Seguimiento confirmado en Nervión a Yassir Zabiri, la estrella del Racing que ya brilla con Marruecos

Juan Ignacio Navarro desvela que se fijó en el atacante de Marrakech cuando descollaba en el Famalicao y se proclamó luego campeón del Mundo sub 20, una tendencia al alza que está confirmando este curso en LaLiga, donde lleva nueve goles en doce partidos, estrenándose en este parón con los 'Leones del Atlas'

El Sevilla FC, como otros muchos clubes de Europa, están muy pendientes del extraordinario despertar de Yassir Zabiri, cedido en el Real Racing Club de Santander por un Stade Rennais que pagó en el último mercado invernal la nada desdeñable cifra de 10 millones de euros por él al Famalicao portugués. El de Marrakech apenas rindió en Francia, con 42 minutos repartidos en seis encuentros de la Ligue 1, pero ha explotado en LaLiga, con nueve goles en 12 partidos que mantienen a los cántabros en mitad de la clasificación de Primera división, con cuatro puntos de ventaja sobre el descenso. Lo que, por cierto, tiene con las carnes abiertas a los dirigentes de El Sardinero por si en tierras bretonas se les ocurriera repescarlo antes de tiempo.

Como es lógico, ya es tarde para acechar al veloz artillero, con contrato en Roazhon Park hasta el 30 de junio de 2029 y una cláusula de rescisión, según pudo constatar ESTADIO Deportivo, superior a los 20 millones. Aclaraban a esta redacción, para tranquilidad blanquinegra, que en Rennes no incluyó (quizás no confiaba en que le fuera tan bien en España) posibilidad alguna de articular un regreso en enero, por lo que los racinguistas podrán disfrutar a su 'pichichi' toda la campaña. Como la absoluta de Marruecos, con la que ya se estrenó en el pasado parón internacional y con la que ha tardado solamente tres partidos en marcar, firmando a pase de Brahim Díaz el inicio de la goleada (5-1) ante Benin este viernes.

Ya cuando Yassir Zabiri se consagró como la gran estrella del último Mundial sub 20 de Chile 2025, logrando el título con un combinado marroquí que adiestraba el actual responsable de los 'Leones del Atlas', Mohamed Ouahbi, además de cinco goles y una asistencia en siete partidos. En total, han sido 19+2 en 30, contando amistosos y la Copa Africana de Naciones de la categoría. Tras pasar por los sub 23, el punta ya está con los mayores a sus 21 años, por lo que se ha convertido en un fenómeno a nivel global que atraerá, si no un rendimiento interesante en su disciplina a corto-medio plazo, seguro que sí un gran ingreso al Stade Rennais, que podría duplicar en verano como muy poco lo que abonó en su día por el magrebí.

La confesión del director deportivo blanquirrojo: "Lo conocemos desde el Famalicao"

"Yassir Zabiri es un jugador al que conocemos desde hace mucho tiempo, ya que lo seguíamos desde que militaba en el Famalicao portugués. Pero actualmente no tenemos la capacidad económica para fichar a ese jugador", reconocía este domingo en exclusiva José Ignacio Navarro, director deportivo del Sevilla FC, al portal 'WinWin', confirmando el seguimiento desde hace más de dos años al atacante marroquí de 1,82 y potente zancada que ya marcó siete tantos en 20 encuentros oficiales con la entidad lusa, después de firmar cinco y una asistencia en seis con el filial, lo que hizo que los 600.000 euros que habían pagado en el verano de 2024 al Union Touarga se convirtieran en 10 millones en apenas año y medio.