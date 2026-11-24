Tanto Claudio Domenicali como Gigi Dall'Igna recuerdan las críticas que les llegaron cuando lo ficharon y tanto éstos como Tardozzi coinciden en que el de 2026 ha sido el título mundial que más han disfrutado

La celebración de Marc Márquez tras lograr el décimo Mundial de su carrera estuvo a la altura del mito. Con él igualaba a Giacomo Agostini con ocho mundiales de la categoría reina del motociclismo, se convertía en el tercero con más mundiales totales en solitario y, sobre todo, acababa con el debate abierto con Valentino Rossi, pues adelantó al italiano tanto en el número total de títulos como en los logrados en MotoGP.

El piloto de Cervera lo festejó, pero tanto o más lo hicieron en Ducati. A mediados de temporada, todas las esperanzas la marca de Borgo Panigale de superar a una Aprilia que era claramente superior las pusieron en Marc Márquez y éste, contra todo pronóstico y con un 'material inferior' les dio el Mundial de Pilotos.

Cierto que tras su caída en el Sprint del sábado en Portimao y el hecho de 'jugar a la defensiva' el domingo para asegurar el Mundial les han hecho perder la delantera en el Mundial de Constructores, la prioridad era el de pilotos. Y, por ello, tanto el CEO como la cúpula del equipo oficial no ha dudado en sacar pecho.

"Es un día increíble, una locura. Fue una carrera agotadora y Marc fue muy prudente después del error de ayer. Un final de campeonato increíble: para Marc son diez títulos, para nosotros cinco Mundiales consecutivos, y nunca había pasado en la era moderna, ni para él ni para nosotros. Diría que es una gran celebración que estamos viviendo todos juntos", aseguraba en GPOne un Claudio Dominicali eufórico.

El CEO de Ducati se acordó de los que le criticaban cuando apostó por Marc Márquez por delante de Jorge Martín en 2024, meses antes de que el madrileño se convirtiera en campeón del mundo. En Ducati, según ha reconocido en más de una ocasión Dall'Igna, lo tuvieron claro. Y Domenicali alza ahora la voz: "Cualquiera en mi posición tiene que tomar decisiones y no fue fácil para mí en aquel momento. Fue agotador, porque Jorge había crecido con nosotros y es un chico muy positivo, un gran talento. (...) Pensábamos que Marc tenía algo más y esta temporada ha demostrado que tiene todavía más de ese algo", reconoce.

En Ducati disfrutan del "mejor Mundial" de Marc Márquez

Lo vivido esta temporada lo recordarán en Borgo Panigale. Estar a más de 100 puntos de la cabeza, saberse inferiores... ni ellos mismos creían que pudiera ganar. De ahí que la alegría sea mayor. "Marc Márquez fue generoso. Fue el primero en no rendirse nunca y nos dio a todos la motivación para seguirle en esta increíble aventura, que creo que se quedará en nuestra memoria durante mucho tiempo", añade el italiano.

Marc Márquez celebra s título mundial / Imago

Son unas palabras similares a las que el team manager del equipo, David Tardozzi ha expresado. El expiloto no duda de que este Mundial quedará para el recuerdo. "¿Cuál de los dos títulos me ha emocionado más? Absolutamente el de 2026. Conseguir el título con Marc después de los graves problemas que ha tenido en el hombro, teniendo en cuenta también lo que había sucedido al principio del campeonato, es algo increíble. Hay que recordar que estábamos a 102 puntos...", avisa Tardozzi.

"Creo que el Marc más fuerte es una mezcla. El de antes de 2020 y el de ahora. Antes tenía una velocidad increíble, inigualable para cualquiera. Después del accidente y de todo lo que le ha sucedido, la manera en la que ha sabido gestionar sus problemas físicos demuestra una fortaleza mental extraordinaria", añade el popular manager del equipo oficial de Ducati.

Dall'Igna recuerda lo que Marc Márquez les quitó

Si Tardozzi es la visión más visceral dentro del equipo, Gigi Dall'Igna es la pausa. El ingeniero italiano ha reconocido en más de una ocasión que ahora que tiene a Marc Márquez ha entendido por qué sus motos no ganaban entre 2016 y 2019. Y por ello, victorias como la lograda este año compensan en parte aquellas frustraciones. "Mi pensamiento es que, sinceramente, he perdido algún Mundial por culpa de Marc. Si gano uno gracias a él, probablemente no le estamos robando nada a nadie", indica el gurú de Ducati, quien, como Claudio Domenicali, se pone los galones por haber apostado por Marc Márquez cuando mucha gente le decía lo contrario. "No es que se organizara una lotería y Marc nos tocara a nosotros. Fue una elección. Una elección muy criticada por muchos. Así que haber demostrado que habíamos elegido bien creo que es también algo importante", afirma.

Gigi Dall'Igna, ante la superioridad de Aprilia este año, no duda en recordar las limitaciones que Ducati ha tenido en las últimas temporadas con respecto a sus rivales por las medidas para igualar el Mundial que ha tomado la dirección de MotoGP. Aunque no con ello quiere quitarle mérito a Aprilia "porque han desarrollado una moto muy buena", ya adelanta lo que llega el próximo año con a nueva reglamentación.