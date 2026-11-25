El equipo verdiblanco venció al Slovan y ha garantizado su clasificación para la siguiente ronda de la Champions a falta de tres jornadas para que acabe la Fase Liga. "No es fácil hacer 12 puntos de 15, estar cuarto en LaLiga y en la siguiente ronda de la Copa del Rey", presume el chileno

Manuel Pellegrini no se cansa de hacer historia. El técnico con más partidos y más victorias en la historia del Real Betis, el que rompió el techo europeo con la final de la Conference League 2025 y el que elevó hasta los cuartos de final el tope en la Europa League, ha conseguido este martes convertirse también en el entrenador que más lejos ha llevado al equipo verdiblanco en la UEFA Champions League. El triunfo por 0-2 ante el SK Slovan de Bratislava garantiza que el Real Betis quedará entre los 24 primeros y superará la Fase Liga.

Ahora, con el espectacular registro de 12 puntos de 15, tiene tres partidos más (Como, Arsenal y Bayern) para magnificar aún más su proeza e intentar mantenerse entre los ocho primeros para acceder directamente a octavos de final evitando la ronda de 'play off'. A día de hoy, el Betis es el cuarto mejor de la Champions. Y también, el cuarto en LaLiga. Pellegrini ha instalado a este club en las alturas.

Pellegrini presume de números y promete máxima ambición en las tres competiciones

"Matemáticamente estamos clasificados, pero queremos seguir aspirando a estar entre los ocho primeros. Conseguir 12 de 15 no es fácil, pero a eso hay que agregarle a eso el lugar en LaLiga con rendimientos muy altos y que estamos clasificados en la Copa del Rey. Me alegro mucho por el plantel y me voy contento por conseguir estos puntos dejando la portería en blanco", ha analizado Pellegrini ante las cámaras de Movistar+ nada más terminar el partido en Bratislava.

"Las aspiraciones son la mezcla de lo que se ve en el campo con la mentalidad de no conformarse. Eso hay que demostrarlo dentro del campo﻿", ha añadido luego en sala de prensa. "Queremos intentar clasificarnos lo más alto posible, pero manteniendo el rendimiento en LaLiga. Estamos cuartos, hemos clasificados en la Copa del Rey. Muchos habrían criticado los cambios si no ganamos hoy. Los rendimientos son muy altos y esto me da oportunidad de hacer cambios", ha reivindicado.

Manuel Pellegrini, en una rueda de prensa de Champions. / Real Betis

El Betis duerme este martes como cuarto mejor equipo en la Champions

"No lo llamaría un sueño, sino la importancia de ser ambicioso. Esto tiene que verse reflejado en rendimiento. Hemos mantenido una liga altísima, seguimos en la Copa del Rey y ojalá sigamos por ese camino y veremos al final de temporada qué logros podemos conseguir﻿", ha opinado Pellegrini sobre el cuarto puesto a falta de los partidos del miércoles.

"Lo importante es que para nosotros siempre es poco﻿. Siempre queremos aspirar a más. Siempre que hay críticas son bien recibidas. Lo importante es no dejar LaLiga de lado por la Champions. Tenemos LaLiga, que al final de año nos permite jugar en Europa. El gran mérito es estar inserto en las tres competiciones. Es un buen momento, pero tenemos que mantenerlo en el tiempo como hacen los equipos grande﻿s", ha analizado con exigencia.

La Unidad B volvió a demostrar la profundidad de plantilla del Betis

"Bueno, más que una plantilla profunda la clave es poder contar con unas jugadores tan comprometidos con este proyecto. Muchas veces tienes un once titular y no lo mueves hasta que tienes problemas, pero este es un plantel absolutamente comprometido con el sistema de juego y con su funcionamiento", ha añadido el técnico bético, orgulloso de sus pupilos en un día en el que salió con seis cambios en el once con respecto al derbi del pasado sábado.

Anima a Antony, felicita al Cucho y recupera para la causa a Fidalgo

"Creo que, como todos los jugadores, tiene momentos mejores y peores", ha explicado Pellegrini al ser preguntado por Antony dos Santos, un jugador de quien siempre se espera la mejor versión. Tuvo una pubalgia larga que le impidió estar en su mejor momento, pero se ha levantado mucho en los dos últimos partidos", ha añadido.

En esta línea, también ha repartido elogios para algunos futbolistas muy necesitados de minutos por diversos motivos. "Importante fue el nivel del Cucho, reapareciendo después de su lesión con dos goles. Y Álvaro Fidalgo hizo muy buen partido. Veo a todo plantel muy consciente y con mucha ambición", ha insistido.