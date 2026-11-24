No fue un buen día para los equipos españoles ya que tanto el Valencia Basket como el Barça perdieron sus respectivos encuentros, para colmo como locales, contra Panathinaikos y Fenerbahçe respectivamente

No fue un buen martes para el baloncesto español ya que el Valencia Basket y el Barça perdieron sus respectivos partidos contra el Panathinaikos y el Fenerbahçe respectivamente. El club valenciano no pudo batir al griego, uno de los grandes favoritos para ganar la Euroliga, en una derrota compresible aunque jugara como local. Menos entendible es el tropiezo contra el Fenerbahçe del Barça al que se le fue el triunfo en un duelo en el que fue mandando durante buena parte del mismo.

Valencia Basket 83-86 Panathinaikos

Un triple de Nigel Hayes-Davis tumbó este martes sobre la bocina a un competitivo Valencia Basket, por 83-86, que, con una exhibición defensiva y un inteligente uso de sus recursos, puso contra las cuerdas a un Panathinaikos físico y que echó mano de su calidad en los instantes finales para llevarse un triunfo con un final calcado al que tuvo el segundo choque del cruce de cuartos entre ambos de la pasada campaña.

TJ Shorts, con 15 puntos, y Armori Brooks, con 14 tantos, fueron los más destacados en el Valencia Basket, pero no fue suficiente para contrarrestar los 14 puntos de Jeriah Grant, los 13 tantos de Kendrick Nunn y los 11 puntos de Nigel Hayes-Davis, quienes fueron los más destacados en el Panathinaikos.

- Ficha técnica:

Valencia Basket (19+15+25+24): TJ Shorts (15), Saint-Supéry (5), Taylor (5), Osetkowski (6), Sako (13) -cinco titular- Cárdenas (7), Moore (2), Corbalán (4), Puerto (-), Brooks (14), Gueye (4) y Mirotic (8).

Panathinaikos (19+20+25+22): Francisco (4), Bonga (2), Hayes-Davis (11), Yabusele (10), Fall (6) -cinco titular- Badio (-), Rogkavapoulos (10), Grant (14), Nunn (13), Lessort (9) y Hernangómez (7).

Árbitros: Belosevic (SER), Koljensic (MNE) y Sacys (LTU). Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la décimo cuarta jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Roig Arena ante 14.130 espectadores

El Valencia, en su partido contra el Panathinaikos. / IMAGO

Barça 77-83 Fenerbahçe

Pese a las bajas de cuatro jugadores, el Barça plantó cara al Fenerbahce en el Palau Blaugrana, pero acabó cediendo en el último cuarto, cuando el conjunto turco firmó un parcial de 16-30 que condenó a los catalanes a su cuarta derrota consecutiva (77-83), la tercera en la Euroliga.

El acierto de Shavon Shields (26 puntos y 7/12 en triples, cuatro de ellos en los últimos diez minutos) y Shane Larkin (19 puntos) resultó decisivo para el equipo de Sarunas Jasikevicius, que suma un triunfo más que el equipo de Sekulic, que llega al parón por las ventanas FIBA con un balance de ocho victorias y seis derrotas en la competición europea.

En el Barça, los jugadores más destacados fueron Stanley Umude con 18 puntos, y Justin Minaya y Tyrese Martin con 13 tantos.

- Ficha técnica:

Barça (28+17+16+16): Robinson (12), Brizuela (2), Minaya (13), Parra (4), Nkamhoua (3) -cinco inicial-, Martin (13), Umude (18), Ubal (1), Núñez (5) y Balcerowski (6)

Fenerbahçe (21+18+14+30): Larkin (19), Shields (26), Clyburn (7), Horton Tucker (11), Powell (2) -cinco inicial-, Bingham (-), Baldwin IV (5), Sanli (3), Juzang (6) y Sariunas (4).

Árbitros: Tomislav Hordov, Kristaps Kostantinovs y Luka Kardum. Eliminados: Sanli (min.33) y Powell (min.40).

Incidencias: Partido de la decimocuarta jornada de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana ante 5.698 espectadores.

El Barça, en su partido contra el Fenerbahçe. / @FCBbasket

- Resultados de la Euroliga este martes 24 de noviembre (Jornada 14):