Matarazzo mantiene la duda de Aramburu para el duelo de Europa League ante el Crystal Palace, pero la contusión en la cadera del lateral venezolano no ha ido a mayores y debería estar listo el fin de semana, mientras que en San Sebastián recuerdan el enfrentamiento del entonces zaguero del Getafe con Oyarzabal en la que salieron a relucir mujeres y valores

Entre Kubo y Oyarzabal tratan de frenar en abril de este año al pucelano antes de la refriega verbal entre los dos últimos. / IMAGO

Aunque seguirá siendo duda para el partido del próximo jueves en ﻿Londres ante el ﻿Crystal Palace﻿, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la ﻿Europa League﻿, la exhaustiva revisión médica a la que se ha sometido ﻿Jon Mikel Aramburu a su regreso a ﻿San Sebastián ha deparado buenas noticias para el lateral derecho, que sufrió un fuerte golpe en la cadera izquierda durante el alargue del último encuentro liguero en ﻿Santander tras una dura entrada de ﻿Iñigo Vicente y se temía, como su técnico, ﻿Pellegrino Matarazzo﻿, lo peor. La contusión le pinzó el nervio y en fuerte dolor en la cadera y la zona inguinal hicieron temer durante las últimas horas que pudiera haber daño muscular o articular añadido, pero todo ha quedado en un susto y, tras descansar previsiblemente en competición continental, no corre peligro.

Se espera, por ende, de vuelta al internacional venezolano, si es que no fuerza ante los británicos, este domingo en la cita del torneo doméstico de la regularidad contra el ﻿Sevilla FC﻿, un alivio para el preparador de ﻿Nueva Jersey﻿, que ya sabe seguro que no podrá contar ni ese día ni entre semana con los tres lesionados de larga duración (﻿Ander Barrenetxea﻿, ﻿Álvaro Odriozola y ﻿Yangel Herrera﻿). El también jugador de la 'vinotinto' es, junto con ﻿Jon Mikel Aramburu﻿, el primero de los apercibidos de sanción con los que cuenta el míster realista, que deberá hacer encaje de bolillos para no quedarse, por ejemplo, únicamente con ﻿Héctor Fort como alternativa para el carril diestro de la retaguardia.

"Se ha puesto la mano en la boca para meterse con mi mujer"

"El capitán de su equipo (en referencia a ﻿Mikel Oyarzabal﻿) se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer (la influencer ﻿Estela Grande﻿). Luego, vamos tan de ejemplo. Ésos son los valores que tienen aquí. Lo que no quiero luego es que vayan dando ejemplo. Se ha puesto la mano en la boca porque no tenía huevos a decirlo", apuntaba ﻿Juan Iglesias en DAZN tras su última visita a ﻿San Sebastián , el pasado mes de abril, con la camiseta del ﻿Getafe CF﻿. Aunque el ahora sevillista prefería quedarse para él lo que le dijo, sentenciaba: "A la gente le pica mucho que el Getafe gane. Les pica mucho vernos ahí arriba. Hoy ha sido un partido para felicitar a este equipo, que ha hecho un trabajo brutal. No sólo hoy, sino toda la temporada".

Sobre todo a través de las redes sociales, muchos seguidores donostiarras, dolidos tras la derrota en ﻿Santander que les impedía acercarse más a la zona UEFA, han vuelto a ﻿viralizar el vídeo y recordar que el pucelano vuelve este domingo a la ciudad. Una manera innecesaria de ﻿calentar un encuentro que siempre ha discurrido por los cauces de la deportividad y que debería seguir así, aunque bien haría el lateral nervionense en cuidarse de entrar en ﻿piques y provocaciones (también las tuvo ese día con ﻿Sergio Gómez﻿, que, como el campeón del mundo, sigue en la plantilla de ﻿Pellegrino Matarazzo﻿), pues es, junto con ﻿Lucien Agoumé﻿, el primero de los apercibidos de sanción por acumulación de amonestaciones.