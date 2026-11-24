El consejero delegado del Atlético de Madrid deja el cargo después de siete años﻿, apuntándose como detonante el apoyo de Tebas a la Unión de Clubes Europeos (UEC) y su financiación con más de un millón de euros

Por sorpresa, Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid﻿, ha presentado este martes, durante la Asamblea general celebrada en Madrid, su dimisión como vicepresidente primero de LaLiga﻿, cargo que ocupaba desde febrero de 2020. Desde entonces, había sido un importante apoyo para Javier Tebas en los pulsos con el Real Madrid.

Pero este repentino movimiento se produce una semana después de que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, apoyara la denuncia presentada por la Unión Europea de Clubes (UEC) ante la Comisión Europea, contra el acuerdo entre la UEFA y la Asociación de Clubes Europeos de Fútbol (EFC), de cuyo ejecutivo también forma parte el dirigente del club rojiblanco.

Para la UEC, dicho acuerdo viola las normas comunitarias de libre competencia. Así, según diversos medios, el motivo de la renuncia de Gil Marín responde una supuesta financiación por parte de LaLiga de la Unión de Clubes Europeos (UEC) superior a un millón de euros.

La versión oficial: prevenir conflictos de interés

Desde el Atlético de Madrid también confirmaron la dimisión, al alegar que Gil Marin desempeña otros cargos relevantes en el fútbol europeo﻿, como miembro del comité ejecutivo de UEFA y la EFC, lo cual hace cada vez más difícil compatibilizar su agenda y responsabilidades.

Así mismo, destacaron también que con su decisión, el consejero delegado de la entidad colchonera quiere prevenir, además, posibles conflictos de interés ﻿derivados de su presencia en estos órganos ejecutivos. Mientras, desde la patronal de clubes apuntaron que Gil Marín sigue apoyando la filosofía de LaLiga, al tiempo que su presidente quiso agradecerle el trabajo de todos estos años.

La postura de UEC que respalda LaLiga

Cabe recordar que el pasado martes, Tebas apoyó en Bruselas la denuncia presentada un día antes por la UEC ante la Comisión Europea, al considerar que el acuerdo entre la UEFA y la EFC viola las normas comunitarias de libre competencia. "Han tardado para mí un poco, pero tenían que hacerlo", dijo Tebas en la cita anual de la UEC, donde calificó la reclamación como "un paso importante".

Miguel Ángel Gil Marín, ex vicepresidente de LaLiga. / Imago

La UEC entiende que el pacto entre la EFC -antigua Asociación de Clubes Europeos (ECA)- y la UEFA otorga a los grandes equipos una influencia desproporcionada sobre el acceso a las competiciones europeas, el calendario y el reparto de ingresos.

138 clubes, entre ellos varios españoles

El organismo anunció que había presentado una reclamación formal ante el Ejecutivo comunitario y el asesor jurídico de esa asociación que agrupa a 138 clubes profesionales de 25 asociaciones nacionales y antiguo abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Miguel Poiares Maduro, sugirió que si Bruselas no reacciona, el asunto podría llegar a los tribunales.

Los clubes españoles ﻿que forman parte de la UEC son CA Osasuna, Granada CF, UD Las Palmas, Albacete Balompié, Real Valladolid CF, Real Oviedo, Levante UD, SD Eibar, CD Leganés, Burgos CF, SD Huesca, CD Tenerife y CD Castellón.