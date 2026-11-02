Valdano sobre el nuevo escenario de Vinicius: "Va a tener que reconquistar el sitio que le han ganado sus compañeros"

El gran momento de Diomande y el crecimiento de otros futbolistas del Real Madrid han cambiado el escenario de Vinicius. Jorge Valdano advierte al brasileño de que tendrá que volver a ganarse un puesto que ya no tiene garantizado en el once de Mourinho

El Real Madrid atraviesa una de sus mejores semanas de la temporada. La victoria en el Clásico ante el Barcelona y el reciente triunfo frente al Racing han reforzado la confianza en el proyecto de José Mourinho, pero también han abierto un nuevo debate en la parcela ofensiva: quién merece ocupar cada puesto en el once. En ese escenario aparece Vinicius Júnior, cuya ausencia ha coincidido con el crecimiento de varios compañeros y, especialmente, con la irrupción de Yan Diomande. Precisamente sobre esa situación se pronunció Jorge Valdano en Movistar. El argentino puso en valor la evolución del joven atacante, que ha ido ganando protagonismo hasta convertirse en una de las sensaciones del equipo. "Ha ido ganando confianza; se le vio tímido en los primeros partidos", explicó antes de relacionar su rendimiento con el papel que puede tener el brasileño a partir de ahora.

La reflexión más contundente llegó al hablar directamente de Vinicius: "Estos partidos son una mala noticia para Vinicius, que va a tener que reconquistar el lugar que ahora mismo le han ganado sus compañeros". Una advertencia que refleja el cambio de panorama en el Real Madrid. El extremo ha sido durante varias temporadas uno de los futbolistas indiscutibles del equipo, pero la competencia interna y el rendimiento de los últimos encuentros pueden obligarle a volver a ganarse ese estatus.

Los números de Vinicius y la competencia de Diomande

El momento de Diomande ayuda a entender las palabras de Valdano. El marfileño ha firmado cuatro goles y cuatro asistencias en los seis partidos que ha disputado desde el regreso del parón, una aportación que le ha permitido hacerse un hueco en los planes de Mourinho. Su último tanto, un espectacular disparo desde la frontal ante el Racing, volvió a confirmar su impacto. Vinicius, por su parte, acumula un gol y tres asistencias en once partidos oficiales esta temporada, con 801 minutos disputados, según los datos publicados por el Real Madrid. Un registro que queda lejos de sus mejores cifras y que, unido a su situación disciplinaria, ha condicionado su continuidad en el equipo durante las últimas semanas.

El brasileño no ha podido participar con regularidad en los últimos compromisos ligueros y su regreso al once se presenta como uno de los asuntos a resolver por Mourinho. La competencia no se limita a Diomande: el técnico cuenta con una plantilla amplia y con futbolistas como Kylian Mbappé, Jude Bellingham o Arda Güler, que también reclaman protagonismo.

Mourinho no le garantiza la titularidad

El propio entrenador portugués ya dejó claro que el nombre de Vinicius no implica automáticamente un puesto en el once. En la previa del encuentro ante el Racing, Mourinho fue preguntado por el brasileño y no escondió la importancia que tiene para sus planes, aunque evitó asegurarle la titularidad. "A Vinicius lo quiero mucho, lo necesito, pero no digo que vaya a ser titular", afirmó.

El calendario también marca su regreso. Vinicius será titular este miércoles en el compromiso de Champions League frente al AEK de Atenas y después cumplirá su último partido de sanción en Liga, ante el Valencia. Tras el parón internacional, podrá volver a estar disponible en la competición doméstica para el duelo frente al Celta. Por tanto, el brasileño tendrá que aprovechar sus oportunidades para recuperar terreno en un Real Madrid que ha encontrado nuevas soluciones ofensivas. Valdano no cuestiona su calidad ni su importancia, pero sí advierte de que el escenario ha cambiado: ahora tendrá que competir por un sitio que, mientras tanto, sus compañeros han sabido hacer suyo.