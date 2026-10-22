Natan y Fran García, dos seguros de vida que no se conforman: "No nos podemos quedar con esto; queda mucho"

El central y el lateral zurdos se rinden ante Isco, un capitán que hace buenos a los demás, al tiempo que aventuran que hay "un equipazo" que todavía puede luchar no sólo por el objetivo principal de quedar entre los 24 mejores de la Champions, sino también aspirar al 'Top 8' del torneo

"Estamos contentos; sabíamos que iba a ser un partido difícil. Yo miré el móvil ahora, vimos que estamos quintos, pero no podemos quedar con eso, pues tenemos muchos partidos aún y ojalá que continuemos con muchas victorias. Sabemos que el final es lo más importante, ¿no? Espero que tengamos constancia, pero sabemos que está lejos aún. Nuestro primer objetivo es clasificarnos. Tenemos la cabeza tranquila en que podemos hacer un campeonato bueno. Ojalá podamos llegar lo más lejos posible, poco a poco; no puedo garantizar que vamos a ser campeones, pero vamos a intentar lo máximo", apuntaba en zona mixta Natan de Souza.

Sobre Isco Alarcón, el brasileño destacaba que eligen para lanzar los penaltis "al más tranquilo", porque, si le tocara a él, "estaría nervioso", pero el costasoleño tiene los galones: "Es nuestro mejor jugador, nuestro capitán, entonces yo no miro, porque me pongo nervioso también, pero es nuestro capitán y sabíamos que iba a ser gol". Para el zaguero, puede ser el mejor con el que ha jugado: "Sí, sí, sin duda. Creo que tanto dentro del campo como fuera es un gran jugador, una gran persona. Aprendemos todos los días con él y con varios jugadores. Tenemos muchos de calidad, un plantel increíble, con Gio, Dani, Antony, Abde... Disfrutamos todos los días con estos jugadores".

Echando la vista atrás, Natan de Souza recuerda que aterrizó "con dudas" y la necesidad de mostrar su fútbol, pues venía "a préstamo", pero poco a poco se fue "adaptando a la ciudad, a la afición, al vestuario", por lo que está "muy contento" y con ganas de "vivir mucho más". El zurdo no se refirió al cambio con protesta de Antony Matheus dos Santos, recalcando que van a seguir dando "lo mejor, lo máximo", al tiempo que terminaba refiriéndose a los rumores veraniegos sobre su futuro: "Yo estaba centrado en Betis. Siempre estuve contento aquí y ojalá pueda quedarme mucho más".

Fran García: "Ni mucho menos está todo dicho"

"Sabíamos de la importancia que tenía este partido, jugándolo en casa, que te hacía hacer el 3 de 3, que para nosotros era un paso muy grande. No está todo dicho, ni mucho menos, pero bueno, tenemos gran parte del camino recorrido y debemos seguir con la dinámica, creyendo en cada uno de los integrantes de la plantilla, que tenemos un equipazo y hay que sacar partido de ello", añadía también ante los medios un Fran García que abogaba por "ir partido a partido", con el objetivo de "intentar entrar entre los 24 mejores" que hay que "tratar de materializarlo y cerrarlo de la mejor manera posible".

Sobre el cambio de chip tras la polémica ante el Barça, el ex madridista añadía: "Era lo que se le pedía también un poco cuando yo llegué, lo que se hablaba en el grupo, que era mantener esa constancia y ese trabajo en cada partido, que no hubiera altibajos, que no fuera algo cambiante; simplemente yo creo que en el grupo hay un nivel altísimo, individual y colectivo. Eso lo estamos tratando de transmitir a nuestra gente, hacernos fuertes aquí en casa y también fuera. Y yo creo que eso es lo que más valor tiene, el tener una regularidad y mantenerla a lo largo del tiempo".

Mejor momento de su carrera

"Estoy muy feliz, estoy muy contento, creo que también se me nota dentro del campo. Aquí he caído de pie, la gente es súper cercana conmigo, y yo trato también de darles y devolverles todo el cariño de la mejor manera posible. Y es con trabajo, con entrega y tratando de dar mi mejor versión, ya no sólo como jugador, sino también como persona, porque creo que el Real Betis lo merece; el grupo es increíble y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí".

La tranquilidad de tener a Isco

"Siempre he dicho que, para mí, Isco es un referente. Al final ha sido un jugador que ha tenido una carrera increíble, que ha ganado prácticamente todo y, aun así, sigue con la misma ambición, con las mismas ganas de cuando empezó. Yo lo conocí y tuve la suerte de estar con él en el Real Madrid y que siga así, que siga con esa mentalidad, a nosotros, yo que vengo nuevo, para la gente que lleva más tiempo aquí en el club, es algo muy importante, es algo que te llena, que te hace también tirar hacia adelante y el hecho de tener compañeros como él, ya no sólo él, sino todos los que tenemos en la parte media-alta del equipo que puedan querer el balón, que puedan ofrecerse, que puedan darte una salida, eso es algo que a la hora de estar dentro del campo se agradece y mucho".