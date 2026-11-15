Tebas da un respiro tras la Copa, pero 'asfixia' a los de Pellegrini para la Champions
Tras recibir en LaLiga al Rayo Vallecano el próximo sábado 28 de noviembre, no visitará el Metropolitano hasta domingo 6 de diciembre, por lo que puede jugar el torneo del K.O. cualquiera de los tres días habilitados de esa semana; sin embargo, el Como comparecerá en La Cartuja menos de 72 horas después de jugar contra el Atlético de Madrid
Ya se conocen los horarios de la jornada 15ª de LaLiga, que se disputará durante el conocido como Puente de La Inmaculada, una entrega que abrocharán por cierto los dos clubes hispalenses, pues el Sevilla FC recibirá al Málaga CF a las nueve de la noche del lunes 7 de diciembre, mientras que, 24 horas antes, el Real Betis comparecerá en el Estadio Metropolitano para medirse con el Atlético de Madrid. Un encaje en el calendario que, por una parte, da un respiro a los verdiblancos, que han tenido que reubicar la primera eliminatoria de la Copa del Rey durante el parón de selecciones y casi caen eliminados ante el CDA Navalcarnero; ahora, tendrán un margen mayor para disputar su próximo reto en el torneo del K.O.
De esta forma, tras recibir al Rayo Vallecano en un Estadio de La Cartuja que estrenará nuevo césped, tras la resiembra que está teniendo lugar estos días, a las 14:00 horas del próximo sábado 28 de noviembre, los pupilos de Manuel Pellegrini no tendrán otro compromiso del campeonato regular hasta ocho días y medio después, por lo que su cita de la segunda eliminatoria copera podrá fijarse el martes 1, el miércoles 2 o el jueves 3-D, a elección de la RFEF y los operadores televisivos. Y, pase lo que pase, habrá entre tres y cinco días tanto antes como después para centrarse en la visita a los colchoneros, tiempo suficiente para recuperar efectivos y, si fuera necesario, que algunos repitan.
Acaba en Madrid a las once de la noche y juega el miércoles antes de las siete de la tarde
El gran problema llegará después de jugar en el antes conocido como Wanda, puesto que el Real Betis, que volverá a buen seguro de la capital de España a última hora del Día de la Constitución, apenas tendrá dos sesiones de entrenamiento (la del lunes 7 obligatoriamente de descarga para los que participen contra el Atlético de Madrid) antes del encuentro de la Champions League ante el Como 1907, que firma números idénticos a los verdiblancos tras caer por la mínima en Rotterdam ante el Feyenoord (como su oponente el miércoles 9 de diciembre en Dortmund), pero ganar sus otros tres encuentros, goleando por cierto a RB Leipzig (4-1), Manchester United (4-1) y Racing de Lens ( 1-9).
Para colmo de males, ni siquiera transcurrirán las protocolarias 72 horas entre el choque en el Metropolitano y el siguiente compromiso oficial, puesto que terminará el primero alrededor de las once de la noche del domingo 6-D (además, a 400 kilómetros de casa) y comenzará el segundo frente a los lombardos de Cesc Fàbregas, Assane Diao y Jesús Rodríguez a las 18:45 del miércoles 9-D. Al menos, cabría esperar que el organismo que preside Javier Tebas no coloque el Real Betis-Real Racing Club de la jornada 16ª el sábado 12-D, sino el domingo 13 de diciembre. La siguiente semana, a mediados de la misma, se disputarían los hipotéticos dieciseisavos de final de la Copa del Rey, previos a la visita liguera a San Mamés.