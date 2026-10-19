Iturralde González estalla contra LaLiga por la roja perdonada a Güler en el Real Madrid - Sevilla: "Es patético, una estafa, una mentira de competición"

El colegiado considera inadmisible que en un estadio como el Santiago Bernabéu no se pueda ofrecer una sola repetición cercana de la agresión del turco a Peque antes de que marcara el 1-0

Aunque la derrota del Sevilla resultó clara, nunca se sabe qué podría haber pasado si el colegiado Busquets Ferrer hubiera expulsado a Arda Güler por el codazo a Peque antes de que el propio jugador turco anotara el 1-0.

No fue la única jugada polémica, porque después el segundo gol viene precedido de una posible falta a Ure y el tercero es un penalti muy dudoso sobre Mbappé, pero quizás la más decisiva, porque habría cambiado el sino del encuentro, con el Real Madrid con diez.

Ni una repetición cercana de la acción polémica

Resulta muy llamativo que en todas las repeticiones mostradas por televisión, en ninguna, con todos los medios que hay y más en un estadio como el Santiago Bernabéu, se pueda apreciar de cerca la acción, sino siempre con imágenes lejanas en las que, en cualquier caso, se aprecia perfectamente el gesto de Güler. Ni el árbitrto lo vio ni el VAR consideró oportuno que lo revisara en el monitor, lo que realmente, resulta muy grave. Tampoco extraña de Cuadra Fernández.

Una decisión que, junto al poco despliegue televisivo en las repeticiones, provocó el estallido del conocido exárbitro Eduardo Iturralde González, que, durante la retransmisión en la SER se expresó con mucha dureza contra LaLiga y los árbitros.

"Es patético, vamos a dejarnos de medias tintas"

"Es patético, patético, y vamos a dejarnos ya de medias tintas, que si somos la mejor liga del mundo no puede ser este nivel de repeticiones. No puede ser que si nos vanagloriamos de que es la mejor liga del mundo, en un estadio 'Súper A', es decir, 32 cámaras, y que no tengamos una imagen nítida de una agresión... Esto es una mentira de liga", señaló con contundencia el excolegiado, que insitió en este punto de vista sin bajar el tono en ningún momento.

"Es una mentira de liga, porque si me dices pasó en el Alavés-Getafe, vale, es Primera división, con todos mis respetos para el Alavés, pero tiene las cámaras que tiene, pero estadio top, cinco estrellas, diez estrellas, y que no haya una repetición de una posible agresión es una estafa de liga y de realización", concluyó Iturralde sobre lo sospechosa realidad de que no se pudiera mostrar una imagen mejor de lo ocurrido entre Güler y Peque, aunque ya desde la distancia no cabe duda de que existe un codazo.

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