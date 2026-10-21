Betis - Feyenoord, en directo el partido de la jornada 3 de la Champions League en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido que enfrenta esta noche en La Cartuja al Betis con el Feyenoord y que podría suponer un paso de gigante la clasificación para la siguiente ronda.

¡ Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos al directo del partido que enfrenta al Betis con el Feyenoord, correspondiente a la tercera jornada de la Champions y que se disputa en La Cartuja tras el festival contra el Oporto. ¿Preparados para escuchar otra vez el Himno de la Champions?

Pellegrini nunca ha escondido la importancia de los partidos en casa contra Oporto y Feyenoord, y la realidad es que en el de esta noche los verdiblancos pueden dar un paso de gigante hacia la clasificación . No en vano, un triunfo supondría disparar hasta casi el 99% sus opciones de clasificarse para la siguiente ronda entre los 24 primeros.

La convocatoria del Betis para la Champions: cambio de fichas para Pellegrini, con tres bajas y una esperada novedad

El técnico chileno se ve obligado a prescindir de Cucho Hernández , lesionando ante el Barça y que se perderá varios partidos. Su puesto lo ocupará Troy Parrott. Tampoco cuenta con Junior Firpo , pero sí con Aitor Ruibal , que reaparece tras mucho tiempo en el dique seco.

Alineaciones Betis - Feyenoord: alineaciones probables de Betis y Feyenoord en la jornada 3 de la UEFA Champions League

A la espera de conocer oficialmente los onces de los dos equipos, estas son las posibles alineaciones de Betis y Feyenoord , con muchos cambios en verdiblanco.

El Feyenoord se presenta en La Cartuja con tres puntos de seis posibles en la Champions y con una magnífica trayectoria en la Eredivisie , la cual lidera invicto, con siete victorias y dos empates. El español Nacho Ferri, Luciano Valente y extremo internacional argelino Anis Hadj Moussa, tres de sus puntales.

Ya hay día y hora para el primer derbi de la temporada: sábado 21 de noviembre a las 18:30 horas

En plena previa del partido se ha conocido el horario del primer derbi de la temporada , que se jugará en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

¡Ya tenemos el once del Betis y viene con muchos cambios! Esta es la apuesta de Pellegrini conta el Feyenoord: Valles, Bellerín, Bartra, Natan, Fran García, Marc Roca, Fornals, Antony, Isco, Abde y Parrott.

Pellegrini ha introducido seis cambios con respecto al partido contra el Barça, con las entradas de Bartra, Natan, Marc Roca, Isco, Antony y Troy Parrott, este último como sustituto del lesionado Cucho Hernández.

¡También está el once del Feyenoord! Estos son los once hombres de Van Bronckhorst:

¡Reencuentro especial en La Cartuja entre dos viejos viejos conocidos! Marc Bartra y Van Bronckhorst coincidieron en el Barça.

Tras disfrutar ambos de su primera titularidad contra el Barcelona, Pellegrini ha decidido no prolongar se presencia en el once y devuelto al banquillo, después de que ninguno de los dos rindieran a gran nivel y mostraran que no están a tope.

El Himno de la Champions volverá a sonar esta noche en La Cartuja en el partido de la tercera jornada de la Fase Liga que enfrenta al Betis con el Feyenoord y que podría prácticamente garantizar que estos gloriosos acordes suenen, como mínimo, una ronda más en el feudo heliopolitano.

Y es que tras las dos remontadas ante Lille y Oporto, los de Pellegrini elevarían hasta casi 99% sus opciones de clasificarse entre los 24 primeros en el caso de imponerse al club neerlandés.

El Betis llega a este partido tras el desagradable episodio contra el Barcelona, pleno de polémica y con consecuencias por la sanción a cuatro partidos para Facundo Bernal, si bien Pellegrini sabe cómo resetear a su equipo y ha insistido en la importancia de sacar adelante este partido antes de la salida a Dortmund.

Baja importante de Cucho Hernández

Para ello, el chileno debe sobreponerse a la ausencia importante de Cucho Hernández, lesionado contra el Barcelona y que estará de baja alrededor de tres semanas. Además del colombiano, tampoco está Junior Firpo, pero sí Aitor Ruibal, de nuevo en una convocatoria tras un largo periodo en el dique seco.

Con estos mimbres, Pellegrini introducirá numerosos cambios en el once tras la revolución llevada a cabo en la alineación contra los azulgranas, en la que rotó a lo bestia con ocho alteraciones en relación al Oporto.

El Feyenoord, en plena racha

Por su parte, el Feyenoord se presenta en La Cartuja con tres puntos de seis posibles en la Champions y con una magnífica trayectoria en la Eredivisie, la cual lidera invicto, con siete victorias y dos empates.

Dentro de las filas neerlandesas destacan el español Nacho Ferri, Luciano Valente o el extremo internacional argelino Anis Hadj Moussa.