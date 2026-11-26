El badalonés cree que muchos de sus iguales tienen un problema "gordo con el espejo" y confiesa que "uno de los paralelismos entre el fútbol y la moda" sobre los que más ha reflexionado es el asunto de los TCA, recordando que "te pesas todos los días y te ponen multas si pesas más de lo normal", una práctica habitual: "Convivo con eso"

Amante confeso de la ﻿moda﻿, activista político y defensor de todo tipo de causas sociales y solidarias, como demuestra su compromiso con la ﻿Fundación Real Betis Balompié y los reconocimientos dispensados por 'Forever Green', ﻿Héctor Bellerín no pierde la oportunidad de dejar su sello más allá del deporte en sus intervenciones públicas. El problema de la vivienda, las diferencias salariales entre hombres y mujeres en el fútbol, lo difícil que lo tienen los homosexuales para salir del armario en este mundillo... El catalán no duda nunca en 'mojarse', lo que le ha ocasionado algún problema, como ocurrió recientemente con un influencer madridista que vertió insultos homófobos contra él y ahora se enfrenta a justicia.

El lateral diestro ha pasado recientemente por el podcast 'Renegadas de la moda (Fashion Sucks)', presentado por la estilista ﻿Alba Melendo y la periodista especializada ﻿Raquel Fernández Sobrín﻿, donde reflexionó sobre uno de los problemas que, en su opinión, puede aparejar su trabajo. "Uno de los paralelismos sobre los que más he reflexionado que tienen que ver entre el fútbol y la moda es el tema de los TCA (Trastornos de la Conducta Alimentaria). De la gente que participa dentro. Y hay una cosa con el espejo ahí gorda que...", decía ﻿Héctor Bellerín﻿, que daba un ejemplo que ya ha dado bastante que hablar. Incluso, el sevillista Juan Iglesias defendía en ESTADIO Deportivo esa práctica, ya un modo de vida para él, que le inculcó en el ﻿Getafe CF José Bordalás﻿.

"Es que nos pesamos todos los días. Hay equipos en los que he estado, en los que te ponen multas si pesas más de lo normal. Más de lo normal, imagínatelo", asevera el badalonés, cuestionado por cómo hacían en la época, por ejemplo, de Ronaldo Nazário﻿: "﻿En esa época no se preocupaban para nada de... Osea, el fútbol es totalmente distinto. Ves un partido de hace 20 años y el ritmo que hay es totalmente distinto. Ahora se corre muchísimo más, es mucho más exigente. De alguna forma, casi puedes llegar a entenderlo, pero, bueno, convivo con eso. Con entrenadores, ha habido gente que no ha comido y se ha desmayado en entrenamientos por no comer".

Ha rechazado "3-4 marcas gordas" y ha colaborado gratis con otras que le apetecían

Durante su charla, ﻿Héctor Bellerín confesaba que ha rechazado a "tres o cuatro marcas gordas" para desfilar, de lo que no se arrepiente, porque se considera "un privilegiado que ha ganado dinero desde que tenía 16 años", por lo que no necesita "nada para vivir" y lo cobsideraría "avaricia". Le piden sus contertulias que se moje y desvela que "la última igual fue una campaña de Loewe". En cuanto a las cantidades que le han ofrecido, advierte de que no llega "a esa conversación", añadiendo que sus colaboraciones nunca fueron por dinero: "Yo todo lo que he hecho de ahí no ha venido desde ese lugar. A mí Golf Wang me apetecía un montón, porque soy fan de Tyler a tope. Querían entrar en el mundo del fútbol también. Y era 'sí, sí, a mí me apetece mucho hacer esto'. Y yo no vi nada. Yo de eso no me he llevado nada. Ni de 424. Nunca lo he hecho por eso".