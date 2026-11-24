El inglés, que salió al descanso, cambió el partido cuando más lo necesitaba el Real Madrid, hizo un golazo para remontar el tanto de Perisic y estuvo en todas las jugadas de ataque; Mbappé firmó un doblete y Vinicius hizo el quinto

Otra vez tuvo que remontar el Real Madrid, da igual si es en LaLiga o en la Champions, pero esta vez lo hizo a lo grando, marcando cinco goles en la segunda parte para dejar claro que aunque no lo consideren favorito, al club más laureado de la historia del torneo siempre hay que tenerlo en cuenta.

Y eso que el PSV Eindhoven no iba de farol, ya lo dijo su entrenador Peter Bosz y Sergiño Dest, en la previa, que no les iba a asustar el Santiago Bernabéu y que iba a salir a buscar al conjunto blanco y así fue. De hecho, en los primeros cinco minutos dispuso de dos buenas ocasiones. Un remate de Perisic desviado y un disparo de Van Bommel desviado cuando se plantaba ante Courtois.

Y esos cinco minutos iba a ser una buena muestra de toda la primera parte, con un PSV mucho más intenso y eléctrico ante un Real Madrid con escasas ideas, que por momento tuvo el control del esférico pero con ataques muy estáticos sin que Vinicius ni Diomande lograran crear superioridad.

Los jugadores del PSV celebran el 0-1 de Perisic. / Imago.

De hecho, las mejores ocasiones fueron de los visitantes, que sin complejos buscaron la portería de Courtois. Vinicius mandó un disparo a la cruceta y Mbappé desperdició una buena contra antes de que Tchouaméni cometiera un absurdo penalti a la media hora de juego.

Con Mijnans protegiendo el balón tras apurar línea de fondo, el galo llega pasado de revoluciones y pisa claramente al neerlandés. No lo vio el colegiado en directo pero el VAR le mandó a verlo y no dudó. Penalti y amarilla para el francés. Desde los once metros no perdonó Perisic, que definió con mucha clase ante Courtois.

Lejos de reaccionar, el PSV pudo haberse ido con doble ventaja en el marcador al descanso pero el disparo de Van Bommel se perdió demasiado cruzado. Y como ante el Celta de Vigo, la charla de Mourinho al descansó surtió efecto.

Vinicius celebra el 5-1 ante el PSV. / Imago.

Otro golpe de efecto de Mou al descanso

También los cambios, hasta tres, para dejar en la caseta a Tchouameni, Rudiger y Militao y meter en el campo a Bellingham, Huijsen y Konaté. Y vaya si surtieron efectos los cambios, sobre todo el del inglés, que cambió el partido.

Nada más salir el '5' del Madrid habilitó a Valverde con un pase a la espalda de la defensa que no acabó marcando Mbappé porque no llegó al balón por una uña. Pero el conjunto blanco ya había dejado claro que la segunda parte nada iba a tener que ver con la primera.

El conjunto blanco sacó todo lo que no fue capaz de sacar en el primer acto y pasó por encima del PSV Eindhoven. En apenas 10 minutos le daba la vuelta al marcador después de que Bellingham fabricara una obra de arte en forma de disparo desde fuera del área, con el exterior y sin dejarla caer para hacer el 2-1.

Vinicius se apunta a la fiesta y gana moral

Pero lejos de conformarse con dos, cuatro minutos después Mbappé firmaría el tercero aprovechando una error en la salida de balón del conjunto neerlandés. Parecía que el Madrid se conformaba con la ventaja de dos goles, aunque Vinicius quería su gol para volver a meterse en la rueda.

Mandó un remate al poste pero iba a ser de nuevo Mbappé quien hiciera el cuarto aprovechando un genial pase filtrado de Brahim para no desperdiciar el mano a mano ante Kovar. Pero el brasileño iba a tener la suya a tres minutos del final con otro contragolpe que condujo a la perfección y definió por debajo de las piernas del meta rival.

El Real Madrid remontó para seguir con el pleno de cinco victorias en cinco jornada y presentando, de forma oficial, su candidatura al título de la Champions League.

- Ficha técnica:

Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger (Huijsen, min. 46), Militao (Konaté, min. 46), Cucurella; Tchouaméni (Bellingham, min. 46), Bernardo Silva; Diomande (Brahim, min. 80), Güler (Camavinga, min. 70), Vinícius; y Mbappé.

PSV Eindhoven: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic (Gasiorowski, min. 70); Wanner (Noah Fernández, min. 70), Sano (Flamingo, min. 78); Perisic (Bajraktarevic, min. 46), Mijnans, Van Bommel (Santos, min. 83); y Til.

Goles: 0-1, min. 32: Perisic, de penalti; 1-1, min. 49: Valverde; 2-1, min. 60: Bellingham; 3-1, min. 64: Mbappé; 4-1, min. 84: Mbappé; 5-1, min. 87: Vinícius.

Árbitro: Espen Askas (Noruega). Mostró cartulina amarilla a Tchouaméni (min. 30) y a Camavinga (min. 81) por parte del Real Madrid.

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante cerca de 80.000 espectadores.