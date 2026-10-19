García Plaza explota por el arbitraje en el Real Madrid - Sevilla y señala culpables: "Nos han privado de jugar un partido en superioridad, no hay más"

El técnico sevillista no se muerde la lengua y tilda de injusticia que no se consumara la expulsión de Arda Güler en el minuto 25, acusando directamente al VAR

Como no podía ser de otra forma, Luis García Plaza explotó en rueda de prensa ante las injusticias arbitrales en la derrota contra el Real Madrid y protagonizó una rajada de època desde la primera pregunta, cargando sobre todo en el hecho de que le perdonasen la roja a Güler por el codazo a Peque..

"Hay un partido que es once contra once, pero nos han privado de jugarlo. En LaLiga juegas partidos en superioridad o en inferioridad, hoy tendríamos que haberlo jugado en superioridad desde el minuto 25. Nos han privado jugar un partido de 10 contra 11. A partir de ahí, no voy a hablar del partido", señaló el madrileño, que reveló que Peque le conformó el golpe.

García Plaza afirma que es "una jugada de VAR" y que se equivocaron

En el descanso Peque estaba diciendo que le había pegado y la he visto y es verdad. Es el resumen del partido. Con once contra once, nada que decir, el Madrid ha merecido ganar. Pero hay otro partido que no se puede ver", señaló el entrenador sevillista, que no entiende por qué el VAR se desentiende en la agresión de Güler a Peque.

"No lo sé. Es una jugada de VAR cien por cien. Se equivocan y ya está", espetó García Plaza, que culpa más a Cuadra Fernández que al propio Busquets Ferrer: "Habría que hablar con la persona del VAR más que con el árbitro, que puede que no la vea. Además, con Barça, Madrid y Atlético hay muchas más cámaras en el campo, de ahí que para mí sea una jugada más de VAR. Es una jugada muy clara y, además, una agresión", aseveró el técnico sevillista que hizo una afirmación muy significativa sobre el arbitraje en España: "Los que más se quejan son los que menos se tendrían que quejar" .

"Era un partido que nos había tocado jugarlo en superioridad"

También hizo referencia a que no haya repeticiones del codazo ni de la falta a Ure, lo que parece muy extraño: "Eso me han dicho. Es muy claro. El Madrid es capaz de ganarte con 10 porque son muy buenos, pero nos han privado de esa situación. Es otro partido que se tendría que haber jugado, de 11 contra 10 durante mucho tiempo. Era un partido que nos tocaba haber jugado en superioridad".

Dejando a un lado la polémica arbitral, que es casi imposible, reivindicó la segunda parte del Sevilla: "Hemos llegado bien, hemos tenido acciones de gol, aunque no hemos descompuesto un poco", indicó el madrileño, que también habló sobre el rendimiento de Rubén Vargas, sustituido al descanso.

El rendimiento de Rubén Vargas

"Está cogiendo ritmo y sensaciones. Poco a poco. Esperábamos darle 45, sabíamos que iba a llegar muy justo en la primera parte. Es normal. Cada vez tiene que ir a más. Ahora tiene que dar un paso adelante. Es uno más y todavía no está al cien por cien", afirmó.