El piloto asturiano reconoce que tras un año soporífero en la Fórmula 1, correr el Rally Dakar 2027 sin prepararlo y con coches así le motiva

Viendo lo que ha tenido que aguantar Fernando Alonso durante todo el año casi sin protestar y, pese a todo, ha renovado con Aston Martin, es de lógica que le 'dejaran' correr el Rally Dakar 2027.

El piloto asturiano viene diciendo desde hace tiempo que cada vez se aburre más en la Fórmula 1; ha repetido hasta la saciedad que no entiende que para ir más rápido a veces haya que ir más lento, como ocurre este año con el nuevo reglamento; y a todo se une que, en la presente temporada, ha tenido que lidiar con un coche que, como pasó el pasado domingo, no puede pelear con nadie porque está varios segundos en la recta por debajo del resto.

El reto del Dakar le ilusiona y le va a permitir volver a disfrutar de conducir, de la adrenalina y, además, es un reto que está por encima de cualquier otro. "No creo que sea posible compaginar la F1 con el Dakar", señaló hace unas semanas cuando se le preguntó si iba a correr el Dakar.

Luego, lo 'pillaron' haciendo pruebas en Marruecos con Prodrive y Aston Martin, con el coche con el que correrá en Arabia Saudí y ya no pudo negarlo. Precisamente, esas pruebas son las únicas que ha podido hacer por su calendario, lo que hace el reto mayor, ya que se enfrenta a profesionales especializados en esas aventuras y que, entre otras cosas, casi todos ellos están disputando esta misma semana el Abu Dhabi Desert Challenge en unas condiciones similares a las que Fernando Alonso se va a encontrar en el Dakar.

Este Dakar, más difícil que en 2020

"Creo que el Dakar de 2027 supondrá un reto mucho mayor que el de 2020, cuando tuve seis meses de preparación, pero al final, decidimos junto con el equipo, con Prodrive y con Aston, que sigue siendo una buena experiencia para todas las partes, especialmente para mí, porque ya sabéis que no es ningún secreto que algún día quiero ganar el Dakar. (...) No será posible -ganar- este año, pero creo que es una inversión para el futuro en términos de acumular más kilómetros y conocer mejor la serie", afirmaba desde Las Vegas el piloto asturiano, donde ya ha desvelado algunos pormenores de lo que va a hacer en el Dakar 2027. Curiosamente, este fin de semana estará muy cerca, ya que se celebra en Qatar la penúltima cita del Mundial de F1.

Fernando Alonso y Carlos Sainz, en el Dakar 2020 / Imago

Las diferencias con la Fórmula 1 y el hecho de que es casi imposible de compaginar ambas disciplinas también han ayudado en su elección. "Sigo pensando lo mismo -que es imposible compaginar-. No he cambiado de opinión. En el Dakar de 2020 fui a probar a distintos países, como Qatar, Namibia, Marruecos y Polonia, con un programa bastante extenso. Además, creo que participé en varios rallies en Arabia Saudí. Ahora sólo tendré dos días en Marruecos y luego, ¡allá vamos!", reconoce.

"Sigo creyendo que es difícil y que resulta complicado estar bien preparado. Creo que seguirá habiendo una falta de días de test y de preparación. Realmente no hay tiempo entre Abu Dhabi -la última carrera de F1 este año- y el Dakar para hacer pruebas. (…) Los coches acaban de reconstruirse después de su última carrera del campeonato en Abu Dhabi -esta semana- para prepararlos para el Dakar. Así que no hay coches disponibles para probar. Yo tampoco tengo días libres, entre Navidad y todo lo demás. No lo sé. Creo que es un gran desafío. Digámoslo así. Está al límite de lo imposible. Y quizá por eso resulta tan atractivo. Por eso lo hacemos", afirma.

El del Dakar, un coche divertido, para Alonso

Si el reto de poder competir sin preparar o de hacerlo en inferioridad con sus rivales, ya es un desafío que anima a Alonso, el otro es el de volver a disfrutar conduciendo. "Es un coche divertido de conducir. Acelero y avanzo. Toco el freno y reduzco la velocidad. Son cosas que a veces echaba en falta en la Fórmula 1. Y solo con eso ya disfrutaré del mes de enero", reconoce el asturiano.

Fernando Alonso está ilusionado con lo que le puede llegar en las próximas semanas, más que lo que vivirá en la F1 en los diez próximos días, en Qatar y Abu Dhabi. "Es una experiencia agradable tanto a nivel profesional como personal. Creo que es uno de los mayores retos, como ya he dicho, por la falta de preparación, de entre todos los que he intentado. Pero intentaré hacer pruebas la primera semana y, con suerte, competir la segunda", analiza sobre su plan para esta nueva edición del Dakar.