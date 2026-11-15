Tebas da un respiro tras la Copa, pero 'asfixia' a los de Pellegrini para la Champions

Tras recibir en LaLiga al Rayo Vallecano el próximo sábado 28 de noviembre, no visitará el Metropolitano hasta domingo 6 de diciembre, por lo que puede jugar el torneo del K.O. cualquiera de los tres días habilitados de esa semana; sin embargo, el Como comparecerá en La Cartuja menos de 72 horas después de jugar contra el Atlético de Madrid

Ya se conocen los horarios de la ﻿jornada 15ª de LaLiga﻿, que se disputará durante el conocido como ﻿Puente de La Inmaculada﻿, una entrega que abrocharán por cierto los dos clubes hispalenses, pues el ﻿Sevilla FC recibirá al ﻿Málaga CF a las nueve de la noche del ﻿lunes 7 de diciembre﻿, mientras que, ﻿24 horas antes, el ﻿Real Betis comparecerá en el ﻿Estadio Metropolitano para medirse con el ﻿Atlético de Madrid﻿. Un encaje en el calendario que, por una parte, da un ﻿respiro a los verdiblancos, que han tenido que reubicar la primera eliminatoria de la ﻿Copa del Rey durante el parón de selecciones y casi caen eliminados ante el CDA Navalcarnero; ahora, tendrán un margen mayor para disputar su próximo reto en el torneo del K.O.

De esta forma, tras recibir al ﻿Rayo Vallecano en un ﻿Estadio de La Cartuja que estrenará nuevo césped, tras la resiembra que está teniendo lugar estos días, a las ﻿14:00 horas del próximo ﻿sábado 28 de noviembre﻿, los pupilos de ﻿Manuel Pellegrini no tendrán otro compromiso del campeonato regular hasta ocho días y medio después, por lo que su cita de la segunda eliminatoria copera podrá fijarse el ﻿martes 1﻿, el ﻿miércoles 2 o el ﻿jueves 3-D﻿, a elección de la ﻿RFEF y los operadores televisivos. Y, pase lo que pase, habrá ﻿entre tres y cinco días tanto antes como después para centrarse en la visita a los colchoneros, tiempo suficiente para recuperar efectivos y, si fuera necesario, que algunos repitan.

Acaba en Madrid a las once de la noche y juega el miércoles antes de las siete de la tarde

El gran problema llegará después de jugar en el antes conocido como ﻿Wanda﻿, puesto que el ﻿Real Betis﻿, que volverá a buen seguro de la capital de ﻿España ﻿a última hora del ﻿Día de la Constitución﻿, apenas tendrá dos sesiones de entrenamiento (la del ﻿lunes 7 obligatoriamente de descarga para los que participen contra el ﻿Atlético de Madrid﻿) antes del encuentro de la ﻿Champions League ante el ﻿Como 1907﻿, que firma números idénticos a los verdiblancos tras caer por la mínima en ﻿Rotterdam ante el ﻿Feyenoord ﻿(como su oponente el ﻿miércoles 9 de diciembre en ﻿Dortmund﻿), pero ganar sus otros tres encuentros, goleando por cierto a ﻿RB Leipzig ﻿(4-1), ﻿Manchester United ﻿(4-1) y ﻿Racing de Lens ﻿( 1-9).

Puesta de largo ante el Feyenoord. / Lince

Para colmo de males, ni siquiera transcurrirán las protocolarias ﻿72 horas entre el choque en el ﻿Metropolitano y el siguiente compromiso oficial, puesto que terminará el primero alrededor de las once de la noche del ﻿domingo 6-D (además, a ﻿400 kilómetros de casa) y comenzará el segundo frente a los lombardos de ﻿Cesc Fàbregas﻿, ﻿Assane Diao y ﻿Jesús Rodríguez a las ﻿18:45 ﻿del ﻿miércoles 9-D﻿. Al menos, cabría esperar que el organismo que preside ﻿Javier Tebas no coloque el ﻿Real Betis-Real Racing Club de la ﻿jornada 16ª ﻿el ﻿sábado 12-D﻿, sino el ﻿domingo 13 de diciembre﻿. La siguiente semana, a mediados de la misma, se disputarían los hipotéticos dieciseisavos de final de la ﻿Copa del Rey﻿, previos a la visita liguera a San Mamés﻿.