Quique Setién presume de derbis sevillanos: "Todavía hay béticos que se acuerdan; llevaban años sin ganar al Sevilla"

El preparador santanderino, actualmente sin equipo, rememora el histórico 3-5 del Día de Reyes de 2018 en el Ramón Sánchez-Pizjuán, que rompía una racha de cinco derrotas verdiblancas contra el eterno rival y ocho enfrentamientos sin ganar, doce sin que se obtuvieran réditos tangibles

"Hoy todavía hay días en que te encuentras a béticos que se cruzan contigo y que se acuerdan de aquel día. Del primer gol que mete Fabián Ruiz en el minuto 2 de una acción que hacemos de tocar y tocar, 'pam pam', y que se planta en el borde del área, le pega y la mete ahí al lado del palo, haciendo el 0-1 enseguida. Y aún la gente se acuerda, porque llevaban años... hacía no sé cuántos años que el Real Betis no era capaz de sacar adelante un partido contra el Sevilla FC", presumía esta semana Quique Setién en el podcast de su ex pupilo en la UD Las Palmas Hernán Santana, ahora retirado a sus 36 años.

Se refiere el santanderino, ahora sin equipo tras marcharse hace unos días del Beijing Guoan chino, al recordado 3-5 del Día de Reyes del año 2018, su primer El Gran Derbi en el banquillo verdiblanco. Tras ese tempranero tanto de la ahora estrella del PSG y la selección española, candidato al Balón de Oro por su extraordinaria temporada 25/26, hubo un intenso intercambio de golpes, con aciertos de Zouhair Feddal, Simon Kjaer, Riza Durmisi, Sergio León, Clément Lenglet y la sentencia en el alargue de Cristian Tello, rematando las mejores Navidades en mucho tiempo para la parroquia heliopolitana.

De hecho, ese resultado rompía con una secuencia de cinco derrotas consecutivas del Real Betis contra el Sevilla FC entre LaLiga y la Copa del Rey, ocho seguidos sin ganar al haber un empate sin goles entre tal racha y otros dos K.O. previos. No ganaban los heliopolitanos un duelo cainita desde marzo de 2014, el 0-2 de la ida de los cuartos de final de la Europa League, un Euroderbi que sería remontado por los nervionenses en la vuelta (otro 0-2 y triunfo en los penaltis para terminar ganando la competición). Por tanto, para encontrar un resultado válido de verdad habría que remontarse al 1-2 liguero de la 11/12 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Buen balance del cántabro contra los nervionenses, pero sólo mientras estuvo en La Palmera

Quique Setién no sólo ganó por 3-5 su primer El Gran Derbi como entrenador del Real Betis, sino que no perdió en los dos siguientes (2-2 en la segunda vuelta de esa 17/18 en el Benito Villamarín y 1-0 en el primero de la 18/19 en casa), cayendo únicamente en su despedida de la rivalidad cainita por 3-2 en Nervión. Lo curioso es que ese buen balance contra el Sevilla FC como entrenador heliopolitano (2V 1E 1D) contrasta con su gafe fuera de la capital andaluza, ya que perdió las tres veces que se enfrentó con los blanquirrojos como míster de la UD Las Palmas y la única en el banquillo del Villarreal CF, firmando tablas (0-0) con el FC Barcelona, estas dos últimas veces a domicilio.