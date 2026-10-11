Carlos Alcaraz, tras sufrir un inicio problemático en Shanghai, explica cuál es el problema: "Las condiciones aquí son bastante diferentes y no he entrenado en la pista central"
El tenista español logró superar un duro encuentro en el Master 1.000 de Shanghai ante Juanma Cerúndolo y ahora se enfrentará a Zizou Bergs
Novak Djokovic, tras caer ante Hurkacz en su debut en el Master 1.000 de Shanghai justo después de haberse llevado el ATP 500 de Pekín, lamentó que las condiciones de la pista de este torneo fueran muy diferentes de las que había vivido hasta hacía apenas 48 horas antes.
Entre eso y el mayor rodaje que tenía su rival polaco, el serbio claudicó. Eso mismo se podía temer con Carlos Alcaraz, que apenas ha tenido tiempo de adaptación después de ganar en Tokio y que se las veía, como es normal, con un tenista que ya había tenido que jugar y vencer en primera ronda.
El argentino Juan Manuel Cerúndolo dio la cara, pero el murciano se mostró superior y le venció por un doble 6-3 para citarse con el belga Zizou Bergs en segunda ronda.
El propio jugador ha aclarado luego ese hándicap que ha sabido solventar para seguir avanzando en un torneo que no tiene en sus vitrinas. "El primer partido de cualquier torneo nunca es fácil y las condiciones aquí son bastante diferentes a las de Tokio. Solo he tenido dos días para adaptarme y ni siquiera he entrenado en la pista central. He salido a jugar intentando descubrir qué velocidad tenía la pista, cómo eran las condiciones y tratando de ofrecer mi mejor tenis", ha revelado un Alcaraz que calificó su partido de "muy bueno".
El tenista de El Palmar reiteraba en esta idea y repetía que no sólo aquí cambia todo, sino es algo a lo que hay que adaptarse cada vez que se cambia de lugar, por muy parecida que sea la superficie. "Diría que resulta incluso más complicado cuando no has tenido demasiado tiempo para adaptarte a las condiciones. Yo venía de Tokio, donde eran totalmente diferentes: cambiaban la velocidad de la pista, la velocidad de la pelota y la humedad. (...) Al principio me he sentido un poco incómodo y no encontraba el ritmo adecuado. De repente, me he dado cuenta de que tenía que jugar de forma agresiva e intentar subir a la red todo lo posible. Creo que ha funcionado, así que estoy contento. Ahora veremos si puedo jugar un poco mejor en la siguiente ronda", incide.
Carlos Alcaraz coge fuerza para seguir
Por todo ello, Carlos Alcaraz se mostraba confiado y aseguraba que eso le da otro empujón. "Este tipo de partidos y el nivel que estoy mostrando me ayudan mucho a seguir avanzando hacia donde realmente quiero llegar. Estoy contento y espero que en la siguiente ronda las cosas vayan todavía mejor", añadía.
Tras dejarse el pelo largo y barba para el US Open y Tokio, en China, Alcaraz ha sorprendido con un bigote, sin mangas y ha tenido que explicar por qué se lo había dejado. Independientemente de eso, también ha querido aclarar que no va a dudar en hacer lo que quiera en ese sentido para sentirse bien. "Siempre he dicho que, si te sientes bien con lo que llevas puesto, con tu ropa y tu estilo, todo es mucho mejor. Tienes más confianza y te sientes mejor cuando saltas a la pista", explicaba.
"Ahora estoy cambiando un poco de estilo y probando para decidir qué equipación voy a llevar en la pista. Estoy muy contento con las nuevas prendas, me siento muy cómodo y tengo confianza con ellas. Así que quiero jugar un buen tenis y llegar lejos en el torneo para poder llevarlas el mayor número de veces posible", sentenciaba el murciano.