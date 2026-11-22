Las victorias de Burgos y Girona les meten de lleno en la lucha por las primeras posiciones de LaLiga Hypermotion; el Valladolid sigue en mitad de tabla

A falta de que el Almería visite al colista Ceuta este lunes en LaLiga Hypermotion, el final de la jornada del domingo deparó los triunfos Girona y Burgos, que se asientan en zona de 'play off' y se unen al Granada como principales seguidores de Almería y Castellón, que ocupan las dos primeras plazas de forma destacada.

Especial fue el triunfo del Girona, ya que se enfrentaba a otro de los de arriba, un Eibar que se ha desinflado en las últimas jornadas. El Valladolid, por otro lado, logró sacar un empate ante el filial del Celta y se mantiene en la zona media, alejado de todas las luchas.

Celta Fortuna 1–1 Real Valladolid

En Balaídos, un agónico gol de Víctor Barberá en el minuto 90 permitió al Real Valladolid rescatar un punto en su visita al Celta Fortuna. El conjunto pucelano encontró finalmente premio a su insistencia tras estrellarse durante todo el encuentro contra la soberbia actuación del guardameta local Coke Carrillo.

Durante una primera mitad muy equilibrada, el conjunto dirigido por Fran Escribá neutralizó el dominio celeste y dispuso de las ocasiones más claras en las botas de Abde, Miguel Rubio y Víctor Jr, topándose siempre con las intervenciones de Carrillo.

Tras el descanso, el filial vigués se adelantó en el minuto 53 mediante un infortunado autogol de Dani Pérez tras un doble remate de Meixús. El choque entró en un intercambio de golpes donde el colegiado anuló un tanto por bando, hasta que Barberá fusiló al meta gallego sobre la hora para firmar unas tablas que el portero vallisoletano Aceves amarró, luego, con una parada salvadora en el descuento.

Girona 2–1 Eibar

En el partido más interesante de la jornada, el Girona se ha consolidado en los puestos de 'play off' de ascenso tras imponerse a la SD Eibar. Con una trabajada victoria, el equipo dirigido por Quique Álvarez escala provisionalmente a la tercera plaza, mientras que el cuadro armero encadena ya seis jornadas consecutivas sin ganar y compromete su presencia en la zona de privilegio.

El conjunto catalán llevó la iniciativa y logró adelantarse en el minuto 36 tras una buena combinación en el área. Oleksandr Pyshchur superó la salida de Magunagoitia con un sombrero y Vladyslav Vanat empujó el balón a la red. Sin embargo, antes del descanso, Mada igualó de penalti tras un empujón de Mateu Morey sobre Magunazelaia.

El Girona gano al Eibar en Montilivi / @GironaFC

En la reanudación, Paulo Gazzaniga salvó un mano a mano ante Álvaro Rodríguez antes de que un triple cambio local reactivara al Girona. En el minuto 59, Unai Hernández aprovechó un centro de Vanat al segundo palo para firmar el que, a la postre, sería el definitivo 2-1.

Burgos 1–0 Albacete

El Burgos, por su parte, fue de menos a más y sumó una valiosa victoria ante el Albacete Balompié que le iguala a Girona y Granada arriba. Fue un duelo trabado y falto de continuidad que se decidió por detalles. Un infortunado autogol de Carlos Neva en la segunda mitad permitió al conjunto dirigido por Sergio Francisco amarrar tres puntos muy trabajados.

Durante el primer acto, el cuadro manchego se mostró más cómodo sobre el césped y dispuso de buenas llegadas en las botas de Álex Rubio y Lorenzo Aguado. El Burgos apenas inquietó hasta pasada la media hora, cuando un libre directo ejecutado por Agus Medina se estrelló contra el larguero.

Tras el descanso, Antonio Pacheco volvió a toparse con el travesaño para los visitantes nada más reanudarse el juego. El choque se desequilibró en el minuto 66 tras una buena presión local, que acabó en un robo y un centro de Javi Llabrés que Carlos Neva introdujo en su propia portería. El Albacete apretó en el tramo final, pero Curro Sánchez salvó el gol del empate bajo palos.

Resultados y horarios de la jornada 15 de LaLiga Hypermotion 2026-2027

Andorra 1-3 CD Leganés

Sabadell 1-1 Granada

Real Sociedad B 0-3 Cádiz

Castellón 2-0 Eldense

Tenerife 0–0 RCD Mallorca

Córdoba 3–0 Real Oviedo

Sporting 0–2 UD Las Palmas

Celta Fortuna 1–1 Real Valladolid

Girona 2–1 Eibar

Burgos 1–0 Albacete

Ceuta – Almería

Clasificación de LaLiga Hypermotion tras la jornada 15

1. Castellón - 33 puntos (26-5)

2. Almería - 32 puntos (26-11)

3. Girona - 27 puntos (26-14)

4. Granada - 27 puntos (22-15)

5. Burgos - 27 puntos (21-17)

6. Mallorca - 24 puntos (18-10)

7. Eibar - 24 puntos (23-17)

8. Córdoba - 23 puntos (28-25)

9. Las Palmas - 23 puntos (21-22)

10. Sporting - 23 puntos (16-19)

11. Oviedo - 21 puntos (20-21)

12. Valladolid - 19 puntos (23-22)

13. Tenerife - 19 puntos (17-17)

14. Sabadell - 19 puntos (13-14)

15. Leganés - 18 puntos (17-25)

16. Eldense - 17 puntos (15-21)

17. Cádiz - 14 puntos (20-19)

18. Celta Fortuna - 14 puntos (20-27)

19. Real Sociedad B - 13 puntos (17-27)

20. Albacete - 13 puntos (14-25)

21. Andorra - 11 puntos (19-27)

22. Ceuta - 5 puntos (10-32)