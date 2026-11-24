Rubén de Sá abrió el marcador y puso la asistencia del golazo de Mario Navarro para volver a desnivelar la balanza en un entretenido partido con dos disparos a la madera

Rubén de Sá celebra el gol que abría el marcador del Betis ante el Slovan. / Real Betis

El Juvenil A del Real Betis ha vencido en la sobremesa de este martes en su visita al equipo sub 19 del SK Slovan de Bratislava, al que ha derrotado por 1-2, con goles de Rubén de Sá y Mario Navarro, dando un paso de gigante para clasificarse entre los 22 equipos que accederán a las fases eliminatorias de la UEFA Youth League.

Cabe recordar que en la Fase Liga de la 'Champions júnior' sólo hay seis jornadas -los verdiblancos se libran de dos 'cocos' como Arsenal FC y FC Bayern de Múnich- y por lo tanto se jugarán su pase a las eliminatorias el 9 de septiembre, en casa ante el Como 1905 italiano. Con este triunfo en Bratislava, el Real Betis se coloca con ocho puntos de 15 -décimo a la espera del resto de la jornada- y los eslovacos, con sólo tres, se hunden en la parte baja de la clasificación.

Corralejo, principal novedad del once del Betis en Bratislava

Ambos equipos llegaban a esta penúltima jornada con sólo una victoria; pero los locales, dirigidos por Michal Demeter, la han acompañado de tres derrotas, mientras que los pupilos de Carlos Geraldo sólo han perdido un choque de cuatro y en los otros dos firmaron sendos empates.

El Slovan venció al VfB Stuttgart (1-0) pero cayó luego ante el PSG (6-1), la AS Roma (5-0) y el LASK Linz (2-1). En su alineación inicial destacaba el jovencísimo Leo Hofstäder (17 años), que ha tenido minutos con el primer equipo del SK Slovan tanto en la Champions League como en la Copa de Eslovaquia.

La principal novedad en el once del Betis fue la vuelta de Iván Corralejo, después de cumplir ante el Borussia de Dortmund (2-2) un partido de sanción por su expulsión en la abultada derrota ante el Feyenoord de Rotterdam (1-4) que frenaba un buen arranque con empate en la visita al LOSC Lille (0-0) y golear al FC Porto (5-0). También volvía a una lista Marco Carbonero y se cayeron, con respecto a la expedición que viajó a Alemania el pasado 4 de noviembre, Carlos Lara y Álvaro Castillo.

Tres golazos en una entretenida primera mitad: De Sá, Treplan y Mario Navarro

El partido arrancó muy bien para el Betis, que avisaba en el primer minuto con un disparo desviado del propio Corralejo y se adelantaba en el 14' por medio del polivalente Rubén de Sá, quien ejerció a la perfección su rol de '9' culminando a placer una buena acción colectiva. Dos nuevos intentos del onubense y otro de Manu Navarro, que se marcharon fuera, y dos paradas de Gramblicka ante Kingsley y Casti invitaban a presagiar la cercanía del 0-2.

El bético Kingsley desborda por banda ante el Slovan. / Real Betis

Sin embargo, lo que llegó fue el 1-1 (37'). Un aislado ataque del Slovan acabó con un golazo de Branislav Treplan tras un servicio de Lembak. El golpe no movió ni un milímetro al Betis y, aunque el meta Yan Zhuravskiy tuvo que intervenir en un chut de Kendera, los de Geraldo se marcharon al descanso en ventaja gracias a un pase de Rubén de Sá acompañado de un zapatazo de Manu Navarro que se coló por toda la escuadra para hacer subir al marcador el 1-2 en el minuto 42'.

La madera impide que el marcador se mueva

La reanudación ofreció una fase algo más trabada, con muchas interrupciones por faltas tácticas y con un contexto de igualdad que los verdiblancos buscaban romper con un intento de Rica Fúnez taponado por la zaga y con dos nuevas intervenciones del portero local, ante Casti y Kingsley. El Slovan se asomaba con menos frecuencia pero cuando lo hacía era para generar peligro real, como en el disparo de Iuhanyak que se estrelló en el palo recién cumplida la hora de juego.

Casti se marcha de un defensor del Slovan en la victoria del Betis en la Youth League. / Real Betis

En la última media hora, el equipo eslovaco sentía que debía empezar a arriesgar más. Salkovic probó los reflejos del bético Yan y Tretiakov hizo lo propio con Gramblicka -el mejor del Slovan en la sobremesa de este martes-; pero el Betis acabó volcado en campo rival.

La más clara del tramo final fue para el recién entrado Rafa Oya, que se topó con el palo en el 84', en una ocasión que pudo ser la sentencia y a la que afortunadamente no tuvo que echar de menos. El Betis se lleva tres puntos muy valiosos en el momento clave de la liguilla.

Ficha tecnica del Slovan - Betis de UYL

1- SK Slovan Bratislava: Gramblicka; Lembak, Recny, Balog, Hajko; Holocsy (Timo Marcelli 85'); Treplan (Denis Zofcak 75'), Kendera (Gajdosik 62'), Hofstäder, Salkovic; Iuhanyak.

2- Real Betis Balompié: Yan Zhuravskiy; Mario Navarro (Kike Collantes 79'), Curro Macías, Carlos de Roa, Kenta Bandera; Migue Romero, Rica Fúnez (Rafa Pya 69'); Kingsley Eshun (Ivan Tretiakov 60'), Iván Corralejo (Nikita Doronis 79'), Casti Pena (Fernando Olmo 69'); y Rubén de Sá.

Árbitro: Jasmin Sabotic (Luxemburgo). Amonestó a los locales Treplan y Recny, así como a los visitantes Curro Macías, Migue Romero y Rafa Oya.

Goles: 0-1 (14') Rubén de Sá; 1-1 (37') Treplan; 1-2 (42') Mario Navarro.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 5 de la Fase Liga en la UEFA Youth League disputado en el National Training Centre de la ciudad eslovaca de Senec, situada a sólo 33 kilómetros de Bratislava.