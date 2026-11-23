El murciano llega muy desgastado al torneo por equipos después de haber encadenado muchos partidos, y victorias, en las últimas semanas en los campeonatos jugados bajo techo. David Ferrer, capitán del equipo nacional, está por la labor de cuidarlo y de, si es necesario﻿, dosificarlo

España y Carlos Alcaraz ya se encuentran concentrados en Bolonia (Italia) en donde esta semana van a jugar la final a 8 de la Copa Davis. Un torneo que el combinado nacional, capitaneado por David Ferrer, y el murciano, que aún no lo tiene en su palmarés, que se lo han marcado como objetivo ya que España no lo gana desde el año 2019. A pesar de ello, España no va a tomar ningún tipo de riesgo con Carlos Alcaraz al que incluso podría reservar en los cuartos de final en donde se mide a Austria.

El plan de España con Carlos Alcaraz en la Copa Davis

David Ferrer, capitán de la Copa Davis, ya ha dicho que considera a España como una de las grandes favoritas para ganar la Ensaladera. A pesar de la lesión de Alejandro Davidovich Fokina, el bajo rendimiento de Rafa Jódar en las últimas semanas y que Carlos Alcaraz llega muy cargado de partidos, en el combinado nacional hay confianza en ser campeón.

Un equipo con Carlos Alcaraz, Rafa Jódar, Dani Mérida, Pedro Martínez y el especialista en dobles Marcel Granollers es de plenas garantías, al menos, para pasar la eliminatoria de cuartos de final que se disputa este jueves contra una Austria que carece de jugadores en el Top 100 de la clasificación de la ATP: Jurij Rodionov, que es su mejor jugador, es el 119 del mundo y el segundo es Lukas Neumayer, situado en el puesto 157. El tercero de los austriacos es Joel Schwaerzler, en la posición 170 y campeón júnior de Roland Garros en la modalidad del dobles en 2024.

Es por ello que España tiene en plan en mente con Carlos Alcaraz que sería reservarlo para esta eliminatoria y sólo tirar de él en el caso de que exista la obligación de jugar el decisivo partido de dobles ya que, en teoría, Rafa Jódar y Dani Mérida son favoritos en los dos individuales frente a Austria. Todo esto serviría para que Carlos Alcaraz llegue más fresco y descansado a unas hipotéticas semifinales en donde el rival sería Reino Unido o la Alemania de Alexander Zverev.

Por lo pronto, Carlos Alcaraz ya se encuentra en Bolonia y no se ha encontrado este martes, descansando así más tiempo después de haber ganado las ATP Finals. Se espera que el murciano se ejercite el miércoles y luego atienda a los medios de comunicación.

Cuidados para Carlos Alcaraz después de su gran desgaste en este final de temporada

El equipo español de Copa Davis y su capitán, David Ferrer, no van a arriesgar el físico de Carlos Alcaraz después de gran desgaste que lleva el murciano en este final de temporada en donde ha arrasado en los torneos que se han disputado en pista rápida bajo techo.

Carlos Alcaraz ha ganado el ATP 500 de Viena, el Masters 1000 de París y las ATP Finals que se han disputado en Turín. Muchos partidos que han hecho que el murciano tenga molestias en el tendón rotuliano de su rodilla derecha y el en isquio de su pierna izquierda.

Carlos Alcaraz, durante las ATP Finals. / IMAGO

Carlos Alcaraz, durante las ATP Finals.

No hay que alarmarse, ya que Carlos Alcaraz ha dicho que está bien, pero también es cierto que se quiere evitar una lesión grave y por ello no van a correr riesgos.