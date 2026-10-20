El césped de La Cartuja se convierte en un problema para el Betis tras las críticas del Feyenoord: "No tiene nivel de Champions"

Van Bronckhorst repite las críticas del Oporto al verde del feudo verdiblanco porque no "está en las mejores condiciones para esta competición", a la par que resalta la complejidad de ganar al Betis

El césped del Estadio de La Cartuja se ha convertido en un caballo de batalla para el Betis en su periplo en la Champions League, pues se erige en un motivo de reproche para los equipos que visitan el feudo verdiblanco.

Ya contra el Oporto, el técnico Francesco Farioli criticó el estado del verde al afirmar que "esto es la Champions y esperábamos más calidad en el césped", y hoy ha sido el entrenador del Feyenoord, Giovanni Van Bronckhorst, el que en la rueda de prensa previa al choque de este miércoles, incidió sobre la misma problemática y la falta de correspondencia entre el terreno de juego y la máxima competición continental.

"El césped no está a nivel de Champions"

“Me sorprende que no esté en las mejores condiciones, no es justamente lo que te esperas en una competición como la Champions, no está a ese nivel”, apuntó el exfutbolista del Barcelona después de haber entrenado sobre el manto verdiblanco.

Cabe apuntar que por la mañana Manuel Pellegrini también se refirió ante los medios al estado del césped y que se sinceró sobre la necesidad de una mejora: "Íbamos a jugar un partido amistoso (contra el Ceuta), así que no se pudo hacer un tratamiento del césped en ese momento. Ahora se han jugado tres partidos seguidos y jugando cada tres días es muy difícil poder reparar lo que sufren los campos después de un partido. Ojalá se repare lo antes posible, porque si el césped está mal, a nosotros también nos perjudica".

Elogios al Betis de Van Bronckhorst

Independientemente de esta queja, Giovanni Van Bronckhorst se refirió a la complejidad de obtener rédito en la visita al Betis por sus escasas fisuras. “El Betis tiene pocas debilidades, pero habrá que buscarlas. Es un equipo que nos va a poner las cosas difíciles, se ve su nivel cada semana en cada partido”, apuntó el míster, que, no obstante, dejó claras las intenciones del Feyenoord: “Venimos aquí para ganar. Solo estamos mirando este partido y aún no el del fin de semana. Todo el mundo está en forma. Lo más importante para nosotros es mañana contra el Betis”.

Por otro lado, se refirió a la polémica arbitral que sacude en estos días al fútbol español con el Betis como uno de los protagonistas por lo sucedido contra el Barça. “Yo creo que la presión del árbitro es mayor ahora, con el VAR también. En Holanda a veces deciden algo y hay gente que decide que sí y que no. No es solo en Barça o Madrid, es en todos los clubes. Hay mucho dinero para ganar en todos los clubes, creo que en mi época había menos presión que ahora”.

Por otro lado, el entrenador neerlandés señaló al Barça como el mejor equipo del mundo: "Cuando veo el fútbol ahora creo que el mejor es el Barcelona, con el PSG muy cerca. Creo también que tienen al mejor jugador del mundo, Lamine, es especial y espero que pueda ganar el balón de oro. Todos quieren verlo, incluyendo la gente del Betis aunque les marcara. El juego de Yamal es para mí muy especial”.

Nacho Ferri destaca la trayectoria del Betis

Giovanni Van Bronckhorst estuvo acompañado en rueda de prensa por el futbolista español Nacho Ferri, que afronta este partido con ilusión. “Volver a España siempre es especial, como lo fue cuando fuimos a Barcelona, sobre todo por la familia", apuntó el jugador, que reconoce que sigue desde la distancia el fútbol español y ve a muy bien nivel a los verdiblancos.

"El Betis lo está haciendo bien, juega un buen fútbol y será un rival duro, pero nosotros también lo estamos haciendo bien y será un partido competido”, advirtió Nacho Ferri en vísperas del choque de este miércoles.