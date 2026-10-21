Betis 1-0 Feyenoord: Sabe sufrir para amarrar un ilusionante 9 de 9

Isco Alarcón convertía un penalti forzado por Ez Abde al poco de la reanudación para obrar un pleno de puntos heliopolitano que asegura virtualmente la clasificación para las eliminatorias, tras una nueva exhibición de paciencia y, esta vez, de empaque y oficio; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

El Real Betis es una máquina de ganar en Champions League. En su regreso 21 años después a la máxima competición, los de Manuel Pellegrini han firmado un pleno de 9 puntos en las tres primeras jornadas, hito únicamente al alcance de PSG, Aston Villa, Liverpool y Real Madrid, por lo que acarician la clasificación para las eliminatorias (que disputarán los mejores 24 de la fase liga) y hasta se permiten soñar con un asalto a Dortmund antes de visitar Bratislava justo después de El Gran Derbi de LaLiga, con 'balas' aún pendientes contra Como 1907, Arsenal y Bayern para hacer aún más historia. Decidió Isco Alarcón de penalti y supo sufrir en bloque el cuadro verdiblanco.

Como ante el Oporto, arrancaban los heliopolitanos con mando en plaza, atosigando a su rival en campo ajeno con su presión alta y aplicando el achique tras pérdida como fórmula para atesorar al máximo el esférico. Tanto que no tardaría en llegar la primera oportunidad clara, si bien Ez Abde no acertaba a los seis minutos a dar fuerza o colocación a su remate de tacón a bocajarro tras un servicio de Pablo Fornals. A renglón seguido, una escaramuza de Troy Parrott la convertía Fran García en pase de la muerte sin rematador, mientras que Héctor Bellerín calcaba estrategia y resultado, completando Antony Matheus dos Santos esa nueva llegada con un tiro centrado.

Faltaba sólo concretar, ya que los anfitriones combinaban con fluidez en el último tercio de campo, controlando la situación cuando les tocaba contener atrás, que era pocas veces, pues los de Giovanni van Bronckhorst se pertrechaban de momento hasta que amainara el vendaval verdiblanco. Apostaron enseguida los de Rotterdam por enfriar un poco el partido para recuperar sensaciones, si bien Isco Alarcón, sorprendiendo desde atrás, anduvo cerca de dinamitar la situación, errando a la postre en un control orientado que le dejaba mano a mano con Tjark Ernst. Rebasado el ecuador de esta fase inaugural, las aguas volvían al cauce inicial.

El asedio continuaba por idénticos derroteros (mucha entrada por banda y centros peligrosos sin rúbrica), aunque, al menos, el Real Betis probaba ya de verdad los reflejos del meta alemán, que abortaba los intentos a bocajarro de Troy Parrott, que recortó a su par en una baldosa en busca de su mejor pie, y el 'cerebro' costasoleño. El ritmo no era elevado, tirando en el cuarto de hora final los de Manuel Pellegrini de paciencia y tino más que de velocidad al espacio, como otras noches. En un cambio de estrategia, Marc Bartra forzó la intuitiva estirada de Tjark Ernst, suficiente para que el ariete irlandés no alcanzase su despeje en corto.

A nueve del intermedio se estrenó el Feyenoord, buscando el palo largo con rosca Anis Hadj Moussa, punteando fuera un concentrado Álvaro Valles. Repetiría el franco-argelino, esta vez percutiendo hacia la línea de fondo, pero se cruzó providencialmente Natan de Souza. Bastante más clara fue la de Gjivai Zechiël, que la mandaba a las nubes en boca de gol después de una gran pared entre Luciano Valente y Javi López que hizo estragos a la espalda de Héctor Bellerín. Le estorbó lo justo Fran García, certificando que los locales pedían a gritos una pausa, que llegó tras otro susto invalidado entre Pablo Fornals y Marc Roca.

Los neerlandeses reanudaron la contienda exprimiendo ese guion dominador, invirtiendo los roles del inicio del periodo anterior, aunque al Real Betis tampoco le incomodaba recular un poco para desplegarse luego con espacios. No logró su objetivo en una gran cabalgada Ez Abde, probando a continuación fortuna Pablo Fornals desde media distancia, sencillo para Tjark Ernst. No se había cumplido el cuarto de hora cuando la insistencia verdiblanca tendría premio: centro-chut del marroquí y mano clara dentro del área de Jeremiah St. Juste. Lo señaló Simone Sozza sin dudarlo y apenas lo protestaron los azulinos. Isco Alarcón, engañando al meta rival, abría el marcador de penalti.

Desatascaban los del 'Ingeniero' la contienda en un momento pintiparado, propiciando una estirada medio a la desesperada del Feyenoord (con penalti fingido de Givairo Read ante el que no picó el colegiado italiano) y, justo antes, los primeros cambios de un anfitrión dispuesto a defender con balón su corta renta. Más dudas dejó una mano involuntaria junto a la frontal de Marc Bartra, entendiendo el juez que venía de un rebote, resarciéndose inmediatamente el central catalán al cruzarse oportunamente ante un Luciano Valente que afrontaba un mano a mano con Álvaro Valles.

Pudo apuntillar en el 74 Rodrigo Riquelme, que lo hizo todo bien hasta el disparo en una contra prometedora. Recelaba La Cartuja en una fase con los de Rotterdam ganando casi cada duelo y anticipándose las más de las veces a los heliopolitanos. Repetía Marc Bartra, incorporado en esta ocasión al semicírculo para poner en más complicaciones a Tjark Ernst. Tocaba a estas alturas ya para Isco Alarcón y el único delantero nato en condiciones, Troy Parrott, ingresando Giovani Lo Celso y un Nelson Deossa que rememoraba su faceta de 'falso 9' que estrenó en pretemporada. Supo sufrir el Real Betis, aunque los tres puntos se quedaron en el otrora Olímpico de Sevilla.

Ficha técnica del Betis - Feyenoord de la UCL

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín (Ortiz 82'), Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Fornals (Dani Ceballos 63'); Antony (Rodrigo Riquelme 63'), Isco (Lo Celso 80'), Ez Abde; y Parrott (Deossa 80').

Feyenoord Rotterdam: Ernst; Read, St. Juste (Watanabe 79'), Mika Mármol, Javi López; Vanhoutte (Diarra 79'), Zechiël, Targhalline (Van den Elshout 92'); Hadj Moussa, Valente (Steijn 82') y Nacho Ferri.

Árbitros: Simone Sozza (italiano), con su compatriota Daniele Chiffi en el VAR. Amarillas al local Rodrigo Riquelme, así como a los visitantes Mika Mármol y Vanhoutte.

Gol: 1-0 (59') Isco, de penalti.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 3 de la fase liga de la UEFA Champions League, disputado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla ante 67.524 espectadores, con unos 3.300 hinchas neerlandeses en la gra da visitante.