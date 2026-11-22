La mujer del portero del Real Betis señala en redes sociales a un aficionado del Sevilla FC "de la zona de los Biris" que le deseó la muerte a su hija y se desahoga con un encendidísimo mensaje compartido por redes sociales con la intención de que sus palabras le lleguen al agresor

El Gran Derbi es un partido apasionante que permite que la ciudad de Sevilla presuma de albergar uno de los mejores partidos de fútbol que se puede ver en todo el mundo. No obstante, eso no quita que la pasión y la rivalidad cainita sea mal entendida por aquellos que siempre encuentran un pretexto para ejercer la violencia con hechos o con palabras. Este último fue el caso de Álvaro Valles, portero del Real Betis que fue víctima de mofas y de condenables ataques verbales por parte de una minoritaria parte de la afición del Sevilla FC que han hecho estallar en redes sociales a su pareja, María Saravia﻿.

Un derbi horrible para Álvaro Valles: de la agresión verbal al pitorreo

El meta de La Rinconada se convirtió, muy a su pesar, en protagonista del derbi al cometer un desafortunado error en el tanto de Kike Salas que estableció el definitivo 1-1 en el tiempo añadido, cuando el equipo verdiblanco ya acariciaba un nuevo triunfo en casa de su eterno rival. No fue así y la grada de Nervión le cantó 'Valles, selección'. Hasta ahí, todo 'normal', pues no pasó de la 'guasa'. Además, acaba de estrenarse en una convocatoria con Luis de la Fuente y sus compañeros le arroparon, le apoyaron y le recordaron el excelente inicio de temporada que ha protagonizado.

Lo que indignó a la pareja y madre de la hija de Valles fueron los injustificables ataques recibidos por el cancerbero cuando los 22 futbolistas que salieron como titulares realizaban ejercicios de calentamiento sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán, justo antes de empezar el derbi. Según ha relatado María Saravia, con una desbordante e incontenible indignación, fue que un hombre acompañado de un menor al que agarraba de la mano desease la peor de las muertes para el portero bético y para su pequeña.

El mensaje de María Saravia dirigido al agresor verbal de Álvaro Valles y su hija

"Mientras mi marido calentaba, antes de empezar el derbi en la portería de los Biris, un hombre (por llamarlo de alguna forma) le ha dicho a mi marido que ojalá se muera su hija esta noche. Nunca jamás he entrado al trapo, porque el fútbol a fin de cuentas siempre tiene rivalidad y a veces es hasta bonito", arranca el encendido mensaje que María Saravia ha compartido a través de sus 'stories' de Instagram.

"Pero al malnacido, escoria, poco hombre, mala persona, indeseable, con maldad, sinvergüenza y con poca educación de tiparraco que le ha deseado eso a mi hija, porque la hija del portero es la mía, quiero decirte que lo que le desees a la hija del portero, mi hija, es lo que te deseo yo a ti lo mismo multiplicado por 10. Que ojalá llegues a leer esto y me contestes", proseguía.

"Para meterse con una criatura hay que tener una bajeza humana que supera cualquier límite. Eres un miserable, un cobarde y una persona con una carencia de valores que da auténtica vergüenza. Y lo peor es que esto lo has hecho de la mano de un niño pequeño, sinvergüenza. Ojalá este texto lo llegues a leer y me contestes para ponerte cara, no entre hablar entre 40.000 personas", finaliza el acusador escrito de la pareja de Álvaro Valles, interpelando directamente al agresor.