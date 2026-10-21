Isco, MVP del partido, destaca los "mejores minutos del Betis de la temporada, y eleva el listón en Champions: "¿Top 8? "Tenemos que seguir con esta mentalidad"

El malagueño, autor del gol que dio el triunfo, reconoce que ganaron en la parte que más sufrieron, asegura que "el nueve de nueve es para estar orgulloso" y piensa a lo grande en la Champions

Isco Alarcón, como ya lo fue contra el Oporto, se erigió en protagonista de la victoria bética al transformar el penalti que brindó los tres puntos, lo que, junto a su visión de juego y aportación, le hicieron merecedor del premio al mejor futbolista del choque.

Evidentemente, tras la finalización del encuentro, la estrella malagueña se mostró eufórica por la victoria y valoró muy positivamente el rendimiento del equipo. "Creo que los primeros 35 minutos han sido de los mejores de la temporada, una pena que no se haya reflejado con ventaja en el marcador. Al final nos llevamos los tres puntos en una segunda parte en la que hemos sufrido más que en la primera. Así es el fútbol", indicó Isco, que destacó lo complicado que lo puso el Feyenoord.

"El nueve de nueve es para estar orgulloso del equipo"

"Conocíamos la calidad del Feyenoord, que va primero en su liga, que quiere jugar al fútbol y cuenta con futbolistas de mucha calidad. Creo que ha sido una parte para cada equipo, y la verdad es que estoy muy feliz por el nueve de nueve, que se dice pronto, y es para estar muy orgulloso de lo que está consiguiendo el equipos.

Además se le cuestionó si, una vez encarrilada la clasificación entre los 24 primeros, en el vestuario se ve posible acabar en el 'top 8' para saltarse una ronda, a lo que respondió con ambición.

Las opciones de aspirar al top 8

"Tenemos que seguir en esta línea, con esa mentalidad de salir a ganar cada partido, porque es la única forma de seguir creciendo. La verdad es que el equipo está muy enchufado y tenemos una plantilla amplia para hacer frente a todas las competiciones con garantías", apuntó Isco, feliz también por haberse llevado el galardón al mejor jugador del duelo en su partido número 81 en la Champions League.