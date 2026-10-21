Pellegrini avisa a navegantes: "Quedan todavía 15 puntos y no nos vamos a relajar"

El míster heliopolitano se enorgullece de la portería a cero, "una faceta distinta" en la que los verdiblancos también brillaron tras varios partidos encajando varios goles, reconociendo que los suyos "se echaron atrás inconscientemente tras el 1-0", aunque no recordaba "atajadas de Valles" en esa media hora final

"Ha sido un triunfo muy importante ante un gran rival. Fue un primer tiempo buenísimo en todos los aspectos, aunque nos faltó tranquilidad en el último tercio para convertir las ocasiones; aun así, tuvimos un mano a mano de Troy Parrott. En el segundo, después del gol, me gustó el equipo en una faceta distinta, defendiendo muy bien. Al Feyenoord le costó acercarse a nuestra área. Más allá de ser quintos, hemos dado un paso de gigante para buscar la clasificación. No quiere decir que los siguientes partidos no vayamos a jugarlos con las mismas ganas e intensidad para quedar lo más arriba posible. Pero estamos muy contentos también por la afición, que nos ha apoyado en todo momento", comenzaba diciendo en los medios oficiales Manuel Pellegrini.

Ya en sala de prensa, el chileno analizaba un resultado "muy positivo" que no es "nada fácil ante clubes punteros de sus Ligas", aunque reconocía que el rival tuvo "una clara que cortó Fran García" y que los suyos "se echaron inconscientemente atrás" en la segunda parte, si bien no recordaba "una atajada siquiera de Álvaro Valles" en esta fase, recalcando que era clave "dejar la portería a cero". Sobre el enfado de Antony Matheus dos Santos, recalcó que su cambio fue "por decisión técnica", pues estaban "perdiendo el balón" y había "otros compañeros capaces de tenerlo", restando importancia a la reacción del brasileño.

Estadística personal muy positiva en la Champions

"No lo sabía. Me enorgullece, aunque no es algo prioritario; me quedo con que el Real Betis está cerca de clasificarse para las eliminatorias de Champions League. No nos comparamos con la anterior vez en UCL. Han pasado muchos años y lo importante es que estamos vigentes tras comenzar muy bien ante rivales muy difíciles, lo que agranda la confianza de estos jugadores. Pero estamos recién empezando; ojalá que, como en otros equipos en los que estuve, podamos llegar lejos con esta gran hinchada".

Abde y Fran García lo juegan todo

"Son dos jugadores muy potentes, pero no sólo ellos pueden jugar tres partidos una misma semana. Tenemos que jugar 8 en 28 días. Hay algunos que recuperan mejor que otros. Ellos lo hacen rápido. Junior Firpo está ahora lesionado y Fran García anda bien, mientras que Ez Abde no comenzó jugando por lesión, por lo que no está muy sobrecargado".

Aspiración al 'Top 8'

"Por estadística, la temporada pasada se clasificaron unos equipos con 9 puntos y otros que no por 'goal-average'. Quedan 15 puntos y vamos a pelearlos. Primero, queremos asegurar el 'Top 24', pero no nos vamos a relajar, sino que trataremos de jugar bien y ganar cada partido".

Isco, a gran nivel

"Es muy difícil que no llegue a este nivel, porque es fantástico. Su lesión era complicada; fue de a poco, lo fuimos dosificando bien y ya está mucho mejor. Es una gran noticia, porque nos da muchísimo dentro y fuera del campo".

LaLiga como clave

"Cuando hablo de la importancia de LaLIga me refiero más a la parte emocional, porque la UCL atrae mucho. Estos 9 puntos me permiten seguir haciendo muchos cambios cada tres días. Hay equipos descienden cuando juegan la Champions, así que vamos a tratar de llevar adelante de la mejor manera las tres competiciones, con la Copa del Rey, que iniciamos la semana que viene".

Nombres propios

"Fran García, como toda la línea defensiva, ofreció un gran rendimiento, pero me quedo más con el contexto colectivo. En cuanto a Dani Ceballos, sabemos lo que nos puede dar y, ya con más ritmo, está alcanzando su nivel. El Feyenoord es un equipo muy ofensivo, que llega con muchos jugadores y venían haciendo muchos goles en la Eredevisie y el último de Champions. Casi no llegaron, pero veníamos de algunos partidos encajando varios goles y ésta es una faceta importante que nos deja muy satisfechos".