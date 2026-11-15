La Cartuja se pone 'guapa' para seguir siendo una referencia no ya española o europea, sino mundial

Avanzan los trabajos de resiembra del césped del otrora Olímpico de Sevilla, aprovechando el parón internacional y que los de Manuel Pellegrini no lo pisan desde el 31 de octubre hasta el 28 de noviembre, cuando el choque liguero ante el Rayo Vallecano volverá a poner a prueba la excelente respuesta de la afición verdiblanca

Se quejaron en su día un par de entrenadores﻿, el del ﻿Oporto ﻿( Francesco Farioli﻿) y el del ﻿Feyenoord ﻿( Giovanni van Bronckhorst﻿), aclarando ﻿Manuel Pellegrini que el mal estado del césped de ﻿La Cartuja también perjudicaba los intereses del ﻿Real Betis﻿, que pretendía haber sustituido el tapete de verano por el de invierno tras el amistoso aplazado contra la ﻿AD Ceuta FC﻿, quedándose luego sin margen de maniobra, igualmente condicionado por unas temperaturas excesivamente altas para estar en otoño. Ahora, el segundo parón internacional, pese a ser una semana más corto que el de finales de septiembre y principios de octubre, otorga la coartada perfecta para que el otrora ﻿Olímpico de Sevilla se ponga '﻿guapo﻿' de una vez.

Isco, durante el choque ante el Feyenoord, con la hierba ya levantada. / Lince

Y es que los heliopolitanos dejaron de pisar la hierba del recinto colindante con ﻿Santiponce el pasado ﻿31 de octubre﻿, cuando ganaron al ﻿Málaga CF﻿, y no volverán a hacerlo hasta el ﻿28 de noviembre﻿, fecha en la que recibirán al ﻿Rayo Vallecano con ocasión de la ﻿jornada 14ª de LaLiga﻿. Entre medias, salidas en ﻿Champions League a ﻿Dortmund para medirse con el ﻿Borussia﻿, a ﻿Elche en el campeonato doméstico de la regularidad y el 'impasse' Fifa, con comparecencia en ﻿Alcorcón para pasar con apuros de ronda en la ﻿Copa del Rey ante el ﻿CDA Navalcarnero﻿. Ya desde el fin de semana que viene, ﻿El gran Derbi en el ﻿Ramón Sánchez-Pizjuán y una nueva entrega del primer torneo continental en ﻿Bratislava para enfrentarse al ﻿Slovan﻿.

Los tratamientos actuales del tapete cartujano. / @Curro_Picchi

El delegado de campo de ﻿La Cartuja﻿, el querido Curro Picchi, compartía en sus redes sociales imágenes del tratamiento al que se está sometiendo estos días el césped, comandados siempre por un experto de renombre como Benito Mateo, al que el '﻿Ingeniero﻿' ya se llevó en su día a ﻿China y que mandó fichar del ﻿RCD Mallorca en cuanto pudo. La ﻿bermuda estival ha quedado atrás y el nuevo tapete, cuyo responsable habitualmente importa de ﻿Portugal﻿, ya está implantado, con sus correspondientes fases de luz y calor para lucir perfecto tanto el día del ﻿Rayo Vallecano como para la próxima inspección de los emisarios de la ﻿Fifa con el fin de dar su visto bueno para que el campo sea una de las sedes para el próximo ﻿Mundial de 2030﻿. Más difícil será celebrar allí el tradicional entrenamiento abierto al público antes del derbi esta semana entrante.﻿

Décimo recinto con mayor promedio de entrada del orbe

Una publicación reciente desglosaba los datos de asistencia media de los estadios de los principales clubes del Mundo, entre los que destaca la presencia de ﻿La Cartuja en un sorprendente décimo lugar. De esta forma, con ﻿64.312 espectadores﻿, aparece por delante de ﻿Maracaná ﻿(donde el ﻿Flamengo reúne casi ﻿3.000 menos de promedio), ﻿Anfield ﻿(la casa del ﻿Liverpool﻿), el ﻿Emirates Stadium del ﻿Arsenal﻿, el Estadio da Luz del ﻿Benfica﻿, el Tottenham Hotspur Stadium﻿, el ﻿Camp Nou del ﻿FC Barcelona﻿, el ﻿Etihad Stadium del ﻿Manchester City o la casa del ﻿PSG﻿, el ﻿Parque de los Príncipes﻿. Lideran ese ranking el Monumental ﻿de ﻿River Plate ﻿(﻿con más de ﻿85.000 de concurrencia), el ﻿Signal Iduna Park﻿, el ﻿Allianz Arena﻿, ﻿San Siro﻿, el ﻿Bernabéu﻿, ﻿Old Traffor﻿﻿d﻿, el ﻿Metropolitano y el ﻿Olímpico de ﻿﻿Roma﻿.