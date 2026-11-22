Un guiño implícito al Sevilla para asegurar la Champions en una semana clave
Los verdiblancos abrocharán la jornada 13, pese a dejarse empatar en el derbi, con cinco puntos de colchón sobre el quinto, que cayó en Santander, y podrían rematar noviembre sellando en Bratislava su clasificación matemática para las eliminatorias de la UCL y ampliando diferencias con sus perseguidores, dependiendo en parte de lo que haga su eterno rival en Anoeta
La derrota de la Real Sociedad en su visita al Real Racing Club (3-2), con doblete del hiper vigilado Yassir Zabiri, permite al Real Betis terminar la jornada 13ª de LaLiga EA Sports, pese a dejarse empatar sobre la bocina y perder por ende dos puntos en El Gran Derbi, con cinco unidades de ventaja sobre su principal perseguidor, el cuadro guipuzcoano, con lo que consolida su cuarta y privilegiada plaza antes de una semana final de noviembre clave por la Champions League. Primero, este martes, puede sellar matemáticamente su presencia entre los 24 mejores y acceder a las eliminatorias (con opciones de pasar directamente a octavos); luego, con el arranque de diciembre en el cuarteto cabecero de forma garantizada.
Incluso, vencer al Rayo Vallecano el próximo sábado 28-N a las 14:00 horas podría tener valor doble a las puertas de la segunda ronda de la Copa del Rey, ya que los dos que vienen ahora mismo por detrás juegan entre ellos, de tal manera que un hipotético empate, unido al '1' en la quiniela de la inminente cita en La Cartuja, se traduciría en una ventaja de siete puntos antes de comparecer en el Metropolitano para medirse con su antecesor Atlético de Madrid, de ejercer de anfitrión de nuevo en la UCL ante el Como 1907 para rizar el rizo continental y de encarar el parón navideño con dos compromisos a priori claves también para marcar diferencias arriba contra el Real Racing Club en casa y el Athletic Club en San Mamés.
La Real, pendiente de Aramburu, que podría ser la cuarta baja por lesión ante el Sevilla
La Real Sociedad (quinta) recibe el próximo domingo 29 de noviembre a las 21:00 horas al sexto, el Sevilla FC, que está a tres puntos y, por ende, podría darle caza en la tabla, encuentro del que estará muy pendiente el eterno rival nervionense y rival directo, a priori, sólo de los easonenses, que, además, habrá jugado día y medio antes en La Cartuja ante el Rayo Vallecano. El cuadro blanquiazul estará pendiente esta semana de las pruebas a Jon Mikel Aramburu, que acabó con un fuerte golpe en una cadera que le hace ser duda, primero, para la visita en Europa League al Crystal Palace del jueves que viene. Están descartados, también contra los blanquirrojos, los lesionados de larga duración Ander Barrenetxea, Álvaro Odriozola y Yangel Herrera.