Pellegrini lamenta el estado de La Cartuja y analiza las rotaciones en el Betis: "Sin duda, Parrott es mejor que Cucho para recibir al Feyenoord..."

El entrenador del conjunto verdiblanco ha analizado de manera muy positiva este tramo de cuatro partidos seguidos como local en los que ha goleado a CA Osasuna, ha remontado al FC Porto y sólo ha perdido con el FC Barcelona después de un encuentro muy polémico. Ahora, quiere cerrar este secuencia con el 9 de 9 en la UEFA Champions League

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol en compañía del futbolista Pablo Fornals justo después del entrenamiento matinal de este martes, en la previa del choque del miércoles ante el Feyenoord de Rotterdam, en la tercera jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League, y aún con la resaca de la gigantesca polémica de la derrota liguera del pasado sábado ante el FC Barcelona. En este encuentro, además, el equipo verdiblanco perdió por lesión al 'Cucho' Hernández, que estará fuera varias semanas y aumenta a cuatro el número de bajas para recibir en La Cartuja al líder de la Eredivisie.

Pellegrini explica cómo llega el Betis y cómo se repone el vestuario de la derrota ante el Barça

"El equipo viene en un buen momento. Ganamos aquí a Osasuna (5-2) e hicimos un gran encuentro ante el Porto (3-2). Luego hemos perdido contra el Barcelona, que es un rival muy difícil de ganar y mucho más si tienes que jugar con 10. No es normal jugar cuatro partidos seguidos de local y ojalá cerremos esta secuencia con un buen partido y con una victoria contra un gran rival como es el Feyenoord".

Rotaciones voluntarias y obligadas en el once inicial para el Betis - Feyenoord

"Bueno, para mí todos son jugadores importantes. Hay que jugar ocho partidos en 27 días, así que hay que tener una dosificación. Son muchos los variantes que uno analiza antes de hacer el once inicial, ya sea recuperación de partidos anteriores, carga de partidos, rendimiento... Hay una serie de cosas por las cuales estimamos que era el mejor once inicial para jugar contra Barcelona y mañana haré exactamente lo mismo después analizar algunas cosas. El que no haya jugado el partido anterior no quiere decir que va a jugar el partido siguiente. Intentaremos ver cuál es el mejor once para iniciar contra el Feyenoord y después los cinco cambios, que son tan importantes como los que inician".

Cucho Hernández se cae, Junior no llega y Aitor Ruibal apunta a ser la gran novedad de la lista

"Bueno, vamos a hacer ahora la lista de jugadores citados para mañana, vamos a ver cómo hay que reemplazar a Cucho. Vamos a ver si lo reemplaza Aitor o algún otro", ha manifestado Pellegrini sin querer adelantar absolutamente nada de la lista de convocados. "Para mañana, sin lugar a dudas que Troy es mejor que Cucho, ya que Cucho está lesionado y no puede jugar. Lo más probable es que juegue Troy", ha añadido, remarcando su satisfacción con sus delanteros.

"Creo que todo el mundo está muy conforme con el rendimiento de ambos jugadores: han hecho goles importantes, son dos números '9' que nos dan una buena capacidad de juego en el área. Dentro de un plantel, más que comparar entre ellos, es importante ver el rendimiento en los partidos. Ahí, creo que no hay nadie que pueda tener quejas, ni de Cucho ni de Troy".

El plan del partido del Betis ante el Feyenoord y las diferencias con el Lille o el Porto

"Espero un partido muy difícil, como son todos los de la Champions. Sin lugar a dudas, el jugar Champions League ya significa siempre tener que jugar con equipos punteros, los mejores de sus ligas. Nos ha tocado en un grupo en el que todos son primeros o segundos en su liga. Vamos a intentar entrar como siempre, buscando el partido, buscando salir a por los tres puntos. El Porto era un rival muy difícil, el Feyenoord tiene otras características pero también es difícil. También creo que nosotros tenemos armas futbolísticas para intentar ganar en casa. Para eso tenemos que hacer un partido muy completo ante un gran rival", ha analizado el chileno.

El mal estado del césped de La Cartuja, que ha provocado las quejas del Porto y del Barcelona

"Normalmente, tanto en La Cartuja como en el Benito Villamarín, el césped siempre estuvo impecable. Tenemos un gran canchero que lo maneja muy bien. Desgraciadamente, en este momento se produjo un hecho. Íbamos a jugar un partido amistoso (contra el Ceuta), así que no se pudo hacer un tratamiento del césped en ese momento. Ahora se han jugado tres partidos seguidos y jugando cada tres días es muy difícil poder reparar lo que sufren los campos después de un partido".

"Ojalá se repare lo antes posible, porque si el césped está mal, a nosotros también nos perjudica. Somos un equipo que normalmente tratamos de hacer un juego con buena técnica y creación. Seguramente se demorará un poco más en mejorarse, en volver a ser el césped que ha sido siempre, pero lo será. Incluso Griezmann dijo el año pasado que el de La Cartuja era el mejor césped de España".