A los de Luis García Plaza les ha tocado el único rival posible de Segunda RFEF tras la división de los bombos por un presunto criterio geográfico entre zona norte y zona sur, aunque también afrontará el desplazamiento más largo, al tiempo que los de Manuel Pellegrini tendrán un viaje más cómodo que ya conocen de 2023 y 2024

"Sabemos que es un gran rival, pero queremos dar guerra con nuestras armas", argumentaba el central ﻿Carlos Barreda﻿, del ﻿Atlético Paso﻿, rival del ﻿Sevilla FC en la segunda eliminatoria de la ﻿Copa del Rey﻿. La bola del único representante de ﻿Segunda RFEF en el sorteo, tras la división por presuntos criterios geográficos entre Zona Norte y Zona Sur, salió la primera de la mano del ex nervionense ﻿Fernando Llorente y deparó un duelo de los verdinegros contra el siete veces campeón de la ﻿Europa League , que consigue el oponente a priori más sencillo, aunque también deberá hacer frente la primera semana de diciembre al desplazamiento más largo, con alrededor de ﻿1.600 kilómetros﻿, pues habrá que viajar a la isla canaria de ﻿La Palma﻿.

Decimotercero (en plaza, por ende, de promoción de descenso) en el ﻿Grupo 5 de la que correspondería ahora con Tercera división﻿, el ﻿Atlético Paso dio la sorpresa en la primera ronda del torneo del K.O. al eliminar al ﻿Córdoba CF por 3-1 en el ﻿Municipal El Paso﻿, remontando además un 0-1 de ﻿Theo Zidane﻿, con tantos postreros de ﻿Iván Villoslada ﻿y ﻿Aythami Pereira﻿. Será su quinto choque en esta competición, pues ya jugó contra ﻿Real Murcia﻿, ﻿CD Eldense y un ﻿RCD Espanyol que inauguró el apartado de ﻿Primera división﻿, aunque bajó aquella ﻿22/23﻿. Fundado hace ﻿74 años﻿, su jugador con más conocido es el zaguero de ﻿37 años Aridane Hernández﻿, ex de ﻿Rayo Vallecano﻿, ﻿UD Almería﻿, ﻿CA Osasuna y ﻿Cádiz CF, entre otros. Juega en el ﻿Municipal El Paso﻿, de ﻿3.500 espectadores y ﻿césped artificial﻿.

Dos de tres adelante contra los canarios

El Sevilla FC ha superado dos de las tres eliminatorias coperas que ha disputado en su historia frente a adversarios del archipiélago canario. El primer precedente fue en la edición 39/40, cuando eliminó al Tenerife en dieciseisavos, tras resolver el pase con un 6-1 en la ida -marcaron Pepillo (3), Guillermo Campanal (2), Salustiano y el visitante Chicote- y perder por la mínima (1-0) -volvió a anotar Chicote- en la vuelta. Las Palmas, en la temporada 57/58, ha sido el único equipo canario que ha apeado de la Copa al Sevilla, al que goleó por 5-0 -triplete de Silva más tantos de Larraz y Torres- en la ida de los octavos sin que el 2-0 de la vuelta (Arsenio Iglesias y Pepín) pusiera en peligro su clasificación. La única vez en el siglo XXI fue en el dieciseisavo 03/04, disputado en el Insular de Gran Canaria por la negativa del club andaluz a jugar sobre el césped sintético del campo del Lanzarote y resuelto por la mínima (0-1) con un gol de Julio Baptista.

Los heliopolitanos, como en casa

El oponente del ﻿Real Betis en esta segunda eliminatoria de ﻿Copa del Rey será el ﻿CD Extremadura 1924﻿, decimotercero del ﻿Grupo 1 de Primera RFEF﻿, ante el que nunca se ha enfrentado en competición oficial. Los azulgranas sí se midieron el curso pasado al ﻿Sevilla FC﻿, cita que sirvió como homenaje al malogrado ex jugador de ambos ﻿José Antonio Reyes﻿, y que los de ﻿Matías Almeyda vencieron con apuros por 1-2 al recortar ﻿Gio Zarfino (que sigue en el plantel) los tantos de ﻿Alfon González e ﻿Isaac Romero﻿. Su feudo es el ﻿Francisco de la Hera﻿, de césped natural y más de ﻿11.500 espectadores﻿, un recinto que conocen bien los hispalenses, pues golearon allí a los vecinos ﻿Hernán Cortés ﻿(1-12 en la primera ronda de la 23/24) y ﻿Gévora (1-6 en la de la 24/25﻿), con medio campo con aficiones béticos.

Superó ocho de nueve eliminatorias contra clubes de esa comunidad

El cuadro verdiblanco, como desgrana Efe, ha superado ocho de las nueve eliminatorias coperas que lo han medido contra rivales de Extremadura. El Mérida, en los dieciseisavos de final de la edición 1999/2000, ha sido el único el equipo de la vecina comunidad autónoma que ha conseguido apear al Real Betis del torneo del K.O., ya que le ganó por la mínima los dos encuentros: con gol de Sinval en tierras pacenses y con un tanto de Lombardero en el Benito Villamarín. En la ﻿23/24﻿, tumbó al ﻿Hernán Cortés y ﻿Villanovense﻿; y, en la ﻿24/25﻿, al ﻿Gévora﻿, ya a partido único. Como en la ﻿03/04 al Badajoz y en la ﻿02/03 al ﻿Jerez CF﻿. En la ﻿93/94 se impuso a doble vuelta a los propios emeritense (3-1 y 1-1).

Willian José abraza a Rodri en la goleada al Hernán Cortés. / IMAGO

La primera vez que el Betis se enfrentó a un conjunto extremeño fue en la Copa de 1927, en cuya fase de grupos goleó al Patria en Sevilla (6-0, con tres goles de Carrasco, dos de Aranda y uno de León) y en La Puebla de la Calzada (0-5, con sendos dobletes de León y Germán más un tanto de Manolín). En la cuarta ronda de la edición de la Copa del Generalísimo de 1948, eliminó al Badajoz al batirlo por 2-1 en el estadio de Heliópolis, tras remontar mediante Saro y, ya en la prórroga, Borin el gol con el que Abilio Rubio había adelantado a los blanquinegros, víctimas de otra remontada en la 90/91﻿, cuando Rodri dio el triunfo a los locales en El Vivero, pero se resolvió en La Palmera, donde el mismo Rodri adelantó a los visitantes antes de que Cuéllar, Pepe Mel (doblete) e Ivanov fijaron el 4-1 final.