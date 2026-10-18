Davidovich obra el milagro y deja a Rafa Jódar sin el gran premio en Shanghai

Remontada espectacular del malagueño ante un Jódar superior de inicio, al que le acabó pasando factura el esfuerzo

Alejandro Davidovich se ha convertido en el primer español que se corona en el Master 1.000 de Shaghai después de remontar un partido durísimo ante Rafa Jódar y ganar por 1-6, 7-6(5) y 6-4 en dos horas y 27 minutos de partido.

El tenista malagueño supo soportar la presión de un rival que era claramente mejor durante la primera hora de juego, que se había apuntado el primer set en apenas 27 minutos y que se había puesto por delante en el segundo. Jódar tuvo muchas opciones de cerrar el partido en esa segunda manga, que fue más igualada, Davidovich aguantó y, en el tercero, su físico acabó imponiéndose.

Con su victoria, Davidovich vera inmortalizada su figura, ya que la organización del torneo erige estatuas con el cuerpo de los famosos 'Guerreros de Terracota' de Xi'an y la cara del ganador. Hasta ahora, en esas caras nunca había aparecido un español, ya que Rafa Nadal -por dos veces-, David Ferrer y Roberto Bautista cayeron en las finales que jugaron de este Master 1.000.

Jódar comienza mejor, pero acaba claudicando

El choque arrancó favorable a los intereses de Rafa Jódar, muy cómodo sobre la pista rápida de Qizhong a pesar del intenso calor y la humedad. Jódar desarmó el esquema inicial de su rival con una solidez incontestable que le permitió cerrar un arrollador 1-6 en la primera manga.

Sin embargo, el tenista andaluz reaccionó a tiempo en un segundo parcial cargado de tensión. Tras salvar hasta cinco bolas de rotura y levantar un 'break' en contra, logró llevar el desenlace al 'tie-break', donde exhibió mayor serenidad para forzar el set decisivo.

Ya en la manga definitiva, Davidovich tomó la iniciativa con un quiebre prematuro. Aunque Jódar intentó contener la embestida, la mella física -acentuada por un mal apoyo en el tobillo durante el tramo final-, Davidovich terminó por decantar la balanza tras casi dos horas y media de batalla.

Este triunfo consolida la gran dinámica del malagueño tras superar sus recientes problemas de espalda, sumándose al título obtenido semanas atrás en Chengdu.

Davidovich desbanca a Taylor Fritz

Con este resultado, el tenista del Rincón de la Victoria se resarce de la final perdida en Montecarlo 2022, gana su tercer título de la temporada y alcanzará este lunes la 13ª posición del ranking ATP, la más alta de su carrera.

Por su parte, la joven promesa madrileña despide una semana histórica en la que se convirtió en el finalista más joven de la historia del torneo asiático y acarició su clasificación casi segura para las ATP Finals. Tendrá que pelear directamente con Novak Djokovic en Basilea, donde están apuntados los dos máximos rivales por la última plaza para Turín.