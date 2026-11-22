Los verdiblancos abrocharán la jornada 13, pese a dejarse empatar en el derbi, con cinco puntos de colchón sobre el quinto, que cayó en Santander, y podrían rematar noviembre sellando en Bratislava su clasificación matemática para las eliminatorias de la UCL y ampliando diferencias con sus perseguidores, dependiendo en parte de lo que haga su eterno rival en Anoeta

Pellegrini y Matarazzo se saludan tras el triunfo local en agosto en La Cartuja. / IMAGO

La derrota de la ﻿Real Sociedad en su visita al ﻿Real Racing Club (3-2), con doblete del hiper vigilado Yassir Zabiri, permite al ﻿Real Betis terminar la ﻿jornada 13ª de LaLiga EA Sports﻿, pese a dejarse empatar sobre la bocina y perder por ende dos puntos en ﻿El Gran Derbi﻿, con cinco unidades de ventaja sobre su principal perseguidor, el cuadro guipuzcoano, con lo que consolida su cuarta y privilegiada plaza antes de una semana final de noviembre clave por la ﻿Champions League﻿. Primero, este martes, puede sellar matemáticamente su presencia entre los ﻿24 mejores y acceder a las eliminatorias (con opciones de pasar directamente a octavos); luego, con el arranque de diciembre en el cuarteto cabecero de forma garantizada.

Incluso, vencer al ﻿Rayo Vallecano el próximo ﻿sábado 28-N a las ﻿14:00 horas podría tener valor doble a las puertas de la segunda ronda de la ﻿Copa del Rey﻿, ya que los dos que vienen ahora mismo por detrás juegan entre ellos, de tal manera que un hipotético empate, unido al '1' en la quiniela de la inminente cita en ﻿La Cartuja﻿, se traduciría en una ventaja de ﻿siete puntos antes de comparecer en el ﻿Metropolitano para medirse con su antecesor ﻿Atlético de Madrid﻿, de ejercer de anfitrión de nuevo en la ﻿UCL ante el ﻿Como 1907 para rizar el rizo continental y de encarar el parón navideño con dos compromisos a priori claves también para marcar diferencias arriba contra el ﻿Real Racing Club en casa y el ﻿Athletic Club en ﻿San Mamés﻿.

La Real, pendiente de Aramburu, que podría ser la cuarta baja por lesión ante el Sevilla

La Real Sociedad (quinta) recibe el próximo ﻿domingo 29 de noviembre a las ﻿21:00 horas al sexto, el ﻿Sevilla FC﻿, que está a tres puntos y, por ende, podría darle caza en la tabla, encuentro del que estará muy pendiente el eterno rival nervionense y rival directo, a priori, sólo de los easonenses, que, además, habrá jugado día y medio antes en ﻿La Cartuja ante el ﻿Rayo Vallecano﻿. El cuadro blanquiazul estará pendiente esta semana de las pruebas a ﻿Jon Mikel Aramburu﻿, que acabó con un fuerte golpe en una cadera que le hace ser duda, primero, para la visita en ﻿Europa League al ﻿Crystal Palace del jueves que viene. Están descartados, también contra los blanquirrojos, los lesionados de larga duración ﻿Ander Barrenetxea﻿, ﻿Álvaro Odriozola y ﻿Yangel Herrera﻿.

El internacional venezolano acabó lastimado ante el Racing. / IMAGO

El internacional venezolano acabó lastimado ante el Racing. / IMAGO