrid comenzó a encontrar espacios para acercarse a la portería de Brignoli.

Bellingham avisó primero con un gol que fue anulado por fuera de juego, pero el inglés no tardó en volver a aparecer. En el minuto 32, el centrocampista firmó una auténtica obra de arte para poner el empate.

La jugada nació en campo propio, con una combinación entre Camavinga y Bernardo Silva que permitió al Madrid salir de la presión. Rüdiger abrió hacia Dumfries y el lateral cambió el juego hasta el costado contrario, donde Cucurella puso un centro que Bellingham convirtió en gol con una espectacular espuela.

El tanto cambió el ánimo de los madridistas y permitió a Mourinho respirar. El partido se marchaba al descanso con todo por decidir.

El partido se rompe y Valverde aparece en el descuento

El Real Madrid parecía haber encontrado el camino, pero la segunda parte volvió a mostrar sus problemas. Los blancos tenían la pelota, aunque sin demasiada claridad. Cucurella se encontró con Rota en una buena ocasión y Mbappé rozó la escuadra con un disparo desde fuera del área.

Mourinho movió el banquillo en busca de soluciones y dio entrada a Valverde y Endrick. El encuentro se convirtió entonces en un intercambio de golpes, con espacios para ambos equipos.

El AEK volvió a adelantarse en el minuto 75. Koita condujo una contra que terminó con Pilios superando a Courtois por debajo de las piernas con un remate a bocajarro en área pequeña.

Sin embargo, el Real Madrid respondió prácticamente de inmediato. Dumfries puso un centro desde la derecha y Mbappé apareció para empujar el balón a la red y devolver la igualdad al marcador.

Los últimos minutos fueron de auténtica locura. Brahim y Espí entraron para reforzar el ataque madridista y Mbappé estuvo cerca de culminar la remontada con un disparo que se estrelló en el larguero.

Y así, cuando el empate parecía definitivo, apareció Valverde. El uruguayo, que regresaba tras su lesión, recogió el balón fuera del área y soltó un zapatazo espectacular en el minuto 92 para sellar una victoria agónica.

El Real Madrid suma así su cuarta victoria en cuatro partidos de Champions League y da otro paso hacia la clasificación, aunque la noche de Atenas volvió a dejar muchas dudas sobre el funcionamiento del equipo.

Ficha técnica

AEK Atenas: Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Koita, Kairinen (Marin, min. 60), Arriaga, Majer (Zini, min. 53); Gacinovic (Varga, min. 60) y Jovic (Zubkov, min. 88).

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Militao, Rüdiger, Cucurella (Carreras, min. 82); Bernardo (Endrick, min. 67), Camavinga; Diomande (Valverde, min. 67), Bellingham (Espí, min. 86), Vinícius (Brahim, min. 81); y Mbappé.

Goles: 1-0, min. 12: Koita; 1-1, min. 32: Bellingham; 2-1, min. 75: Pilios; 2-2, min. 78: Mbappé; 2-3, min. 92: Valverde.

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia). Mostró cartulina amarilla a Arriaga (min. 34) por parte del AEK y a Cucurella (min. 66) por parte del Real Madrid. Expulsó al local Koita al final del partido por protestar.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, disputado en el AEK Arena de Atenas ante cerca de 28.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del futbolista del Tenerife Jesús de Miguel.