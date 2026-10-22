Marc Roca pide "ir a por más" y Dani Ceballos se emociona: "Nunca imaginé jugar Champions con el club de mi vida"
Mientras el catalán se vanagloria del 9 de 9 pero no se conforma, pidiendo que "ojalá se alcance el 'Top 8' y no sólo el 'Top 24'", el utrerano agradece ir contando con más minutos, si bien "creía que podría agarrar el nivel de competitividad mucho antes", aunque "cada día en este club es un regalo" para él
Betis
Feyenoord
"Es el comienzo soñado. El partido ante el Lille fue el que nos dio la confianza para sumar los 9 puntos, con estos dos partidos en casa en los que la afición ha sido fundamental. Creo que estamos haciendo historia. Poco a poco el equipo va más, los jugadores se sienten importantes; creo que el nivel individual de cada jugador es increíble. A mí cada día se me cuesta más hacer las alineaciones y, poco a poco, el equipo sigue cogiendo confianza y veremos dónde está el techo", confesaba en la zona mixta de La Cartuja un Dani Ceballos que volvió a reeditar su rol de revulsivo, con sólo una titularidad este curso.
"Bueno, está claro que no está siendo nada fácil para mí este comienzo. Yo creía que podría agarrar el nivel de competitividad mucho antes, pero estoy contento, entrando poco a poco con el equipo. El otro día dimos un paso hacia adelante jugando 45 minutos; ya está hablado con el míster y creo que poco a poco voy cogiendo más confianza. Hoy, a nivel individual, me he visto mucho más fuerte, con más piernas, y poco a poco se irá viendo el mejor Dani Ceballos", añadía el mediocentro, emocionado tras el 1-0 ante los neerlandeses cuando se unió a sus compañeros para celebrar el triunfo con la grada.
"Pensaba en cuando estuve aquí hace diez años en Segunda división, cuando íbamos al campo del Llagostera enbarrado, cuando íbamos al campo del Recreativo de Huelva; eso es lo que recuerdo. Me pone los vellos de punta ahora ver a toda esta gente disfrutar de lo que estamos consiguiendo y creo que ahora mismo tenemos que ir día a día, paso a paso, pero disfrutando, porque creo que es la temporada más bonita e impresionante de los últimos años. Un sueño, un sueño. Yo nunca imaginé jugar con el Real Betis en la Champions, y ahora estoy pudiendo jugar con el club de mi vida en la máxima competición; cada día para mí en este club es un regalo".
Sobre el autor del gol, más elogios: "A Isco no lo vamos a descubrir ahora, ¿no? Es verdad que tuvo ahí un tramo de incertidumbre, pero creo que todos los que lo conocemos sabíamos que ir a volver; ya está cogiendo un mejor nivel. Lo único que me nace es arroparle, darle el cariño que toda la afición le está dando. Con dolor o sin dolor sigue siendo el jugador que marca la diferencia. Ojalá que nos dure durante toda la temporada, que será bueno para el equipo". Por último, Dani Ceballos ofrecía su experiencia en UCL: "Tenemos muchos jugadores jóvenes, que cada día van debutando en la máxima competición. Llevo bastantes partidos y estoy muy feliz de poder aportar mi granito de arena; ojalá que podamos seguir así más adelante".
Marc Roca: "Hay que seguir, porque queda mucho por hacer"
El último protagonista en comparecer ante la prensa tras el Real Betis 1-0 Feyenoord fue otro mediocentro, Marc Roca, que valoraba así lo conseguido por los verdiblancos hasta ahora en los medios oficiales: "Era un partido muy importante. Sabíamos que en casa nos jugábamos media clasificación ante Oporto y Feyenoord, dos rivales valientes con balón y con personalidad. Tras esos 9 de 9, que es el mejor inicio posible y nos deja felices, hay que seguir trabajando, porque queda mucho por hacer. Queremos seguir sumando. Nuestro objetivo no es sólo el 'Top 24'. Ojalá alcancemos el 'Top 8'. Hay que ir a por más. Hay que preparar el siguiente partido, que esto no para".