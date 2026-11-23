El lateral del PSV Eindhoven perdió los tres Clásicos que disputó como azulgrana aunque admite que aquello no tiene nada que ver con el presente: "No sabemos de antemano lo que va a pasar, jugamos bien contra el Liverpool y el Nápoles y tampoco fueron partidos fáciles".

Sergiño Dest, defensa del PSV Eindhoven, vivirá este martes un partido especial en el Santiago Bernabéu, que ya tuvo un pasado como futbolista del Barcelona, donde jugó durante dos temporadas, entre 2020 y 2022 alcanzando los 73 partidos, antes de ser cedido al AC Milan y al PSV, donde finalmente se quedaría.

El lateral derecho, que ha comparecido en sala de prensa junto a su técnico, Peter Bosz, ha reconocido que no guarda buenos recuerdos de sus visitas al cuadro blanco. "Mis recuerdos no son muy positivos en cuanto a partidos contra el Real Madrid. En el Bernabéu no he jugado, hubo obras. Los partidos contra el Real Madrid son difíciles, ya tengo experiencia en eso. Cuando juegas contra ellos tienes que darlo todo", añadió el lateral, que estuvo presente en tres Clásicos que se saldaron con tres victorias para el equipo blanco.

"No tengo tanta comunicación con mis compañeros del Barcelona, a veces con Frenkie (de Jong), pero yo he jugado en el Barcelona, siempre quieres ganar al Real Madrid. Va a ser muy difícil, para todo hay una primera vez, y mañana sería la primera vez para nosotros, pero va a ser difícil", apuntó.

Dest, en su etapa en el Barcelona. / Cordon press

Eso sí, el defensa neerlandés pero internacional con Estados Unidos, no cree que por el hecho de haber jugado antes en LaLiga y haberse enfrentado al Real Madrid, tenga más ventaja a la hora de afrontar el choque ante el equipo de José Mourinho. "Creo que todo el mundo puede ver en la televisión, porque en España se juega con un estilo muy particular con el balón, juegan muy bien. Va a ser difícil, pero creo que todo el equipo ya sabe cómo juegan los equipos españoles, más con el balón".

Por todo ello, Dest saben que tendrán por delante un rival "muy difícil". "El Real Madrid es un club excelente, pero vamos a ver. No sabemos de antemano lo que va a pasar, jugamos bien contra el Liverpool y el Nápoles y tampoco fueron partidos fáciles. Vamos a ver lo que pasa mañana, es un partido abierto. Tenemos que centrarnos en nuestros objetivos y complicar el juego al Real Madrid", resumió.

Sin molestias, Dest está listo para jugar

El lateral estadounidense era duda para el encuentro del martes tras tener que abandonar la concentración de la selección de Estados Unidos durante la ventana FIFA por lesión y disputar solamente la primera parte en el encuentro del fin de semana. Sin embargo, confirmó que se encuentra completamente recuperado para jugar. "No se me pide más a mí, yo tengo un enfoque más ofensivo en algunas ocasiones. Yo tomo la iniciativa, me baso en mi visión de juego. Mis compañeros saben cómo juego, tienen que anticiparse a eso, tenemos más ocasiones".

Además, reconoció que Cristiano Ronaldo y Kaká estaban entre sus jugadores preferidos del Real Madrid y elogió a Denzel Dumfries, que ocupaba su misma posición en el PSV y ahora está en el club blanco. "Él ha conseguido mucho en su carrera profesional, ha jugado bien en el Inter y ahora ha dado otro salto para estar aquí. Yo soy otro tipo de jugador, es un jugador bueno", declaró.

"Dumfries ha conseguido mucho en su carrera, ha jugado en el Iner y ahora ha dado otro salto, yo soy otro tipo de jugador"

También tuvo elogios hacia Mbappé, a quien reconoció que elegiría para dejarlo en el banquillo si pudiera quitar a un jugador del Real Madrid, aunque de Mourinho destacó que "tiene su propio estilo de jugar", y de Vininius, sus "grandes cualidades".

Por último, Dest admitió que el Real Madrid siempre es favorito a ganar la Champions League ya que es el más laureado de la competición: "Puede ser. El Real Madrid ha ganado muchos partidos seguidos, es verdad, creo que siempre están en el top tres de favoritos para ganar este torneo, lo ha ganado 15 veces".