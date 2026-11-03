Mourinho pierde a dos titulares, pero recupera a otros dos: vuelven Valverde y Vinicius contra el AEK de Atenas

Tanto el uruguayo como el brasileño han viajado hasta Atenas como novedades en la lista con respecto al partido de Liga frente al Racing, de la que se caen Tchouaméni y Arda Güler

El Real Madrid viaja este martes rumbo a Grecia para enfrentarse al AEK de Atenas este miércoles en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones y lo ha hecho con las bajas en la expedición de Arda Güler y Aurélien Tchouaméni, además de las ya conocidas de Asencio, Rodrygo y Mendy aunque Mourinho recupera con respecto al partido de Liga ante el Racing de Santander a Fede Valverde y Vinícius, sancionado para la competición doméstica.

Valverde se perdió el último encuentro de su equipo, la visita al Racing de Santander, por las molestias que sufre en la parte posterior de su pierna derecha que sintió en el partido anterior, contra el Barcelona. El uruguayo había pasado toda la semana previa trabajando en solitario, pero desde este lunes ya entrena con sus compañeros y se ha unido a la expedición.

Vinicius, un partido más de sanción

El otro regreso respecto al encuentro de El Sardinero es el de Vinicius. El brasileño, como ya adelantó Jose Mourinho en rueda de prensa, estará en los partidos de Liga de Campeones mientras cumple su sanción de cuatro encuentros en LaLiga, competición en la que fue expulsado ante el Villarreal por agarrar del pelo a Nathan Saliba. Ante el Valencia, este sábado, se perderá el cuarto y último partido de esa suspensión.

Arda Güler y Aurélien Tchouaméni son las dos bajas más llamativas de la lista de Mourinho. El turco y el francés trabajaron en solitario en el último entrenamiento antes de que sus compañeros viajen a Atenas, aunque el técnico luso había adelantado que Tchouaméni no sería titular en el Allwyn Arena, ya que completó los 90 minutos en El Sardinero.

Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en su tibia derecha, y Rodrygo, recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, todavía no se entrenan con el grupo y no estarán en Atenas.

La otra baja es Ferland Mendy. El francés, a pesar de que entrena con el grupo desde hace semanas, no ha entrado todavía en ninguna convocatoria de José Mourinho. En Liga de Campeones, en concreto, no puede formar parte de la lista, ya que no figura entre los inscritos por el Real Madrid para la competición.

Entra en la convocatoria el jugador del Real Madrid Castilla Sergio Martínez. El centrocampista, que llegó al club blanco procedente del Racing, ya estuvo en la lista de Mourinho para el encuentro de LaLiga ante el Betis, pero no jugó.

La lista de convocados del Real Madrid

Los porteros Courtois, Lunin y Sergio Mestre; los defensas Trent, Dumfries, Militao, Huijsen, Rüdiger, Konaté, Carreras y Cucurella; los centrocampistas Valverde, Camavinga, Bellingham, Bernardo Silva, Thiago Pitarch y Sergio Martínez; y los delanteros Vinícius, Endrick, Mbappé, Brahim Díaz, Carlos Espí y Yan Diomande.