Valdano cuestiona las quejas del Sevilla tras el polémico partido del Bernabéu: "El fútbol ha quedado en un segundo lugar"

Jorge Valdano no esconde su hartazgo por el protagonismo que ha adquirido la polémica arbitral tras el Real Madrid-Sevilla. El exfutbolista argentino criticó que las decisiones de los colegiados acaben eclipsando el juego y los goles

El partido del Sevilla FC ante el Real Madrid en el Bernabéu sigue dando que hablar después del pitido final. La victoria madridista por 4-1 quedó marcada por varias acciones polémicas que provocaron las protestas del conjunto nervionense, especialmente por la jugada de Arda Güler sobre Peque. Sin embargo, no todos han puesto el foco en las decisiones arbitrales. Jorge Valdano mostró su hartazgo por el protagonismo que han adquirido los colegiados y lamentó que el debate posterior haya dejado en segundo plano lo sucedido sobre el césped.

El exfutbolista y exentrenador argentino se pronunció durante la retransmisión de Movistar Plus+, donde no ocultó su malestar con una dinámica que, a su juicio, se repite cada vez con más frecuencia en el fútbol español. "A mí me cansa todo esto, me cansa muchísimo", reconoció antes de explicar los motivos de su enfado.

"Vemos golazos, vemos jugadores de un nivel extraordinario y terminamos hablando de los árbitros, terminamos hablando de los árbitros", afirmó Valdano. Una reflexión con la que puso sobre la mesa su preocupación por el espacio que ocupan las decisiones arbitrales en el análisis de los partidos. "El fútbol ha quedado en un segundo lugar totalmente", añadió el argentino.

Valdano, también contra el ambiente que rodea al arbitraje

El análisis de Jorge Valdano no se limitó a las acciones concretas de este partido. Valdano también se refirió a los cánticos que se escucharon desde las gradas del Bernabéu, donde parte de la afición dirigió sus protestas contra distintos estamentos del fútbol español y contra Javier Tebas, presidente de LaLiga.

"Desde el primer minuto los cánticos eran contra Tebas, contra Negreira, contra los árbitros", señaló, utilizando ese ambiente como ejemplo de hasta qué punto el debate arbitral se ha instalado en el centro de la actualidad futbolística.

Valdano también se detuvo en las palabras de Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, y cuestionó la importancia que, en su opinión, se dio a la jugada entre Peque y Güler para explicar el desarrollo del partido. "El entrenador del Sevilla apela a la posible expulsión para justificar su partido", afirmó.

"Todo se concentra en los árbitros", concluyó sin entrar a valorar si la acción merecía una expulsión o no.

Sus declaraciones vuelven a poner sobre la mesa un debate recurrente en el fútbol español: cómo abordar los posibles errores arbitrales sin que estos terminen eclipsando el juego. Una discusión que, tras el enfrentamiento entre Real Madrid y Sevilla, continúa abierta.