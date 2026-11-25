Tras caer ante Portugal y Grecia en la última Ventana FIBA, la selección española se la juega en Montenegro y, el domingo, frente a Grecia

Lo que podría haber sido una ventana de trámite se ha convertido en decisiva para el futuro de España en la clasificación para el Mundial de baloncesto de 2027. Y el duelo ante Montenegro que va a disputar este jueves representa casi una 'final' en sus opciones de estar el próximo año en Qatar.

El equipo de Chus Mateo llegó al último partido de la primera fase con un pleno de victorias y ganaba por una cómoda renta en Georgia a falta de un cuarto. Pero entró en 'shock' y salió vapuleado, lo que le hizo entrar en la segunda fase con una derrota en la clasificación.

Pese a ello, lideraba la misma, mientras que sus rivales estaban muy igualados. Pero en la primera Ventana FIBA de agosto se vio sorprendida en casa por Portugal y, luego, cayó ante Grecia en el país heleno. Y se ha visto alcanzada por varios de sus rivales, hasta el punto de que ya no tiene margen para fallar.

Ahora, el equipo español viaja a Montenegro para vérselas con la selección balcánica, que es colista de grupo, pero que sólo está a un triunfo de La Familia, lo que delata la igualdad existente. De cómo acabe ese partido dependerá la urgencia del partido del domingo ante Grecia, a la que recibe en Santiago de Compostela.

El seleccionador español, Chus Mateo, no ha reservado a nadie para esta convocatoria, aunque tuvo una primera baja con Yankuba Sima. Aunque habitualmente no contaba con jugadores de Euroliga, salvo en verano, dada la necesidad que tiene, los ha llamado a todos.

Chus Mateo, seleccionador español / Imago

La lista está formada por Alberto Abalde, Francis Alonso, Ferrán Bassas, Darío Brizuela, Álvaro Cárdenas, Jaime Fernández, Juancho Hernangómez, Willy Hernangómez, Pierre Oriola, Joel Parra, Oriol Paulí, Jaime Pradilla, Álex Reyes, Mario Saint-Supéry y Santi Yusta. Pradilla y Abalde tienen compromiso con el Madrid el miércoles, por lo que, por lógica, no estarían en Montenegro, aunque sí podrían participar en el decisivo encuentro del domingo. Por si acaso, también refuerzan el equipo Héctor Alderete, Carlos Alocén, Mikel Sanz, Pablo Tamba y Adrián Torres.

A qué hora es el Montenegro - España de las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027

El partido de las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027 entre las selecciones de Montenegro y España, perteneciente a la jornada 3 de esta segunda fase clasificatoria, se va a disputar este jueves 26 de noviembre a partir de las 19:00 horas -hora peninsular española- en Podgorica (Montenegro).

Dónde ver en TV y online el Montenegro - España de la Ventana FIBA de selecciones

Este partido entre las selecciones de Montenegro y España se podrá ver a través de RTVE y de DAZN. Los derechos en España los tiene RTVE, por lo que todos los partidos se verán por alguno sus canales. En este caso lo televisará Teledeporte, así como la plataforma RTVE Play.

Así mismo, también se puede ver en DAZN a través de Courtside 1891, la plataforma de streaming en directo de FIBA centrada en el baloncesto de selecciones.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB, Euroliga y la NBA.