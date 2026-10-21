Ya hay día y hora para el primer derbi de la temporada: sábado 21 de noviembre a las 18:30 horas

El choque, correspondiente a la jornada 13ª de LaLiga y con el Ramón Sánchez-Pizjuán como escenario, será retransmitido en directo por la plataforma DAZN y abrirá un nuevo carrusel de compromisos oficiales para ambos vecinos hispalenses tras el parón de selecciones del mes venidero

LaLiga ha hecho oficiales los horarios de la jornada 13ª, primera tras el parón de selecciones de noviembre, que arrancará el lunes 9 y terminará oficialmente el viernes 20, cuando ya habrá programado un Athletic Club-RCD Espanyol. Será, por tanto, esta vez de dos semanas y no tres y pico, como el que englobaba los 'impasses' de septiembre y octubre que, por vez primera y de forma piloto hasta el Mundial de 2030, concentrará hasta cuatro duelos de los combinados nacionales para evitar tantas interrupciones de la competición nada más iniciarse tras las vacaciones de verano y las pretemporadas.

De esta forma, se conoce definitivamente el día y hora en que se celebrará el primer duelo cainita de la ciudad hispalense en esta temporada 26/27, que tendrá como sede el Ramón Sánchez-Pizjuán. Uno de los dos del presente ejercicio, salvo que el bombo de la Copa del Rey sea caprichoso y, como en la 21/22, vuelva a emparejar a nervionenses y heliopolitanos. En aquella ocasión, el conocido como 'derbi del palo' comenzó un 15 de enero y terminó a puerta cerrada el 16 de enero en el Benito Villamarín, con clasificación para cuartos de final de los verdiblancos gracias al 2-1. Los de Manuel Pellegrini, por cierto, se coronarían con el título algo más de un trimestre después.

El calendario de Champions lo situaba el 21-N

Aunque el Sevilla FC-Real Betis de LaLiga llegará tras el próximo parón Fifa y, por ende, sin compromisos oficiales esa misma semana, el calendario de la Champions League prácticamente obligaba a LaLiga a situar el duelo el sábado 21 de noviembre, como así ha ocurrido. Y es que los heliopolitanos visitarán al Slovan de Bratislava el martes 24-N a las 21:00 horas, por lo que eran necesarias las protocolarias 72 horas de descanso. Otra opción era ponerlo el viernes 20, si bien, de esa forma, se complicaría seriamente la presencia de varios internacionales de ambos conjuntos, además de perjudicar los intereses televisivos.

Con las cámaras de DAZN como testigos, El Gran Derbi que supone el pistoletazo de salida para los duelos cainitas de la 26/27 se jugará a las 18:30 horas del citado sábado 21-N en 'La Bombonera' de Nervión, misma franja del último celebrado, cronológicamente hablando, que fue el 2-2 de La Cartuja del 1 de marzo de 2026. Con el próximo, serán 119 de 136 partidos de máxima rivalidad hispalense en fin de semana: 99 en domingo y, con éste, 20 en sábado. Solamente se jugó una vez en viernes, pero nunca en lunes (sí cuatro un martes, siete ocasiones un miércoles y cinco un jueves). Como el Sevilla FC se va al parón tras jugar un viernes y el Real Betis el domingo, casi 48 horas más de descanso para los blanquirrojos.