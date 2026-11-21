El equipo sevillista acaba acudiendo a la épica para conseguir un punto cuando ya se escapaba, con un gol de Kike Salas tras un grave error de Álvaro Valles; así lo hemos vivido y contado en directo﻿

Kike Salas. Salvador. Da igual cuando uno pueda leer esto. El central de Morón de la Frontera acabó instalando el empate en el electrónico gracias a un disparo desde fuera del área en el que mucho tuvo que ver Álvaro Valles. Tras perdonar en los primeros cuarenta y cinco minutos, Antony acabó siendo el encargado de adelantar a los verdiblancos, un gran jarro de agua fría tras haber sido mejores. En una segunda mitad sin ideas, apareció la suerte en el lado sevillista. Un potente disparo de Kike Salas no lo pudo retener Valles y se acabó colando dentro de la portería. Un empate que sabe a victoria a Nervión.

Las notas sevillistas en la derrota en el derbi

Vlachodimos: 6

Aparición salvadora a remate de Antony y algo, pero poco más, se le puede pedir en el gol verdiblanco.

Juan Iglesias: 7

Buen encuentro del lateral, que tenía que bailar con 'la más fea', y vaya si lo hizo. En el partido, no apareció Abde, aunque los problemas vinieron más en su otro sector.

Kike Salas: 7

Un nuevo ejercicio de liderazgo del central de Morón de la Frontera, que falló una de las más claras que pudo haber puesto por delante al conjunto sevillista y que acabó brindando la locura en Nervión, con un potente disparo en el que mucho tuvo que ver Álvaro Valles. En hasta dos ocasiones ha estado revolucionado, teniendo que haberse ido expulsado por doble amarilla en una acción con Isco. Eso le hace bajar su nota.

Castrín: 7

Seguro el gallego en la zaga y siendo capaz de intervenir en varias acciones claves que podrían haber supuesto contraataques verdiblancos. El problema, en la tarde de este sábado, no fue la defensa.

Suazo: 3

Muy superado por Antony en algunos tramos, no fue capaz de parar a un brasileño que sabía que era su noche. Mucho tuvo que intervenir Kike Salas para salvar esas internadas, y a poco estuvo de salir en la foto en un peligroso desmarque del brasileño en la que tuvo que salir milagrosamente Vlachodimos. La mejoría del chileno se ha diluido.

Antony, en un duelo con Suazo / RBB

Fofana: 4

Nada, absolutamente nada del centrocampista francés en la tarde de este sábado. Errático en la toma de decisiones y poco resolutivo en ataque. Y eso lo nota mucho el Sevilla.

Agoumé: 5

Sale en la foto del gol de Antony aunque no ha cuajado una mala actuación, siendo de los pocos capaces de sostener el centro del campo sevillista. Todo esto con un Fofana cuyo rendimiento no aportó.

Aitor Ruibal y Agoumé, en el derbi sevillano / IMAGO

Guridi: 6'5

Buenos minutos del vasco cuando ha estado sobre el terreno de juego, siendo uno de los principales argumentos creativos del equipo en esa primera parte donde fueron mejores los sevillistas.

Félix Correia: 7

Sigue siendo complicado poder calificar si aporta más que resta al equipo, ya que muchas son las decisiones en las que falla el portugués. Sin embargo, en esta ocasión, se contagió del espíritu del Sevilla en la primera parte para ser el primero en la recuperación y poder encarar área contraria. Sustituido por Ejuke en busca del empate.

Vargas: 5'5

Algo más del suizo que en anteriores encuentros, sí. Pero no mucho más. Tuvo en sus botas el adelantar al Sevilla y poco propuso al ataque hispalense. El que tenía que decidir sigue sin hacerlo.

Stassin: 4

El belga vuelve a demostrar que, desde la lesión, no es el mismo. Perdido en ataque, intentando recepcionar el balón y con miedo a encarar a portería. Se entiende que Luis García Plaza quiera otro delantero...

Luis García Plaza, frente al Betis / LINCE

Luis García Plaza: 4

Una vez más queda demostrado que no sabe cambiar los partidos. Tras una gran primera parte, en la que tuvo que haber 'matado' al Betis, le meten el primero y no sabe reaccionar. Cambios que cualquiera lee en busca de un milagro individual. Esto, en este Sevilla, no funciona así. Le salvó un error de Valles.

Kochorashvili: 6

El georgiano saltó con esa garra que le hacía falta a la segunda parte y no desentonó en un equipo sin idea.

Ejuke: 6

Algo parecido a lo que suele hacer siempre el nigeriano, revoluciona lo que puede e intenta cambiar las cosas. Estuvo a punto, aunque el larguero evitó que el remate de Suazo hiciese el empate.

Isaac Romero: SC

El lebrijano poco pudo aportar en los minutos en los que estuvo en el terreno de juego.

Robbie Ure: SC

Sigue siendo un pluf el escocés, siendo incapaz de transmitir algo al ataque y en el campo.

Peque: SC

Estuvo a punto de ser el héroe sevillista, pero acabó negándoselo la defensa verdiblanca.